Около 550 дронов, почти 60 ракет и более 660 КАБов применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Только в течение недели российская армия применила для ударов по территории Украины около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб.

"Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб. Больше "петриотов" для Украины - это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины - это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить", - отметил президент.

Также он сообщил, что только за эту неделю Силы обороны Украины сбили в небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, которые применяются в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей.

"Большая благодарность всем нашим воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. Но неизменная задача и в дальнейшем усиливать защиту нашего неба", - добавил Зеленский.

