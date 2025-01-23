Более тысячи обысков: правоохранители перекрывают каналы сбыта и хранение оружия. ВИДЕО
Правоохранители проводят более тысячи одновременных обысков с целью перекрыть каналы нелегальной продажи и хранения оружия.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Работают оперативники ДКР, ДСР, следователи Нацполиции и работники прокуратур.
"Главная цель - перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Организаторам и участникам этих каналов может грозить до семи лет тюрьмы.
Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий", - отметили там.
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+22 Пересічний українець #452786
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