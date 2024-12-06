Зеленський відвідав "Охматдит" і привітав дітей із Днем святого Миколая. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський завітав до лікарні "Охматдит", щоб привітати маленьких пацієнтів із Днем святого Миколая.

Про це президент повідомив у своєму телегам-каналі, Цензор.НЕТ.

Глава держави поспілкувався з маленькими пацієнтами, їхніми родинами та медичним персоналом, висловивши слова підтримки та подяки.

"Ця війна принесла нашим дітям стільки випробувань, яких не повинно бути в дитинстві. Але попри все, вони залишаються дітьми. Ми маємо зробити все, щоб вони мали щасливе і безпечне майбутнє", - зазначив Зеленський.

Президент висловив гордість за дітей, які мужньо долають виклики війни, а також за всіх, хто бореться заради їхнього майбутнього.

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