Зеленский провел заседание Ставки: работаем над большими закупками и масштабами производства оружия в Украине. ВИДЕО

В пятницу, 17 января, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, речь шла о разных вопросах, но "в целом говорили о нашей независимости в оружии".

"Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине. Благодарен всем партнерам, которые нам помогают", - заявил президент.

