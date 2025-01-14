Админзадержание за нарушение правил мобилизации может длиться до 3 часов, - ТЦК. ВИДЕО

Правоохранители или работники ТЦК могут задержать гражданина, который оказывает злостное неповиновение. Это должно происходить под протокол.

Об этом заявила заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она рассказала, что если гражданин оказывает злостное неповиновение или работникам полиции, или сотрудникам ТЦК, об этом есть тоже соответствующая норма в кодексе Украины об административных правонарушениях, которая позволяет сотруднику полиции под протокол осуществить административное задержание такого гражданина.

"Но это имеет определенный срок. То есть до 3 часов. И в случае если гражданин оказывает неповиновение с применением физического воздействия к военнослужащим, в том числе, срок такого задержания может длиться даже 3 суток", - отметила Козак.

