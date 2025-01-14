Админзадержание за нарушение правил мобилизации может длиться до 3 часов, - ТЦК. ВИДЕО
Правоохранители или работники ТЦК могут задержать гражданина, который оказывает злостное неповиновение. Это должно происходить под протокол.
Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она рассказала, что если гражданин оказывает злостное неповиновение или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть тоже соответствующая норма в кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотруднику полиции под протокол осуществить административное задержание такого гражданина.
"Но это имеет определенный срок. То есть до 3 часов. И в случае если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия к военнослужащим, в том числе, срок такого задержания может длиться даже 3 суток", - отметила Козак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усе по-чесному, якщо не чиниш опір, то одразу їдеш на полігон. В іншому разі - сидиш у клоповнику і ... також їдеш на полігон
Ловкім двіженієм ручки голови влк громадянин перетворюється.. перетворюється.. перетворюється на.. безвольного раба.
Реальних вбивць практично не садять, ті відкуповуються а в резонансних справах часто знаходять першого хто попадається, та з нього вибивають признання.
І ще, розкажи як тебе у Франції ТЦК кривдить. Чи ти пишеш через проксі з ТОТ?
А не зрозуміло кому
Отказників без їжи і води маринували газом три години і вони вирішили залишитись. Якась така реальність виходить.
Після проходження ВЛК у разі відмови від бойової повістки відкриття кримінальної справи на підставі якої ухилянт має отримати строк три роки за ґратами.
До речі, а що ж ти втік до Іспанії, якщо такий войовничий?
І ти так і не відповів: ти закликаєш до порушення прав громадян і законів України?
І знову ж: ти закликаєш до порушення прав громадян і законів України? Наберись вже сміливості та дай чесну відповідь.
Але для тецека закон не писаний, вони скоро і вироки замість судів почнуть видавати.