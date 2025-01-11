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Силы обороны поразили российский ЗРК "Бук". ВИДЕО

Украинские защитники нанесли удар по самоходному зенитно-ракетному комплексу "Бук" российских захватчиков.

Соответствующее видео опубликовали военнослужащие 45-й ОАБр, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеский "Бук" был найден авиаразведчиками 45-й артиллерийской бригады.

Аэроразведчики передали информацию о "Буке" дружественным подразделениям ракетчиков Сухопутных войск, которые и нанесли удар.

Боеприпас поразил не только пусковую установку, а еще одну машину.

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Автор: 

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Слава Арті!!!
Бодай би усіх падлюк вразили, з "чадамі і домочадцамі"!!?
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11.01.2025 22:16 Ответить
Бук більше бити не буде.....
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11.01.2025 22:26 Ответить
Єх, треба було фугасом ,щоб навіть на металолом не згодилось.
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11.01.2025 22:27 Ответить
Металолому там навалом,кацапам не до нього
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12.01.2025 08:12 Ответить
Наука на бука.
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11.01.2025 23:20 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!
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12.01.2025 05:22 Ответить
 
 