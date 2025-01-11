Силы обороны поразили российский ЗРК "Бук". ВИДЕО

Украинские защитники нанесли удар по самоходному зенитно-ракетному комплексу "Бук" российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовали военнослужащие 45-й ОАБр, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеский "Бук" был найден авиаразведчиками 45-й артиллерийской бригады.

Аэроразведчики передали информацию о "Буке" дружественным подразделениям ракетчиков Сухопутных войск, которые и нанесли удар.

Боеприпас поразил не только пусковую установку, а еще одну машину.

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