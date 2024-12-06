Зеленський відвідав "Охматдит" і привітав дітей із Днем святого Миколая. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський завітав до лікарні "Охматдит", щоб привітати маленьких пацієнтів із Днем святого Миколая.
Про це президент повідомив у своєму телегам-каналі, Цензор.НЕТ.
Глава держави поспілкувався з маленькими пацієнтами, їхніми родинами та медичним персоналом, висловивши слова підтримки та подяки.
"Ця війна принесла нашим дітям стільки випробувань, яких не повинно бути в дитинстві. Але попри все, вони залишаються дітьми. Ми маємо зробити все, щоб вони мали щасливе і безпечне майбутнє", - зазначив Зеленський.
Президент висловив гордість за дітей, які мужньо долають виклики війни, а також за всіх, хто бореться заради їхнього майбутнього.
Топ коментарі
+9 Small Jerboa
показати весь коментар06.12.2024 17:03
+5 Деніс Войцеховський
показати весь коментар06.12.2024 17:10
+5 Скептичний Песиміст
показати весь коментар06.12.2024 17:24
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Черевики діти виставляють 5го, щоб 6го вранці знайти там подарунки.
Що всій країною збирали на відновлення Охмадету.
Чому квартальні хвойди не сидять?!
а клована вам теж хто відбулавив?
чи самі сподобалися на посередині поржать?
до чого це ти серонув? щоб від зе-гнид відвести?
а хоче і і цей нік на три дні...
бабуся казали....
Синок,,, я кацапів 12 років тролив на Рамі...з тобою це так розминка-не хочеться травмувати твою не окріпшу психіку😂😂😂😂😂і на далі-шо писати людям то спочатку тричі подумай.. Давай,,, бувай здоров..не кашляй
Сдєлай єго (Нотр-Дам) єщьо раз.
Це. вибачте за грубість, варто назвати - "Зеленський приїхав в Охматдит і зі сміхом висц***ся на дітей що там лікуються".
І не соромно йому дивитись в очі малечі? Брехати дорослим з пам'яттю гуппі - то одне, а отак цинічно либитись перед дітьми, яким "війна принесла стільки випробувань" - це вже ницість, підлість чи що завгодно, але не людяність, доброта та співчуття!