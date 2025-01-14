РУС
Админзадержание за нарушение правил мобилизации может длиться до 3 часов, - ТЦК. ВИДЕО

Правоохранители или работники ТЦК могут задержать гражданина, который оказывает злостное неповиновение. Это должно происходить под протокол.

Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что если гражданин оказывает злостное неповиновение или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть тоже соответствующая норма в кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотруднику полиции под протокол осуществить административное задержание такого гражданина.

"Но это имеет определенный срок. То есть до 3 часов. И в случае если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия к военнослужащим, в том числе, срок такого задержания может длиться даже 3 суток", - отметила Козак.

Читайте также: Представители полиции не имеют права мобилизовать граждан, - ТЦК и СП

Топ комментарии
+35
Прийшла роспоряга, 30% ТЦКашників відправити до війська. Там в шоці, бо ніхрена не вміють, окрім як блок-пости обсцикати і в бусики людей пхати.
14.01.2025 13:00 Ответить
+31
Навіщо ці побрехеньки?
14.01.2025 12:56 Ответить
+20
Угу. І протягом трьох годин влк дасть висновок, що придатний і ти вже військовослужбовець на шляху на полігон. а не громадянин!
Ловкім двіженієм ручки голови влк громадянин перетворюється.. перетворюється.. перетворюється на.. безвольного раба.
14.01.2025 13:02 Ответить
Навіщо ці побрехеньки?
14.01.2025 12:56 Ответить
Правоохоронці або працівники ТЦК можуть затримати громадянина, який чинить злісну непокору. =========

Усе по-чесному, якщо не чиниш опір, то одразу їдеш на полігон. В іншому разі - сидиш у клоповнику і ... також їдеш на полігон
14.01.2025 14:03 Ответить
а якщо навпаки, то це злісне іпсо?
14.01.2025 12:57 Ответить
Прийшла роспоряга, 30% ТЦКашників відправити до війська. Там в шоці, бо ніхрена не вміють, окрім як блок-пости обсцикати і в бусики людей пхати.
14.01.2025 13:00 Ответить
Якщо це не фейк, то це дійсно гарна новина. Пора вже цим трутням выйни хлєбнути!!!
14.01.2025 13:21 Ответить
Тиждень тому ще чув розмову не дальніх, що кореш в ТЦК і сумний весь ходить, роспоряга накрила усіх депресією. Але днів 5 тому стояли зранку коридором, може вислужуютьсся.
14.01.2025 13:30 Ответить
Угу. І протягом трьох годин влк дасть висновок, що придатний і ти вже військовослужбовець на шляху на полігон. а не громадянин!
Ловкім двіженієм ручки голови влк громадянин перетворюється.. перетворюється.. перетворюється на.. безвольного раба.
14.01.2025 13:02 Ответить
Як і війсковослужбовець кожної армії світу
14.01.2025 14:24 Ответить
Так чому тцк,чи поліція цього не дотримуються,чому на місці не складається протокол ні тими ні тими,а все тому,що за порушення законодавства не несуть відповідальності ні поліція ні тцк.
14.01.2025 13:03 Ответить
Дружні обіими?
14.01.2025 13:04 Ответить
Ситуація на фронті така,що три години адміністративного затримання будуть прогресувати і рухатись в напрямку розстрілу ухилянта тут же при стінці.Інакше ніяк.
14.01.2025 13:04 Ответить
Перше з корупціонерів треба почати ростріли, тому що людей нехватає через відсутність озброєня та ***********
14.01.2025 13:20 Ответить
Які розстріли? У нас на полоненого кацапа держава витрачає 10 000 гривень щомісяця, що навіть пенсіонери заздрят. А тут цілого корупціонера розстріляти? Це треба міняти законодавство, повертати смертну кару, але Україна на це не піде, бо тоді наші партнери перестануть постачати нам допомогу, бо режим зеленських скатиться до режима кім чен ина, а те іще гірше до режиму Лукашенкі
14.01.2025 13:25 Ответить
З нашою правоохоронною системою, добре що смертну кару забрали.

