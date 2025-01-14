Чиновник РФ возмущен встречами с семьями военных РФ: "Вы думаете, у меня есть чувство вины?". ВИДЕО

Глава Тимашевского района Краснодарского края РФ Андрей Палий во время совещания в райадминистрации возмутился, что ему приходится встречаться с родственниками военных РФ, которые воюют в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую запись обнародовали в соцсетях.

Он заявил, что не обязан это делать. В то же время чиновник отметил, что вынужден встречаться с близкими военных, чтобы "не было внутренних волнений".

"А я потом почему-то должен встречаться с этими матерями, они говорят вы мобилизовали моего мужа и теперь он погибнет... Вы реально думаете, что у меня есть чувство вины? А я иду им в ноги кланяюсь, х#йню им всякую несу... я не обязан ни к кому приходить", - сказал он.

Палий также пожаловался на "запах из гробов", отметив, что разносить медали и ордена должен не он, а военкомы.

"А вы думаете, мне это легко ходить, смотреть на него, чувствовать этот запах из гроба, когда человек там?" - добавил он.

После появления этой записи в сети Палий отреагировал в своем Telegram-канале, не опровергнув сделанные высказывания. Он назвал это "работой на врага" и "попыткой рассорить нас изнутри".

