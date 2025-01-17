РУС
Мужчина похоронил первую жену в Херсоне в 2022 году: сегодня в Кривом Роге рашисты убили его вторую возлюбленную. ВИДЕО

Сегодня, 17 января, российские оккупанты баллистическим ударом по Кривому Рогу убили вторую жену местного жителя Игоря. Он в 2022 году похоронил свою первую жену в оккупированном тогда Херсоне.

Об этом он рассказал в комментарии местному изданию "Свои", сообщает Цензор.НЕТ.

"Трое детей тяжело пережили смерть родной матери, несколько часов назад они потеряли еще одного дорогого человека", - рассказывает медиа.

Вторую жену Игоря убило обломками в собственном авто.

Мужчина рассказал, что у старшего сына сегодня день рождения, семья ездила на рынок за покупками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе РФ по Кривому Рогу: Россию можно остановить только общим давлением

Удар по Кривому Рогу 17 января 2025 года

Российские захватчики нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Известно о 4 погибших и 7 пострадавших.

Кривой Рог (1432) обстрел (29084) жертвы (2158) Днепропетровская область (4369) Криворожский район (175) война в Украине (5744)
+37
Хай виздихають всі кацапи. І малі, і старі, і ненароджені !
17.01.2025 15:11 Ответить
+13
Трьох дітей ти будеш виховувати?
17.01.2025 17:28 Ответить
+12
Вони як раз не у Херсоні, а в Кривому Розі. Туди сьогодні від підарів прилетіло. Двіч.
17.01.2025 15:33 Ответить
17.01.2025 15:11 Ответить
Вам би до лікаря!
17.01.2025 17:09 Ответить
А чому сидите у Херсоні? Та й ще з трьома дітьми?
17.01.2025 15:27 Ответить
17.01.2025 15:33 Ответить
Европа принимает и даёт пособие.
17.01.2025 15:36 Ответить
Багатим того не зрозуміти.
17.01.2025 15:48 Ответить
Хочби новину читали, гадаю це швидше ніж строчити коментаря
17.01.2025 16:40 Ответить
Дописувачка не чітатєль, вона пісатель)))
17.01.2025 17:50 Ответить
не розумію що в голові у людини. Є можливість виїхати і не ризикувати життям дітей, за яких ти один єдиний несеш всю відповідальність
17.01.2025 16:31 Ответить
17.01.2025 17:10 Ответить
А як ви можете зрозуміти? Хоч би вже не тринділо!
17.01.2025 17:10 Ответить
Дуже сумно, але погляньте на нього, здоровий, міцний чолов'яга - чому він досі не в ЗСУ мстить за першу жінку. Натомість знайшов іншу і зховався під спідницю. Скільки ще жінок має загинути, поки такі не поповнять лави ЗСУ?
17.01.2025 17:14 Ответить
Трьох дітей ти будеш виховувати?
17.01.2025 17:28 Ответить
А дітей в інтернат?
17.01.2025 17:31 Ответить
Пане Stable Tether , у нього троє рідних дітей , він сам виховував їх , друга жінка була не рідна мати .
17.01.2025 17:32 Ответить
А що подоляцькі робитимуть як рузьге їх виженуть із ботівні? Чи ви думаєте триматимуть вічно нероб?
17.01.2025 19:24 Ответить
17.01.2025 19:45 Ответить
чорний вдівець
17.01.2025 20:44 Ответить
гниди. нудить читати
18.01.2025 09:21 Ответить
 
 