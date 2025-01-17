Мужчина похоронил первую жену в Херсоне в 2022 году: сегодня в Кривом Роге рашисты убили его вторую возлюбленную. ВИДЕО

Сегодня, 17 января, российские оккупанты баллистическим ударом по Кривому Рогу убили вторую жену местного жителя Игоря. Он в 2022 году похоронил свою первую жену в оккупированном тогда Херсоне.

Об этом он рассказал в комментарии местному изданию "Свои", сообщает Цензор.НЕТ.

"Трое детей тяжело пережили смерть родной матери, несколько часов назад они потеряли еще одного дорогого человека", - рассказывает медиа.

Вторую жену Игоря убило обломками в собственном авто.

Мужчина рассказал, что у старшего сына сегодня день рождения, семья ездила на рынок за покупками.

Удар по Кривому Рогу 17 января 2025 года

Российские захватчики нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Известно о 4 погибших и 7 пострадавших.