РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8657 посетителей онлайн
Новости Видео
852 27

Около 550 дронов, почти 60 ракет и более 660 КАБов применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Только в течение недели российская армия применила для ударов по территории Украины около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб. Больше "петриотов" для Украины - это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины - это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем, чтобы украинская армия могла активно действовать против пусковых установок на территории РФ, - Зеленский

Также он сообщил, что только за эту неделю Силы обороны Украины сбили в небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, которые применяются в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей.

"Большая благодарность всем нашим воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. Но неизменная задача и в дальнейшем усиливать защиту нашего неба", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Готовится новое решение по санкциям СНБО, завтра будет указ, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) ракеты (3690) КАБ (423) война в Украине (5794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Знову підрахуєм підпрацьовує. Напевне на ''мівіну'' бракує..
показать весь комментарий
19.01.2025 12:52 Ответить
+8
Це обов'яхок презедента приводити статистику використання бпла,ракет ворогом,білше ніяких справ важливих у цього переседента не має?
показать весь комментарий
19.01.2025 12:58 Ответить
+8
Оманська гнида - коментатор підрахуй
показать весь комментарий
19.01.2025 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову підрахуєм підпрацьовує. Напевне на ''мівіну'' бракує..
показать весь комментарий
19.01.2025 12:52 Ответить
серійний 4-ухилянт статист ще й підробляє в.о. президента у Офісі дЄрмака - повинно на мівіну вистачати
показать весь комментарий
19.01.2025 14:00 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2025 12:56 Ответить
Це обов'яхок презедента приводити статистику використання бпла,ракет ворогом,білше ніяких справ важливих у цього переседента не має?
показать весь комментарий
19.01.2025 12:58 Ответить
неділя, відпочиває так від справ державних....
показать весь комментарий
19.01.2025 14:01 Ответить
Нахер нам цей президент-диктор?
показать весь комментарий
19.01.2025 13:02 Ответить
Обратите внимание на поддержку кретинами парашных инициатив Янелоха. Откуда теперь возьмутся тысячи Украинских ракет, если всё за 5 лет было просрано и закатано в асфальт.
показать весь комментарий
19.01.2025 13:02 Ответить
Оманська гнида - коментатор підрахуй
показать весь комментарий
19.01.2025 13:03 Ответить
верховний головностатистичний країни.
безпекові кластери в дії.
показать весь комментарий
19.01.2025 13:06 Ответить
Для цього, щоб озвучувати відому усім статистику не обовязкового займати місце президента. Але ішак впевнений, що такі банальні відосіки є його "потужною" діяльністю. Чому воно так вважає - бо безтолкове.
показать весь комментарий
19.01.2025 13:11 Ответить
Нарко Животное!!! Лучше расскажи где миллион дронов, где баКланов разминировавший Чонгар с резниковым, даниловым, верещюк, Елдаком с твоей подачи, кто ответил за бракованные мины и где наша ракетная программа которую ты Выродок заморозил в 19 году??
показать весь комментарий
19.01.2025 13:22 Ответить
Для під.в биратьєа узкіш відчитується гастрольна німецика порноакторка
показать весь комментарий
19.01.2025 13:29 Ответить
Кому сообщил ********?
показать весь комментарий
19.01.2025 13:39 Ответить
...а ми за тиждень 7000 пенсіонерів бусіфікували! "Шах і мат Уйлу!"
показать весь комментарий
19.01.2025 13:44 Ответить
Воно посади переплутало. Міністром статистики треба було працювати. Бо дістало вже своїми цифірями й є@лом в будь якій новині..
показать весь комментарий
19.01.2025 13:44 Ответить
з нього такий же міністр - як із Янелоха президент!
показать весь комментарий
19.01.2025 14:03 Ответить
Та то я по доброті..хоч якусь посаду бідосі хотіла запропонувати)))
показать весь комментарий
19.01.2025 14:23 Ответить
завгоспом в "Трускавецьку академію" або в "Криворіжську юридичну бурсу" - на його вибір....
показать весь комментарий
19.01.2025 14:25 Ответить
Краще лєктором у якусь колонію суворого режиму..до загальної камери осіб на 20-40..
показать весь комментарий
19.01.2025 14:41 Ответить
Упертий віслюк. Навчився у школі маслюкова кидатись гаслами та єхидничати ! На більше не здатний.
показать весь комментарий
19.01.2025 13:54 Ответить
воно просто досягло "похідної" (визначається як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F границя відношення приросту функції до приросту її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 аргументу, коли приріст аргументу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) прямує до нуля)
показать весь комментарий
19.01.2025 14:06 Ответить
Ну ви сказали. Це навіть дЄрмак зі всіма потужними завгоспами не чули.
показать весь комментарий
19.01.2025 14:12 Ответить
Знову ця хрипата хроніка
показать весь комментарий
19.01.2025 13:59 Ответить
Хронічний гундос..може в нього гайморит хронічний від коксу вже?
показать весь комментарий
19.01.2025 14:24 Ответить
Це лапті за тиждень пустили, а скільки ненька за місяць запускає гундос не хоче сказати хочаб з мільйону дронів
показать весь комментарий
19.01.2025 17:08 Ответить
660 кабів . Більше "петріотів" для України - це більше захисту життя. А скільки ж наявними патріотами було збито носіїв кабів чи самих кабів ? Чи проблему намагаються вирішити ухилянтами ? Так нічого не вийде . Ось тут частково і відповідь - чому так багато ухилянтів .
показать весь комментарий
19.01.2025 17:33 Ответить
 
 