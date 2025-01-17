РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10109 посетителей онлайн
Новости Видео
3 683 10

Воины 79-й ОДШБр взяли в плен семерых оккупантов на Кураховском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады осуществили успешную операцию на Кураховском направлении, взяв в плен семерых российских захватчиков.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что десантники 79-й ОДШБр взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении и захватили в плен семерых оккупантов.

Сначала украинские защитники атаковали позиции оккупантов дронами. Это заставило захватчиков засесть в блиндаже.

"Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: либо погибнуть от огня десантников, либо сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе", - говорится в сообщении.

В ДШВ добавили, что "несмотря на ненависть и пренебрежение к врагу, который пришел на нашу землю с оружием, наши штурмовики поступили благородно: вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался".

Смотрите также: Обезглавленный и безрукий российский захватчик валяется среди поля. ВИДЕО 18+

Автор: 

плен (2684) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (200) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Наші титани! Дякую! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:19 Ответить
+12
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!БЕРЕЖИ ВАС БОГ!!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:24 Ответить
+7
солодко співають пєтушкі....
показать весь комментарий
17.01.2025 19:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропоную брати в полон попів мпц і обмінювати на наших.
показать весь комментарий
17.01.2025 19:18 Ответить
Наші титани! Дякую! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:19 Ответить
Всі брехливі підараси! ***** їх не обміняє, тому краще гандонів не брати у полон
показать весь комментарий
17.01.2025 19:22 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!БЕРЕЖИ ВАС БОГ!!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:24 Ответить
солодко співають пєтушкі....
показать весь комментарий
17.01.2025 19:25 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 19:28 Ответить
Основна риса всього кацапстану - це брехати ,
як і їхній кремлівський фюрер і кривавий вбивця 👹
Якби не наші полонені там ,
цю мразоту розтрощили би на шматочкі 😠так як
це не люди , а генетичне сміття !!
показать весь комментарий
17.01.2025 19:39 Ответить
щось ця вся херота дуже бойка..впевнена...((
показать весь комментарий
17.01.2025 19:48 Ответить
башкіри вже давно не колекційні екземпляри. У нас вже є ескімос. Кацапи організовують відлов у тайожних глубєнчх, так що до колекції ще можна чекати на різних тєлєутів, юкагірів та інших диків нганасанів.
показать весь комментарий
17.01.2025 20:04 Ответить
свинопес без мата двух слов не сказал. выродки.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:58 Ответить
 
 