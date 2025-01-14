Россиянин поднимает голову и "ловит" затылком пулю во время боя. ВИДЕО

Россиянин во время попытки штурма "поймал" затылком пулю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания сняла камера беспилотника. На записи видно двух оккупантов, которые лежат между кустов под деревом. Через мгновение один из них поднимает голову и получает пулю в голову.

