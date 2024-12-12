Сын Трампа опубликовал ролик, на котором его отец пинком "выбивает" Зеленского с обложки Time. ВИДЕО

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсети видео, на котором республиканец "выталкивает" ногой из обложки "Человек года" журнала Time президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.

На видео видно, как новый глава Белого дома Трамп ногой вытолкал Зеленского с обложки Time.

На ролике изображена обложка Time с "Человеком года" за 2022 год, которую посвящали Зеленскому и "духу Украины" на фоне начала полномасштабной войны России против нашей страны.

Именно за тем изображением появляется Трамп с подписью "величайший за все время".

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Отметим, что Зеленский не был признан "Человеком года" в 2023 году, тогда журнал выбрал американскую певицу Тейлор Свифт.

Напомним, что сегодня, 12 декабря, новоизбранный президент США во второй раз стал "Человеком года" по версии Time.

Недавно Трамп-младший опубликовал видео, где утверждается, что вскоре Украина якобы потеряет поддержку Соединенных Штатов.

Также Дональд Трамп-младший назвал имбецилами политиков, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.