Более 13 млрд грн собрано на платформе United24 в этом году, - Зеленский. ВИДЕО

В течение 2024 года через платформу United24 удалось собрать более 13 миллиардов гривен, которые поступили от людей из 137 стран.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В 2024 году фандрейзинговая платформа United24 продолжила объединять людей со всего мира для поддержки Украины. Всего на платформе было собрано более 13 миллиардов гривен - результат, который стал возможным благодаря каждой помощи, независимо от того, большая она или малая. В этом году нас поддержали люди из 137 стран", - отметил президент.

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Зеленский сообщил, что благодаря этим средствам украинские защитники получили воздушные и морские дроны, роботизированные платформы и транспортные средства, а медики - машины скорой помощи и оборудование для спасения жизней.

"Вы помогали нам восстанавливать дома, школы, мосты и укрытия. Вы помогли спасти тысячи жизней. Вы меняете мир к лучшему и даете нам возможность двигаться вперед. Спасибо, что поддерживаете United24! Спасибо, что остаетесь с Украиной", - добавил президент.

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Что такое Юнайтед24

Фандрейзинговая платформа UNITED24, созданная по инициативе Президента Украины, направлена на объединение усилий международного сообщества для поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет. Благодаря этой платформе люди со всего мира могут сделать свой вклад в поддержку Украины и ее Сил обороны.