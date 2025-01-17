Воины 79-й ОДШБр взяли в плен семерых оккупантов на Кураховском направлении. ВИДЕО

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады осуществили успешную операцию на Кураховском направлении, взяв в плен семерых российских захватчиков.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что десантники 79-й ОДШБр взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении и захватили в плен семерых оккупантов.

Сначала украинские защитники атаковали позиции оккупантов дронами. Это заставило захватчиков засесть в блиндаже.

"Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: либо погибнуть от огня десантников, либо сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе", - говорится в сообщении.

В ДШВ добавили, что "несмотря на ненависть и пренебрежение к врагу, который пришел на нашу землю с оружием, наши штурмовики поступили благородно: вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался".

