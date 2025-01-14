Россиянин поднимает голову и "ловит" затылком пулю во время боя. ВИДЕО
Россиянин во время попытки штурма "поймал" затылком пулю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания сняла камера беспилотника. На записи видно двух оккупантов, которые лежат между кустов под деревом. Через мгновение один из них поднимает голову и получает пулю в голову.
Причому ваньки все це добре бачать - тому стріляються і підриваються самотужки сотнями і тисячами - в кацапії побудований конвеєр знищення ваньок, ніяких інших варіантів у них в житті реально немає - тому так масово і стріляються...
..ще б секунд хоча би з 5 відео - реакцію свідка побачити..
- Слишиш, как пойот кобзон?
- Слишу. I што?
- I всьо...