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3 ОШБр разбила колонну оккупантов на Харьковщине. Враг потерял 20 единиц техники. ВИДЕО

Третья штурмовая бригада разбила колонну оккупантов на Харьковщине. Оккупанты потеряли 20 единиц своей техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 ОШБр.

Как отмечается, 8 и 9 января силами 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й танковой армии оккупанты двинулись на позиции 3 бригады, чтобы осуществить прорыв.

"С ходу часть колонны остановили попаданиями из ПТРК. Бэхи и танки сошли с дороги и начали подрываться на минировании. Недобитки атаковали с FPV. Понтонную переправу разрушили и потопили танк. Пехоту противника накрыли сбрасываниями и артой. Кто выжил - начал отступать.

Враг про#бал всю колонну, но повторил попытку штурма - бронегруппой сразу с 4 направлений. После поражений бойцами бригады, очередная вражеская броня была уничтожена с ПТРК и беспилотными средствами. Далее - все как в песне", - говорится в сообщении.

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Автор: 

уничтожение (7040) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427) Харьковская область (897)


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3-ій штурмрві черговий респектище-а за музичний супровід респектище окремий...
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11.01.2025 13:51 Ответить
...штурмовій...
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11.01.2025 14:31 Ответить
І лізуть і лізуть... Справжній кацапський зомбі-апокаліпсис.
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11.01.2025 13:56 Ответить
Які-ж вони їбануті,ці кацапи!!!
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11.01.2025 14:31 Ответить
За кінцівку окреме дякую
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11.01.2025 15:37 Ответить
Це бальзам на душу,
дякую хлопці!
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11.01.2025 18:37 Ответить
Вторая армия мира уверенно переходит на т62м
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12.01.2025 01:17 Ответить
 
 