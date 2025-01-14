РУС
Чиновник РФ возмущен встречами с семьями военных РФ: "Вы думаете, у меня есть чувство вины?". ВИДЕО

Глава Тимашевского района Краснодарского края РФ Андрей Палий во время совещания в райадминистрации возмутился, что ему приходится встречаться с родственниками военных РФ, которые воюют в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую запись обнародовали в соцсетях.

Он заявил, что не обязан это делать. В то же время чиновник отметил, что вынужден встречаться с близкими военных, чтобы "не было внутренних волнений".

"А я потом почему-то должен встречаться с этими матерями, они говорят вы мобилизовали моего мужа и теперь он погибнет... Вы реально думаете, что у меня есть чувство вины? А я иду им в ноги кланяюсь, х#йню им всякую несу... я не обязан ни к кому приходить", - сказал он.

Палий также пожаловался на "запах из гробов", отметив, что разносить медали и ордена должен не он, а военкомы.

"А вы думаете, мне это легко ходить, смотреть на него, чувствовать этот запах из гроба, когда человек там?" - добавил он.

После появления этой записи в сети Палий отреагировал в своем Telegram-канале, не опровергнув сделанные высказывания. Он назвал это "работой на врага" и "попыткой рассорить нас изнутри".

Російський чиновник розкритикував рідних військових РФ, що воюють проти України

+19
От дивлюся я на цих істот і розумію- у них з часів бурлаків на Волзі нічого не змінилося. Не дай Боже знову бути з ними заодно!
14.01.2025 09:32 Ответить
14.01.2025 09:32 Ответить
+18
Барин не любить нюхати дохлих холопів 🤣
14.01.2025 09:36 Ответить
14.01.2025 09:36 Ответить
+5
В Костромі? Так.
14.01.2025 09:27 Ответить
14.01.2025 09:27 Ответить
14.01.2025 09:27 Ответить
Так их правильно
14.01.2025 09:17 Ответить
14.01.2025 09:17 Ответить
Не виноватии я! - путлєр сам приишов!
14.01.2025 09:20 Ответить
14.01.2025 09:20 Ответить
14.01.2025 09:32 Ответить
Так все правильно... У всій Європі, ще в 16 ст. почалося будівництво каналів та прибережних доріг. Там експлуатувалася худоба - щоб тягать вантажні баржі з товаром. А в Росії вигідніше було, до кінця 19 ст., експлуатувать "знаряддя праці, які розмовляють"... Ними керувать легше...
14.01.2025 09:45 Ответить
14.01.2025 09:45 Ответить
Угу. Головне що це етнічні українці. Палій - українське козацьке прізвище. Там в Краснодарському краї більшість українці. Це НАШ мобілізаційний ресурс повинен бути, а не кацапський. А те що це сьогодні кацапський мобілізаційний ресурс - це наслідок нашої беззубості і нерозумності.
14.01.2025 10:55 Ответить
14.01.2025 10:55 Ответить
14.01.2025 09:36 Ответить
на войну ідут лішніє люді - оні не нужні росіі
14.01.2025 13:40 Ответить
14.01.2025 13:40 Ответить
Згоден, мішки треба зав'язувати краще, бо у барина ніс тільки валюти запах сприймає, да і холопи нахабніють, замість того, щоб народжувати нове м'ясо, з претензіями лізуть
14.01.2025 09:57 Ответить
14.01.2025 09:57 Ответить
Наступна стадія - "я іх туда нєпасилал". Традіция, аднако.
14.01.2025 10:11 Ответить
14.01.2025 10:11 Ответить
незабаром: ми вас туда нє посилалі
14.01.2025 10:11 Ответить
14.01.2025 10:11 Ответить
йдіть ***** з України і не буде ніяких "матєрєй погібших"
14.01.2025 10:15 Ответить
14.01.2025 10:15 Ответить
А на кого ще має працювати людина з прізвищем "Палій"?!
14.01.2025 10:20 Ответить
14.01.2025 10:20 Ответить
Падло ходи і не скигли, а одягай на трупаки своїх недоумків ці ********. Головне, щоб у твоєму районі було 80 відсотків дерев'яних будиночків, розміром один на два метри.
14.01.2025 10:55 Ответить
14.01.2025 10:55 Ответить
 
 