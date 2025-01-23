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Более тысячи обысков: правоохранители перекрывают каналы сбыта и хранение оружия. ВИДЕО

Правоохранители проводят более тысячи одновременных обысков с целью перекрыть каналы нелегальной продажи и хранения оружия.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Работают оперативники ДКР, ДСР, следователи Нацполиции и работники прокуратур.

"Главная цель - перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Организаторам и участникам этих каналов может грозить до семи лет тюрьмы.

Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий", - отметили там.

Смотрите также: Спецоперация по разоблачению нелегальной продажи оружия: проведены обыски в четырех регионах, задержаны 15 человек, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обыск (1900) оружие (10242) Нацполиция (16546)


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Топ комментарии
+22
Влада зелених ворюг і зрадників панічно боїться зброї в руках громадян.
І правильно боїться. Все не відберуть...
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23.01.2025 09:23
+14
Мусорня суить, що невдовзі не тільки вони будуть зі зброєю, і тоді їм згадать і усі їх дії, і усю хх бездіяльнисть та проститутність
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23.01.2025 09:35
+9
За зброю ze шобло боїться...а канали наркоти коли будуть перекривати? То інше?
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23.01.2025 09:51
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Занадто часті коментарі. Не поспішайте.
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23.01.2025 09:16 Ответить
Влада зелених ворюг і зрадників панічно боїться зброї в руках громадян.
І правильно боїться. Все не відберуть...
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23.01.2025 09:23 Ответить
Є ще дрони, які не зброя, але скоро і вони стануть зброєю
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23.01.2025 09:35 Ответить
Мусорня суить, що невдовзі не тільки вони будуть зі зброєю, і тоді їм згадать і усі їх дії, і усю хх бездіяльнисть та проститутність
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23.01.2025 09:35 Ответить
За зброю ze шобло боїться...а канали наркоти коли будуть перекривати? То інше?
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23.01.2025 09:51 Ответить
В Ізраїлі та Америці зброя продається вільно, а в Ізраїлі її носять військові і зберігають у себе вдома. Швейцарці теж зберігають зброю вдома. Лише влада, що боїться власного народу, забороняє мати зброю.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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23.01.2025 10:01 Ответить
sulima
Не зовсім вільно. Документик вимагають. По базам пробивають. Анкетку дають заповнити ...
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24.01.2025 12:00 Ответить
не поліція, а мусорня сциклива
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23.01.2025 10:09 Ответить
Шакали готуються до виборів?
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23.01.2025 10:10 Ответить
''Мільярд'' дерев....
''Тисячі'' обшуків....
Клоуни при владі....
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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23.01.2025 11:47 Ответить
значить не брешуть, обізнані.
буде пєрєміріє, але кордони не відкриють.
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23.01.2025 13:40 Ответить
Треба переховувати надійніше...
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23.01.2025 13:50 Ответить
зброя -єдина гарантія від зеленого геноциду
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23.01.2025 14:01 Ответить
Особливо зе-геноциду ухилянських крис у Німеччині?
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24.01.2025 01:58 Ответить
правильно. тыща обысков., однако. размеры чорного рынка огромны. тут будет латинская америка, многие тысячи единиц левых стволов, гранат и проч.
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24.01.2025 03:47 Ответить
 
 