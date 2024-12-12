Воевал за РФ, а сын хотел пойти в ВСУ: матери принудительно мобилизованного мужчины "власть "ДНР" не хочет платить компенсацию, - росСМИ. ВИДЕО

Оккупационные власти Донетчины отказываются платить компенсацию маме мужчины, которого принудительно мобилизовали на войну против Украины, где тот и погиб.

Об этом пишет издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о жителе оккупированного Енакиево Сергее Фоменко. В 2022 году его принудительно мобилизовали захватчики и отправили в 58-ю армию, 429 полк, в/ч 43057.

"Мужчина руководил экипажем БМП во время наступления на Запорожском направлении в районе села Малые Щербаки. Во время штурма украинских позиций бронетехника наехала на украинскую противотанковую мину, Сергею оторвало ногу и он истек кровью (на видео момент эвакуации экипажа подорванной БМП Фоменко). 12 мая 2022 года сослуживцы Фоменко сообщили его сестре Анне о его смерти. По их словам, Фоменко пытался спасти экипаж.

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Анна две недели пыталась найти тело брата, обращаясь к командирам его воинской части, однако там ей заявили, что Фоменко не числился в составе и о его смерти ничего не известно. Но Анна смогла найти тело Сергея в морге Ростова", - говорится в сообщении.

Семья Фоменко должна была получить 5 млн российских рублей за его смерть, которые делятся между родственниками: двумя 24-летними дочерьми Фоменко, его матерью и отцом.

Отец оккупанта проживает на ВОТ Луганщины и отказался от денег, а дочери - живут в Киеве и не поддерживают агрессию РФ.

"В то же время сыну Фоменко, 38-летнему Андрею, денег не предусмотрено, поскольку на момент смерти отца он был старше 23 лет. К тому же он также живет в Киеве", - добавили там.

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Через год после ликвидации никто, кроме матери Фоменко, не заявил, что претендует на долю из 5 млн рублей, все деньги должна была получить мать, но этого так и не произошло. Семья обращалась к так называемому "главе ДНР", к правительству РФ, в "прокуратуру "ДНР", в Следственный комитет РФ, к министру обороны РФ, к депутату Госдумы Леониду Слуцкому, и к диктатору Путину. После полученных отписок и комментариев чиновников о том, что "денег нет", Анна Фроленкова в мае 2024 года обратилась в суд. Там в иске ей отказали, в апелляции также.





"Я не имею ничего против России, но то отношение, с которым мы столкнулись, отношение к матери, которая потеряла сына, который пошел воевать, зная, что у него в Украине есть дети... При этом мы пишем письма по всей России, но нас пересылают в "ДНР" и на российском уровне ничего не делается, для меня это непонятно. И моей маме трудно понять эту несправедливость. Когда мы стали субъектом РФ, к нашим военным изменилось отношение. А раньше они военными не считались и было такое отношение, что они ненужные дети - ничего не значат", - рассказала Фроленкова.

Журналисты связались с сыном Фоменко Андреем, который рассказал, что полностью поддерживает Украину, а также хотел пойти в ВСУ. По его словам, обиды на отца не держит, поскольку тот "не имел другого выбора".

"99% людей, оказавшись в его ситуации - жителя Донбасса, не смогли бы отказаться идти на войну. Насколько я знаю, для него это было сложно, его били, но лично этого не знаю. Пошли все, тяжело в такой ситуации под оружием, с агрессией, не пойти. Скорее всего, он пострадал бы еще больше, если бы не пошел", - говорит сын Фоменко.

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Он рассказал, что оказался в Киеве еще до вторжения России, поскольку в семье возникли проблемы с деньгами и детей отправили из Донецкой области в Киев, куда также приезжал отец на заработки.

Уже после 2014 года Андрей Фоменко с отцом ездил работать строителем в Москву и Сочи, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года связь с отцом почти полностью оборвалась - последний раз они связывались 27 февраля 2022 года.

"27 февраля это был один из последних дней, когда мы разговаривали. Потом тетя рассказала, что он погиб. Как случилось, так и случилось - тяжело, что не могу даже побывать на могиле", - рассказал сын.

Дочери Фоменко после вторжения России в Украину перестали общаться с отцом.

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