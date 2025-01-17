РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10109 посетителей онлайн
Новости Видео
1 305 26

Зеленский провел заседание Ставки: работаем над большими закупками и масштабами производства оружия в Украине. ВИДЕО

В пятницу, 17 января, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, речь шла о разных вопросах, но "в целом говорили о нашей независимости в оружии".

"Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине. Благодарен всем партнерам, которые нам помогают", - заявил президент.

Читайте также: Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) оружие (10403) производство (517) Ставка (147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
То есть, кол-во бракованных мин увеличиться?
показать весь комментарий
17.01.2025 21:40 Ответить
+13
"...ракетна програма..."

От же зелена паскудна гнида! І морда не лусне від сорому...
показать весь комментарий
17.01.2025 21:40 Ответить
+13
Чергова партія бракованих мін виробництва Мінстратегпрому поставлена ЗСУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3530890......мова саме про таке виробницьтво???
показать весь комментарий
17.01.2025 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Були смутні часи, а наступають ще смутніші. Надія на власні сили.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:33 Ответить
Працюють - аж дим іде
показать весь комментарий
17.01.2025 21:34 Ответить
Пускати в очі дим, милити очі, наводити полуду на очі, пускати в очі пилюку, затуманювати очі - йдеться про обман.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:35 Ответить
Майже, як у пісні:
зелін обман
похож на Оман!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:10 Ответить
"...ракетна програма..."

От же зелена паскудна гнида! І морда не лусне від сорому...
показать весь комментарий
17.01.2025 21:40 Ответить
То есть, кол-во бракованных мин увеличиться?
показать весь комментарий
17.01.2025 21:40 Ответить
Без сумніву.Зегевара дав команду на ставці масштабувати виробництво крадівництво.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:34 Ответить
ой, ******.... шоб він вже поскоріше сє6а вся на.єр вслід ка резніковим\кулебою\яником разом з своїм зешоблом єрмаківськім, гид0 та
показать весь комментарий
17.01.2025 21:41 Ответить
Кага́л (кахал, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 івр. קָהָל‎ - зібрання народу). У широкому розумінні слова - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 громада. Використовувалося й використовується на позначення власне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 єврейської громади (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C національність), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B5%D0%B9 юдейської спільноти (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F конфесія).

У більш вживаному - форма суспільного самоуправління в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVI-https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVIII століть, а пізніше і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії між https://uk.wikipedia.org/wiki/1772 1772 і https://uk.wikipedia.org/wiki/1844 1844 роками.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:06 Ответить
кагал? ну хз , але там точно не українці.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:45 Ответить
Закупівля такої зброї як міни?
показать весь комментарий
17.01.2025 21:57 Ответить
Раньше покупали со времен второй мировой, а теперь со времен первой наверное...
показать весь комментарий
17.01.2025 23:30 Ответить
Чергова партія бракованих мін виробництва Мінстратегпрому поставлена ЗСУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3530890......мова саме про таке виробницьтво???
показать весь комментарий
17.01.2025 21:58 Ответить
Потужні секторні кластери кейсів! Кожен місяць дає розпорядження працювати над ще більшими закупівлями та масштабами. І так вже три роки. Це або ніхто нічого не робить, або такий мізер його потугів?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:04 Ответить
Слів багато - діла мало...За Покровський фронт, уже взагалі нічого.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:14 Ответить
Як же ти ****....в! Чергове гундосне відео ні про що. Вова йди вже нах....
показать весь комментарий
17.01.2025 22:27 Ответить
читала---сметанін- вихвалявся, що дав завдання заводу випустити набагато більше мін, чим завод може. От і гонять брак. А ця пот-вора чи не героя хоче отримати.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:34 Ответить
Завалися, підарас вже із своїми ставками. Поховав країну за 6 років.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:38 Ответить
на фронт ***** поставляют оружие,он через экран ***** ********** шо все четко.................................................................................
показать весь комментарий
17.01.2025 22:39 Ответить
Ухилянт Оманський, чудить по саммітам, Ставкам...
На амністію тягне!?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:56 Ответить
працюємо над більшими закупівлями та масштабами виробництва

Як саме?
Збільшили піззьож?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:09 Ответить
Володя, забери всех своих коррупционеров и иди "за русским кораблём" ! Такими кадрами Украина никогда не выиграет войну !
показать весь комментарий
18.01.2025 07:27 Ответить
Иди уже в отставку!!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 10:44 Ответить
Традиційно БРЕХАВ, ОБІЦЯВ Й ЗАБУВ.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:21 Ответить
 
 