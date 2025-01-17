Воины 79-й ОДШБр взяли в плен семерых оккупантов на Кураховском направлении. ВИДЕО
Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады осуществили успешную операцию на Кураховском направлении, взяв в плен семерых российских захватчиков.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что десантники 79-й ОДШБр взяли штурмом российскую позицию на Кураховском направлении и захватили в плен семерых оккупантов.
Сначала украинские защитники атаковали позиции оккупантов дронами. Это заставило захватчиков засесть в блиндаже.
"Вражеский блиндаж, как и планировалось, стал их же ловушкой. Заблокированные оккупанты не имели выбора: либо погибнуть от огня десантников, либо сложить оружие. После коротких колебаний выбрали второе", - говорится в сообщении.
В ДШВ добавили, что "несмотря на ненависть и пренебрежение к врагу, который пришел на нашу землю с оружием, наши штурмовики поступили благородно: вывели пленных в тыл и оказали медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался".
як і їхній кремлівський фюрер і кривавий вбивця 👹
Якби не наші полонені там ,
цю мразоту розтрощили би на шматочкі 😠так як
це не люди , а генетичне сміття !!