Силы обороны поразили российский ЗРК "Бук". ВИДЕО
Украинские защитники нанесли удар по самоходному зенитно-ракетному комплексу "Бук" российских захватчиков.
Соответствующее видео опубликовали военнослужащие 45-й ОАБр, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеский "Бук" был найден авиаразведчиками 45-й артиллерийской бригады.
Аэроразведчики передали информацию о "Буке" дружественным подразделениям ракетчиков Сухопутных войск, которые и нанесли удар.
Боеприпас поразил не только пусковую установку, а еще одну машину.
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Бодай би усіх падлюк вразили, з "чадамі і домочадцамі"!!?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!