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Зеленский (19024) United24 (22)

Более 13 млрд грн собрано на платформе United24 в этом году, - Зеленский. ВИДЕО

В течение 2024 года через платформу United24 удалось собрать более 13 миллиардов гривен, которые поступили от людей из 137 стран.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В 2024 году фандрейзинговая платформа United24 продолжила объединять людей со всего мира для поддержки Украины. Всего на платформе было собрано более 13 миллиардов гривен - результат, который стал возможным благодаря каждой помощи, независимо от того, большая она или малая. В этом году нас поддержали люди из 137 стран", - отметил президент.

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Зеленский сообщил, что благодаря этим средствам украинские защитники получили воздушные и морские дроны, роботизированные платформы и транспортные средства, а медики - машины скорой помощи и оборудование для спасения жизней.

"Вы помогали нам восстанавливать дома, школы, мосты и укрытия. Вы помогли спасти тысячи жизней. Вы меняете мир к лучшему и даете нам возможность двигаться вперед. Спасибо, что поддерживаете United24! Спасибо, что остаетесь с Украиной", - добавил президент.

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Что такое Юнайтед24

Фандрейзинговая платформа UNITED24, созданная по инициативе Президента Украины, направлена на объединение усилий международного сообщества для поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет. Благодаря этой платформе люди со всего мира могут сделать свой вклад в поддержку Украины и ее Сил обороны.
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Скільки з цих коштів пішло для допомоги ЗСУ ?
Цією інформацією найвеличніший не володіє!
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30.12.2024 14:19 Ответить
Так, люди допомагали та допомагають, але якісь зеленоригівськи чмоні за ті гроші нароблюють зокрема браковані мінометні постріли, десятками та сотнями тисяч. І за це немає жодного покарання. Тож відповідальність піднімається нагору, це твоя провина, Вова Зеленський.
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30.12.2024 14:20 Ответить
Вірю що з понад сто країн. Проте це заслуга тих держав, їх населенню, героїзму наших ЗСУ, а не завдяки патужним здібностям зєлєнської влади. Проте мені не дає спокою цифра. 13 мільярдів. Це скільки дронів мало бути в ЗСУ, скільки авто, майстерень ? Де все це ? У квітниках на площах Покровська ? Чому українці й досі донатять на те, що має закуповувати уряд Шмаркля ? Чому Порошенко мільярди витрачає, щоб загасити негайні потреби бригад ? Чмоньке не цікаво ??? Він лише читає записки свого завгоспа ! Чудова посада ! То краще піти на телебачення чи не так ? Телекоментатором.
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30.12.2024 14:38 Ответить
а скільки родина зеленських задонатила на ЗСУ ??? це мабуть державна таємниця бо сімейка верховного гавнокомандуючого задонатила нуль цілих *** десятих --- г+г і.. єдиний марафон для **********.. і масєйчук-каломойськая і мазур і плінський-каломойський і гнида гончарова за три роки війни НІ РАЗУ НЕ ПОКАЗАЛИ СЮЖЕТ скільки всього закупив ПОРОШЕНКО ДЛЯ ЗСУ ---рахунок іде десь на чотири млрд грн . потрібно якось в суфлер зєльцю запрограмувати цю суму . цікаво подивитись на його фізіономію чи почервонів би чи позеленів чи посинів
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30.12.2024 15:53 Ответить
 
 