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Сын Трампа опубликовал ролик, на котором его отец пинком "выбивает" Зеленского с обложки Time. ВИДЕО

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсети видео, на котором республиканец "выталкивает" ногой из обложки "Человек года" журнала Time президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он опубликовал в Instagram.

На видео видно, как новый глава Белого дома Трамп ногой вытолкал Зеленского с обложки Time.

На ролике изображена обложка Time с "Человеком года" за 2022 год, которую посвящали Зеленскому и "духу Украины" на фоне начала полномасштабной войны России против нашей страны.

Именно за тем изображением появляется Трамп с подписью "величайший за все время".

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Отметим, что Зеленский не был признан "Человеком года" в 2023 году, тогда журнал выбрал американскую певицу Тейлор Свифт.

Напомним, что сегодня, 12 декабря, новоизбранный президент США во второй раз стал "Человеком года" по версии Time.

Недавно Трамп-младший опубликовал видео, где утверждается, что вскоре Украина якобы потеряет поддержку Соединенных Штатов.

Также Дональд Трамп-младший назвал имбецилами политиков, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) США (26583) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+43
Світ остаточно зійшов з розуму...
Одні Клоуни...
Не буде Людству Життя.
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12.12.2024 20:24
+43
Видно, що уся сімейка припижджена на усю кукуху. Більше ні прощо цей висер не говорить.
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12.12.2024 20:27
+29
Такий період- самознищення. Американці вже вдруге голосують за кловуна.
Ми відстаємо трохи.
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12.12.2024 20:27
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13.12.2024 02:23 Ответить
Батя, я стараюсь (с)
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13.12.2024 00:49 Ответить
Ну і рівень🤦‍♂️ Виявляється фільм «Ідіократія» не фантастична сатира, а драма на реальних подіях.
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13.12.2024 01:03 Ответить
А деб*ли полайкали🤯 геть хворі на голову
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13.12.2024 03:05 Ответить
Можна скільки завгодно обурюватись і обзивати його, але через місяць він сяде в крісло президента і всі розуміють що далі буде.
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13.12.2024 05:42 Ответить
Не зрозумів. А де ж Дєрьмак? Якось не аутентично
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13.12.2024 06:46 Ответить
Я зрозумiв вашу тяжбу, тiпо, шарм - ось хтось iз пагорбу спустився, мабуть коханець мiй iде, на нiм захисна гiмнаСтерка, вона з ума мене зведе.
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13.12.2024 07:54 Ответить
Старые песни о главном ?
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13.12.2024 09:37 Ответить
А сын Байдена вообще побирался в какой-то Бурисме, крал деньги в Украине. Сын президента США. И амнистию ему батяня оформил не просто так?
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13.12.2024 09:36 Ответить
Ролик з назвою:тупий та ще тупіший
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13.12.2024 09:51 Ответить
Так час насьогодні виявлення всіх кукушників світу: - хіба я казав, що Трампу пику не краситимуть? Вся білошкіра раса здає екзамен БОГУ на виконання ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ і відповідно до цього змінює колір шкіри та тарілки-континенти(країни, племена). Наразі лідирує ***** *****вич - не виконував жодної, тягне на Каїнову шкіру(найменш малочислені племена Йеті). Як нажме ядерну кнопку - отрима беззаперечно, й не тільки він, а й вся його сволота). Звідти до Москви за існування Землі вже не доповзе. Все інше про реінкарнації читайте в академіка Джима Такера, який це питання досліджував тисячами людей, а не поодинокими випадками, яких багато по світу. Поява в племенах нижчих за розвитком білої раси це й є частина друга Біблії - печерне воскресіння, або смерть друга, коли повернутись до тих, з ким мешкаєте ви ніколи не зможете. Книга Біблія це книга ЖИТТЯ, в якій вказано минуле, сьогодні й майбутнє всіх, хто не раз міняв шкіру, тобто весь світ БОГУ відомий(ПІБ), зроблено це ЛОЖКАМИ-МОВАМИ відповідно до тарілок-країн. Це все й є тим, що народна мудрість називає поверненням барині до корита старого розбитого(перші скрижалі Мойсеєм були розбиті). Бджоли прокинувшись летять вйобувать щоб мати мед, мухи(чорні) прокинувшись летять за "шарою" на купу гімна. Тож, - золота рибка маха "пока-пока"... Хто небуть бачив мух в вулику? Така участь чекає всіх "ловців ЛЮДЕЙ". АРХ М
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13.12.2024 09:51 Ответить
Оце і є сутність Трампа і його синка...Ні культури , ні християнства, ні міжнародних відносин...Одне слово, такі ж гопніки, як і роспутін!!!
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13.12.2024 10:48 Ответить
Зміна політики США відносно до України (будапештському меморандуму вітання)?... Ну то чого чекати, відновлюємо ЯЗ !..
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13.12.2024 11:26 Ответить
З чого гівна і палок ?овощ весь збагачений уран подарував американцям.
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13.12.2024 22:22 Ответить
https://suspilne.media/879443-the-times-ukraina-moze-rozrobiti-adernu-bombu-protagom-kilkoh-misaciv/
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14.12.2024 12:33 Ответить
Дибилізму немає меж. Повна диградация америки.
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13.12.2024 13:33 Ответить
Дебілізму* деградація*
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14.12.2024 04:04 Ответить
що син що батько Жалко Штатів Вибрали сімейку як і нас професора
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13.12.2024 15:19 Ответить
ото дітки --- у байдена син хронічний наркоман у трампа син дебіл-полудурок а журнал ..тайм.. це видання для психічно неповноцінних громадян сша ---- амінь
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14.12.2024 09:47 Ответить
ото дітки---вам отакі єдинізеновини
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14.12.2024 18:35 Ответить
Копнув кого,нехай і символічно?
А буратіно,яке давно вже втратило самостійність у своїх діях.
Президент Байден також приклався до його особистості, назвавши його,ніби обмовившись-путіним.
Отже,вже два президенти супердержави публічно виклали своє відношення до цього гопника,який навіть вдягнути себе на міжнародну зустріч не вміє.
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14.12.2024 18:30 Ответить
то йому такий прикид єрмак придумав тіпа ..зелений че гевара ..
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15.12.2024 06:24 Ответить
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