Сын Трампа опубликовал ролик, на котором его отец пинком "выбивает" Зеленского с обложки Time. ВИДЕО
Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсети видео, на котором республиканец "выталкивает" ногой из обложки "Человек года" журнала Time президента Украины Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.
На видео видно, как новый глава Белого дома Трамп ногой вытолкал Зеленского с обложки Time.
На ролике изображена обложка Time с "Человеком года" за 2022 год, которую посвящали Зеленскому и "духу Украины" на фоне начала полномасштабной войны России против нашей страны.
Именно за тем изображением появляется Трамп с подписью "величайший за все время".
Отметим, что Зеленский не был признан "Человеком года" в 2023 году, тогда журнал выбрал американскую певицу Тейлор Свифт.
Напомним, что сегодня, 12 декабря, новоизбранный президент США во второй раз стал "Человеком года" по версии Time.
Недавно Трамп-младший опубликовал видео, где утверждается, что вскоре Украина якобы потеряет поддержку Соединенных Штатов.
Также Дональд Трамп-младший назвал имбецилами политиков, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.
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А буратіно,яке давно вже втратило самостійність у своїх діях.
Президент Байден також приклався до його особистості, назвавши його,ніби обмовившись-путіним.
Отже,вже два президенти супердержави публічно виклали своє відношення до цього гопника,який навіть вдягнути себе на міжнародну зустріч не вміє.