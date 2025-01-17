Мужчина похоронил первую жену в Херсоне в 2022 году: сегодня в Кривом Роге рашисты убили его вторую возлюбленную. ВИДЕО
Сегодня, 17 января, российские оккупанты баллистическим ударом по Кривому Рогу убили вторую жену местного жителя Игоря. Он в 2022 году похоронил свою первую жену в оккупированном тогда Херсоне.
Об этом он рассказал в комментарии местному изданию "Свои", сообщает Цензор.НЕТ.
"Трое детей тяжело пережили смерть родной матери, несколько часов назад они потеряли еще одного дорогого человека", - рассказывает медиа.
Вторую жену Игоря убило обломками в собственном авто.
Мужчина рассказал, что у старшего сына сегодня день рождения, семья ездила на рынок за покупками.
Удар по Кривому Рогу 17 января 2025 года
Российские захватчики нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Известно о 4 погибших и 7 пострадавших.
