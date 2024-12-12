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Воевал за РФ, а сын хотел пойти в ВСУ: матери принудительно мобилизованного мужчины "власть "ДНР" не хочет платить компенсацию, - росСМИ. ВИДЕО

Оккупационные власти Донетчины отказываются платить компенсацию маме мужчины, которого принудительно мобилизовали на войну против Украины, где тот и погиб.

Об этом пишет издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о жителе оккупированного Енакиево Сергее Фоменко. В 2022 году его принудительно мобилизовали захватчики и отправили в 58-ю армию, 429 полк, в/ч 43057.

Мамі загиблого примусово мобілізованого жителя окупованої Донеччині не виплачують компенсацію

"Мужчина руководил экипажем БМП во время наступления на Запорожском направлении в районе села Малые Щербаки. Во время штурма украинских позиций бронетехника наехала на украинскую противотанковую мину, Сергею оторвало ногу и он истек кровью (на видео момент эвакуации экипажа подорванной БМП Фоменко). 12 мая 2022 года сослуживцы Фоменко сообщили его сестре Анне о его смерти. По их словам, Фоменко пытался спасти экипаж.

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Анна две недели пыталась найти тело брата, обращаясь к командирам его воинской части, однако там ей заявили, что Фоменко не числился в составе и о его смерти ничего не известно. Но Анна смогла найти тело Сергея в морге Ростова", - говорится в сообщении.

Семья Фоменко должна была получить 5 млн российских рублей за его смерть, которые делятся между родственниками: двумя 24-летними дочерьми Фоменко, его матерью и отцом.

Отец оккупанта проживает на ВОТ Луганщины и отказался от денег, а дочери - живут в Киеве и не поддерживают агрессию РФ.

"В то же время сыну Фоменко, 38-летнему Андрею, денег не предусмотрено, поскольку на момент смерти отца он был старше 23 лет. К тому же он также живет в Киеве", - добавили там.

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Через год после ликвидации никто, кроме матери Фоменко, не заявил, что претендует на долю из 5 млн рублей, все деньги должна была получить мать, но этого так и не произошло. Семья обращалась к так называемому "главе ДНР", к правительству РФ, в "прокуратуру "ДНР", в Следственный комитет РФ, к министру обороны РФ, к депутату Госдумы Леониду Слуцкому, и к диктатору Путину. После полученных отписок и комментариев чиновников о том, что "денег нет", Анна Фроленкова в мае 2024 года обратилась в суд. Там в иске ей отказали, в апелляции также.

Мамі загиблого примусово мобілізованого жителя окупованої Донеччині не виплачують компенсацію
Мамі загиблого примусово мобілізованого жителя окупованої Донеччині не виплачують компенсацію

"Я не имею ничего против России, но то отношение, с которым мы столкнулись, отношение к матери, которая потеряла сына, который пошел воевать, зная, что у него в Украине есть дети... При этом мы пишем письма по всей России, но нас пересылают в "ДНР" и на российском уровне ничего не делается, для меня это непонятно. И моей маме трудно понять эту несправедливость. Когда мы стали субъектом РФ, к нашим военным изменилось отношение. А раньше они военными не считались и было такое отношение, что они ненужные дети - ничего не значат", - рассказала Фроленкова.

Мамі загиблого примусово мобілізованого жителя окупованої Донеччині не виплачують компенсацію

Журналисты связались с сыном Фоменко Андреем, который рассказал, что полностью поддерживает Украину, а также хотел пойти в ВСУ. По его словам, обиды на отца не держит, поскольку тот "не имел другого выбора".

"99% людей, оказавшись в его ситуации - жителя Донбасса, не смогли бы отказаться идти на войну. Насколько я знаю, для него это было сложно, его били, но лично этого не знаю. Пошли все, тяжело в такой ситуации под оружием, с агрессией, не пойти. Скорее всего, он пострадал бы еще больше, если бы не пошел", - говорит сын Фоменко.

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Он рассказал, что оказался в Киеве еще до вторжения России, поскольку в семье возникли проблемы с деньгами и детей отправили из Донецкой области в Киев, куда также приезжал отец на заработки.

Уже после 2014 года Андрей Фоменко с отцом ездил работать строителем в Москву и Сочи, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года связь с отцом почти полностью оборвалась - последний раз они связывались 27 февраля 2022 года.

"27 февраля это был один из последних дней, когда мы разговаривали. Потом тетя рассказала, что он погиб. Как случилось, так и случилось - тяжело, что не могу даже побывать на могиле", - рассказал сын.

Дочери Фоменко после вторжения России в Украину перестали общаться с отцом.

Читайте также: Енакиевский металлургический завод прекращает работу из-за "мобилизации" работников, в оккупированном Торезе организовали тренировочный лагерь для "зэков", - ГУР

Автор: 

армия РФ (19168) Енакиево (323) оккупация (10135) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+26
Ми маємо співчувати матері яка виховала виродка?
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12.12.2024 09:42
+23
Я зараз розплачуюсь так мені їх всіх шкода. Особливо синочку який "хотів піти в ЗСУ" але не знайшов дорогу в ТЦК...
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12.12.2024 09:43
+14
Для чого нам ця інформація ? Горять вони в пеклі
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12.12.2024 09:44
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Запропануйте , ще щоб Україна платила!
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12.12.2024 09:36 Ответить
ТАк і буде, треба заяву в міністерство єдності лиш написати, зебіли його придумали щоб українці перед всією ватою вибачались
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12.12.2024 13:05 Ответить
Ми маємо співчувати матері яка виховала виродка?
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12.12.2024 09:42 Ответить
Я зараз розплачуюсь так мені їх всіх шкода. Особливо синочку який "хотів піти в ЗСУ" але не знайшов дорогу в ТЦК...
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12.12.2024 09:43 Ответить
Таких ******,,.ків зараз тисячі по Київу сидить, не на обліку !
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12.12.2024 09:48 Ответить
Пішли всі й тяжко в такій ситуації під зброєю, з агресією, не піти. Швидше за все, він постраждав би ще більше, якби не пішов", - каже син Фоменка. Джерело: https://censor.net/ua/v3524690

