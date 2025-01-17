Зеленский провел заседание Ставки: работаем над большими закупками и масштабами производства оружия в Украине. ВИДЕО
В пятницу, 17 января, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, речь шла о разных вопросах, но "в целом говорили о нашей независимости в оружии".
"Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине. Благодарен всем партнерам, которые нам помогают", - заявил президент.
Топ комментарии
+16 Виталий #548501
показать весь комментарий17.01.2025 21:40 Ответить Ссылка
+13 Пересічний українець #452786
показать весь комментарий17.01.2025 21:40 Ответить Ссылка
+13 Евгений Гаврош
показать весь комментарий17.01.2025 21:58 Ответить Ссылка
зелін обман
похож на Оман!
От же зелена паскудна гнида! І морда не лусне від сорому...
виробництвокрадівництво.
У більш вживаному - форма суспільного самоуправління в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVI-https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVIII століть, а пізніше і в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російській імперії між https://uk.wikipedia.org/wiki/1772 1772 і https://uk.wikipedia.org/wiki/1844 1844 роками.
На амністію тягне!?
Як саме?
Збільшили піззьож?