Реальних вбивць практично не садять, ті відкуповуються а в резонансних справах часто знаходять першого хто попадається, та з нього вибивають признання.
14.01.2025 13:34 Ответить
Корупціонери виявляється приносять користь державі, купуючи собі за вкрадені гроші дороговартісні товари, з яких йде податок в держбюджет
14.01.2025 13:36 Ответить
Дуже добре! А коли будуть публічно і з розголосом будуть покарані злочинці з тцк, що скоїли злочин як мінімум за ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень), пані Козак не сказала? Це дуже важливо для суспільства, щоб відновити довіру до держави, і для самої держави, бо через це мобілізація провалена
14.01.2025 13:04 Ответить
Держава ухилянтів- росія.
І ще, розкажи як тебе у Франції ТЦК кривдить. Чи ти пишеш через проксі з ТОТ?
14.01.2025 14:29 Ответить
В тому то і справа, що дозволяє співробітнику поліції під протокол здійснити адміністративне затримання

А не зрозуміло кому

А не зрозуміло кому
14.01.2025 13:06 Ответить
А ТЦК об этом знает?
14.01.2025 13:06 Ответить
Ті, що баракодувались просто ночувати ні де було?
Отказників без їжи і води маринували газом три години і вони вирішили залишитись. Якась така реальність виходить.
14.01.2025 13:09 Ответить
За три години вони все встигнуть зробити! Викрасти,оформити,вилікувати на ВЛК і відправити на полігон!
14.01.2025 13:12 Ответить
Як можна чинити "злісну непокору" стосовно військовослужбовців, коли "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян" - Конституція України. Мадам несе маячню
14.01.2025 13:14 Ответить
а що таке "злісна непокора"? якщо я просто буду використовувати ст 63 Конституції, і буду просто мовчати, і не рухатись, то це злісна непокора?
14.01.2025 13:15 Ответить
Так, навіть не сумнівайся.
14.01.2025 16:20 Ответить
В законі все ясно прописано. ТЦК не має права затримувати громадянина, ви маєте вручити повістку, громадянин на протязі трьох днів повинен прийти в ТЦК, у разі якщо він не прийшов, штраф, блокування водійських прав. У разі не сплати штрафу, виконавча служба повинна арештувати банківські рахунки майно ухилянта.
Після проходження ВЛК у разі відмови від бойової повістки відкриття кримінальної справи на підставі якої ухилянт має отримати строк три роки за ґратами.
14.01.2025 13:17 Ответить
да ты потужней Лорки-тцкушки
14.01.2025 13:51 Ответить
А ця клоунесса не хоче уточнити, що затриманого згідно протоколу громадянина мають законне право відвести тільки до відділка поліції? А перенаправлення затриманого до ТЦК - це по факту викрадення людини.
14.01.2025 13:21 Ответить
Потерпи ще трохи, русня тобі роз'яснить твої законні права, бо піксельна ниточка на мапі стає все тоншою
14.01.2025 13:25 Ответить
в контексті твого ІР, твій комент, виглядає досить тупо
14.01.2025 13:27 Ответить
Ага. Скоро до Мадрида дойде.
14.01.2025 13:28 Ответить
Я уточню - тобто ти закликаєш до порушення прав громадян і законів України?
До речі, а що ж ти втік до Іспанії, якщо такий войовничий?
14.01.2025 13:29 Ответить
Я нікуди не тікав. І чому вся проросійська п#здота вважає, що якщо я живу за кордоном, то не маю вболівати за Україну і підтримувати ЗСУ, а всяких обсиканців які тут кремлівські методички цитують
14.01.2025 13:33 Ответить
Ок, якщо не тікав, то чому ж не повернувся захищати Батьківщину в таку доленосну годину? Що заважає такому сміливому і войовничому патріоту як ти? Покажи на власнмоу прикладі як треба! Може змотивуєщ не тільки тих, хто зараз в Україні, а й українців за кордоном долучитися до війська. Шо, нє, сміливості вистачає тільки гавкати й посилати інших на смерть?
І ти так і не відповів: ти закликаєш до порушення прав громадян і законів України?
14.01.2025 13:37 Ответить
Де я когось посилаю на смерть? Спочатку пан диванний юрист мені розкажи про свою законослухняність і чому його має везти поліція в ТЦК, а не він сам туди пішов, як того вимагає закон. Гавкаєш тут ти з під шконки і шукаєш хто має замість тебе виконувати обов'язок. Я може не герой, але точно не працюю на кацапів, так як ти і тобі подібні
14.01.2025 13:47 Ответить
