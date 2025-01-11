3 ОШБр разбила колонну оккупантов на Харьковщине. Враг потерял 20 единиц техники. ВИДЕО

Третья штурмовая бригада разбила колонну оккупантов на Харьковщине. Оккупанты потеряли 20 единиц своей техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 ОШБр.

Как отмечается, 8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии оккупанты двинулись на позиции 3 бригады, чтобы осуществить прорыв.

"С ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК. Бэхи и танки сошли с дороги и начали подрываться на минировании. Недобитки атаковали с FPV. Понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбрасываниями и артой. Кто выжил - начал отступать.

Враг про#бал всю колонну, но повторил попытку штурма - бронегруппой сразу с 4 направлений. После поражений бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена с ПТРК и беспилотными средствами. Далее - все как в песне", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали вражескую пехоту, которая пыталась замаскироваться в траве, скрыться в траншее и окопе. ВИДЕО