..судячи по сказаному синком... якщо не піти до кацапської армії .... то можна ще більш постраждати... ніж загинути!!??
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12.12.2024 10:30 Ответить
таких поцріотів по всій Україні -пристроілись хто як зміг.(в душі ЇМ все одно).
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12.12.2024 16:41 Ответить
Для чого нам ця інформація ? Горять вони в пеклі
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12.12.2024 09:44 Ответить
Виходить цей підор під примусом навоював на кацапський хрест-медаль,керував екіпажем, просто зразкова родина заробітчан, серце крається що не можуть на могилі побувати ! Тепер що, може всім скинутись на 5 лямів ребл. за для ПІДОРА?!!!
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12.12.2024 09:45 Ответить
Отой хрестик ,що у нього висить, то дуже престижна нагорода кацапської армії. Аби його дали днрівцю ,то я не знаю що за героїства потрібні.
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12.12.2024 10:04 Ответить
а навіщо нам знати про цей мотлох???
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12.12.2024 09:48 Ответить
ось я теж не розумію, ще і стаття на 2 сторінки з фото
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12.12.2024 13:29 Ответить
З папой сепаром все по справедливості. А діти часом, координати підарам не передають?
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12.12.2024 09:57 Ответить
Они еще, в начале войны, метки на асфальте ставили. Точно, точно.
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12.12.2024 10:34 Ответить
що це за історія з життя тарганів? навіщо це нам? будь-яка притомна людина розуміє, що люди на окупованих територіях це витратний матеріал для окупантів, витратний - це означає, витратив та забув..., ніколи, жодного разу нікого не окуповували, щоб зробити щасливими та багатими..., це казочки для дебілів з дурки й якщо дорослі люди в це вірять, то треба лікуватись, а не вимагати примарні гроші...
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12.12.2024 09:58 Ответить
"намагався врятувати екіпаж" - який відповідальний друг, таваріщъ і братан!
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12.12.2024 10:03 Ответить
Ще один приклад того, що народ на окупованій території буде мобілізований до орків на м'ясо, буде штурмувати Вільнюс, Варшаву, Берлін тощо. Нє, ну, Київ брати - то само собою, безумовно; хоча, спочатку - як в цьому прикладі - Запоріжжя...
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12.12.2024 10:14 Ответить
якщо голова на плечах то до штурмів не дійде . забули як таджики поклали кацапів на полігоні ?
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12.12.2024 10:46 Ответить
так то таждики... і навіть це був одиночний приклад...
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12.12.2024 13:46 Ответить
це той приклад який ми знаємо , були і інші випадки .
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12.12.2024 18:09 Ответить
Не підтримую тих хто наїжджає на дітей - Україна повинна боротися не тільки за землю, але і за кожну людину. Тим більше, що це молодь і молодь може принести багато користі як громадяни України і як бать майбутніх українців.
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12.12.2024 10:25 Ответить
А на фото він має кацапську бойову нагороду. Щось тут не вʼяжеться: не хотів йти , його насильно мобілізували, хотів врятувати товаришів. Це що за туфта?!!! Якби не хотів: міг би здитись разом з БМП! Чи принаймні спробувати здатись.
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12.12.2024 10:28 Ответить
Мать їх й......б...А нам потрібно це?? У нас своєї несправедливості та зрадників в Україні хоч раком став не переставиш...Це щоб порівнювали ми чи що??? Пошли вони всі на куй ці вишкребки путінські з їх проблемами..Пишіть про наших Героїв їх долі, про те як 10 раз контужені і зранені до цього часу не комісовані... про тих хто врятував Україну від нелюдів-ка..апів... про своїх корупціонерів-зрадників, бо під час війни вони гірші за недоістот рашистсько-фашистських...
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12.12.2024 10:46 Ответить
Є давня мудрість, - Пійману рибу не годують, її просто смажать. -
Від себе добавлю, що тупі пічкурі і карасі не можуть, щось вимагати в тих хто їх буде смажити.
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12.12.2024 10:53 Ответить
Не потрібно терендіти про "примусово мобілізували". Пішов вбивати за бабки. На бабки кинули. І дуже добре. Так вам і треба.
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12.12.2024 11:22 Ответить
Хробакам, що їдять це тіло - смачного!
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12.12.2024 12:05 Ответить
Ну, тут такоє... Прикацапенко. Нехай не платять за скотиняку.
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12.12.2024 12:17 Ответить
І нахіба мені знати про це сміття?
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12.12.2024 13:48 Ответить
Сдох ватник фоменко и фиг с ним. Хотелось ему жить в отсоссии, ну вот ему отсоссия во всей красе.
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12.12.2024 14:18 Ответить
На який нам інформація про дохлого зрадника і його сімейку яку кинуло на гроші "днр"
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12.12.2024 21:17 Ответить
 
 