Закон не вимагає іти добровольцем на фронт. Оновити дані і пройти ВЛК то не про військову службу, а про військовий облік
14.01.2025 14:04 Ответить
Ой, вже не герой? Ненадовго ж запалу вистачило, швидко попустився. І одразу ж почав стрілки переводити, прям як типовий клоун. Знаєш, є така штука як свобода волі, може чув десь? Якщо людина не хоче йти до ТЦК з певних причин, то має повне право цього не робити, потім понесе за це адміністративну відповідальність згідно закону. Це принцип законності, що є невід'ємним елементом демократичного суспільства, в дії, може теж чув? І небажання людини йти до ТЦК аж ніяк не виправдовує викрадення людини, що є тяжким злочином, особливо якщо ще й враховувати такі обтяжуючі обставини, як вчинення злочину групою осіб за попередньої згоди (а можливо, ще й із застосуванням спецзасобів чи вогнепальної зброї та нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості). І не треба на мене стрілки переводити, я нікого замість себе не шукаю, нікуди не посилаю на відміну від тебе і ні на яких кацапів не працюю, залиш свою фантазії у своїй хвороюливій уяві.
І знову ж: ти закликаєш до порушення прав громадян і законів України? Наберись вже сміливості та дай чесну відповідь.
14.01.2025 14:44 Ответить
Ти вечорами напевне ракети ще наводиш чи автівки військовим палиш, свободолюбивий наш, бо проти ЗСУ ти воюєш дуже вправно.Чи ти типовий 73% клоун, який вишуковує в законах якісь прогалини щоб ними прикривати свою жопу. Де я когось посилаю замість себе не зрозумів? Я ж сказав,що прийдуть твої кацапи і будеш жити по закону, нікого нікуди не посилав ,то ти фантазії свої підрубив
14.01.2025 14:55 Ответить
Ой, а що таке? Нема чого відповісти, то перейшов вже до відвертого хамства та образ? Ото ти кумедний. Так, для справки: голосував за Пороха, всіх відговорював голосувати за піськограя, але марно, як бачимо. Так що ти усюди промазав, снайпера з тебе точно не вийде. Де ти когось посилаєш замість себе? Там, де завуальовано виправдовуєш злочини ТЦК з викрадення людей, а сам сидиш на жопі рівно в Іспанії. Наче на все відповів, а от до тебе все ще є запитання, на яке ти ніяк не наберешся сміливості відповісти. Ти закликаєш до порушення прав громадян і законів України?
14.01.2025 15:14 Ответить
За 2.5 години проходження ВЛК, через 3-полігон. І взагалі щось сьогодні забагато кукурікання від ТЦК, і поліції. Прийшли рознарядки на фронт?
14.01.2025 13:23 Ответить
що таке злісна непокора? чим від НЕ злісної відрізняється?
14.01.2025 13:26 Ответить
Це щось із ролєвих ігор, садомазо там, коли партнер тебе ******* кнутом
14.01.2025 14:01 Ответить
через три доби бусифікований вже буде в окопі під Покровськом
14.01.2025 13:28 Ответить
"Але це має певний термін. Тобто до 3 годин. І в разі якщо громадянин чинить непокору із застосування фізичного впливу до військовослужбовців в тому числі термін такого затримання може тривати навіть 3 доби". Это если он злостно и многократно бьётся лицом, печенью и почками об кулаки и берцы сотрудников ТЦК и полиции.
14.01.2025 13:34 Ответить
нехай не бреше, бо брехня від держслужбовця це теж злочин, тцкуни не можуть нікого затримувати ні на 3 години ні на три хвилини, а за маніпуляції і спробу незаконного затримання будуть правомірно отримувати по хлєбалу прямо на місці злочину
14.01.2025 14:04 Ответить
В жодному законі немає норми про те що "тецека мають право затримати громадянина".
Але для тецека закон не писаний, вони скоро і вироки замість судів почнуть видавати.
14.01.2025 14:16 Ответить
Не хвилюйся. У вас на ТОТ мобілізації ж нема?
14.01.2025 14:32 Ответить
Здравствуй, Оруэлл!
14.01.2025 14:50 Ответить
І в якому ж кодексі це недолуге вичитило, що працівник ТЦК має право здійснювати затримання за адміністративне правопорушення? Військові взагалі не мають права бути задіяними проти цивільних, а вільнонаймані працівники на законних підставах про самозахист мають право отримати в гризло, якщо руки простягають.
14.01.2025 15:36 Ответить
Невже цим ган-донам ще хтось вірить?
14.01.2025 19:24 Ответить
Цікаво, в світі є ще така країна, де військова майорша тлумачить цивільним свої уявлення про закони.
14.01.2025 22:02 Ответить
 
 