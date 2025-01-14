РУС
Россиянин поднимает голову и "ловит" затылком пулю во время боя. ВИДЕО

Россиянин во время попытки штурма "поймал" затылком пулю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания сняла камера беспилотника. На записи видно двух оккупантов, которые лежат между кустов под деревом. Через мгновение один из них поднимает голову и получает пулю в голову.

армия РФ (20316) война (1437) уничтожение (7674) бой (198)
Топ комментарии
+25
Вот пуля прилетела и аха...
14.01.2025 11:22 Ответить
+15
Пораскінул мозгамі на друга...
14.01.2025 11:27 Ответить
+9
Якщо ти почув звук пострілу, це означає , що снайпер стріляв не в тебе.
14.01.2025 11:27 Ответить
Вот пуля прилетела и аха...
14.01.2025 11:22 Ответить
По-перше, це красивоє
14.01.2025 11:53 Ответить
Служили два таварисча в аднем и тем полке...
14.01.2025 12:22 Ответить
даже єту песню украли у немцев, "дер гуд камрад"
14.01.2025 14:43 Ответить
Бац! Бац! И в дамках...!!!
14.01.2025 11:22 Ответить
Бац! Бац! Та біла Лада на парковці .... десь у Мухосранску
14.01.2025 11:37 Ответить
Пораскінул мозгамі на друга...
14.01.2025 11:27 Ответить
да так широко...
14.01.2025 13:26 Ответить
Ну й вправний же хлоп! Ловкий такий!
14.01.2025 11:27 Ответить
Якщо ти почув звук пострілу, це означає , що снайпер стріляв не в тебе.
14.01.2025 11:27 Ответить
Цок в лобок і в мішок.
14.01.2025 11:28 Ответить
Ашотік з його супругою уже пішов вибирати нову білу ладу
14.01.2025 11:29 Ответить
Найсмішніше, якщо у війні є хоч щось смішне, у всьому цьому реально те, що ваньки за борги спокійно записуються в смертники, а ашотіки, "борзи" і "лєчі" (чеченські імена) - в штурмовики не йдуть, а якщо і записуються в армію кацапську, то потрапляють майже виключно в "особисту гвардію" якогося "Лапті" та дирдирова, яка в найгіршому випадку працює загородзагонами і ніколи - штурмовиками...

Причому ваньки все це добре бачать - тому стріляються і підриваються самотужки сотнями і тисячами - в кацапії побудований конвеєр знищення ваньок, ніяких інших варіантів у них в житті реально немає - тому так масово і стріляються...
14.01.2025 12:02 Ответить
Прислів"я, відоме ще з дореволюційних часів: "Или грудь - в "крестах, или голова - в кустах...".
14.01.2025 14:16 Ответить
Щасливчик!
14.01.2025 11:31 Ответить
а шо ви очікували, окупанти?
14.01.2025 11:31 Ответить
Ще тиждень-другий житиме.
14.01.2025 11:35 Ответить
Без їжі та води??? Не зможе.
14.01.2025 12:24 Ответить
Куля зіпсувала кацапам романтичний момент.
14.01.2025 11:41 Ответить
То лиш одному зіпсувала.
14.01.2025 11:45 Ответить
красівоє
14.01.2025 11:53 Ответить
Тирса полетіла з макітри
14.01.2025 11:57 Ответить
заскучали? тин-пу подогнал движуху. и пули и секунды у виска...
14.01.2025 12:20 Ответить

..ще б секунд хоча би з 5 відео - реакцію свідка побачити..
14.01.2025 12:21 Ответить
По тому як тирса полетіла з голови видно, що нічого іншого там і не було.
14.01.2025 12:27 Ответить
Лежать два кацапи під деревом. Один одного питає :
- Слишиш, как пойот кобзон?
- Слишу. I што?
- I всьо...
14.01.2025 12:45 Ответить
"Потєрь нєт..." (С)
14.01.2025 12:54 Ответить
Орчині підфартило: ідентифікують і доставлять.
14.01.2025 14:09 Ответить
так би дивився і дивився
14.01.2025 16:31 Ответить
Вообще кацапам запрещено подымать голову , на Украинской земле , эта вырезка филе , поучительная , о воспитании кацапской нечисти..
14.01.2025 17:17 Ответить
 
 