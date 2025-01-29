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КГВА блокирует важные для киевлян решения и дестабилизирует управление городом, - Кличко обратился к президенту

Новый руководитель военной администрации Киева стремится уничтожить местное самоуправление в столице и узурпировать власть. А заложниками политических интриг становятся киевляне.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ.

 "Я обращаюсь к Президенту Украины. Пока вы как Верховный главнокомандующий сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения неутомимо занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. Фактически в Киеве происходит попытка блокирования функционирования местного самоуправления, которая ставит целью узурпацию власти, а не обеспечение обороны. И которая практически парализует жизнеобеспечение столицы. Обращаюсь к вам, господин Президент, как к гаранту Конституции Украины – не допустить уничтожения местного самоуправления как одного из базовых принципов демократии", – заявил Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что, по закону, жизнедеятельность города должны обеспечивать избранный мэр и избранный городской совет. А военная администрация – временный орган, который должен заниматься вопросами обороны, гражданской защиты, общественной безопасности, защиты критической инфраструктуры и т.д.

При этом Кличко выразил сомнение, что назначенный глава КМВА способен выполнять задачи, возложенные на него законом.

"Замена без явных причин боевых генералов на начальника, который не имеет военного образования, военного опыта и даже не служил в армии, вызывает сомнения в его способности выполнять задачи в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка. Что свидетельствует о политических мотивах такого назначения", – подчеркнул Виталий Кличко.

Вместо того, чтобы заниматься вопросами безопасности столицы, военная администрация Киева стремится перебрать на себя полномочия органов самоуправления и парализовать их работу, заявил Кличко.

"В частности, КГВА не рассматривает важные документы. Например, распоряжения о восстановлении домов, компенсации владельцам за поврежденные объекты, восстановление инфраструктуры и много других. Все это приводит к дестабилизации управления городом и блокированию важных для киевлян решений. Заложниками этой ситуации становятся киевляне", - отметил Кличко.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Киев (25665) Кличко Виталий (4651) Ткаченко Тимур (23)


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Топ комментарии
+12
Таке враження, що з ОП дали команду «фас» на законно обраного Кличка, який в найскрутніші дні був разом з киянами і місто працювало як швейцарський годинник!
Призначили очільником військової адміністрації ткаченка, який насправді мамедов і нічого спільного з військовими справами не мав! Це рейдерський захват влади у Києві!
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29.01.2025 15:05
+11
юрик, ты сегодня таблетки пил? твой уровень развития марафон, а предел мечтаний попасть на концерт квартала! ты наверное за верещук голосовал или за пальчевского!?
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29.01.2025 14:53
+10
А що зеленський непричетний до призначення лайна, якого ніхто ніколи нікуди не обирав? Невлаштовані блазні з 95 кварталу закінчуються і скоро він стане призначити представників татаро-монгольського іга!
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29.01.2025 14:46
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В Чернігові уже прибрали "друзів Кличка" - Віталій збирався йти на вибори разом із партією Атрошенко!
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29.01.2025 14:46 Ответить
А що зеленський непричетний до призначення лайна, якого ніхто ніколи нікуди не обирав? Невлаштовані блазні з 95 кварталу закінчуються і скоро він стане призначити представників татаро-монгольського іга!
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29.01.2025 14:46 Ответить
юрик, ты сегодня таблетки пил? твой уровень развития марафон, а предел мечтаний попасть на концерт квартала! ты наверное за верещук голосовал или за пальчевского!?
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29.01.2025 14:53 Ответить
дебил-твоя фамилия по мужу! с каких пор верещук стала с Кличко в паре? ты действительно идиот! больница Павлова ждёт тебя, сынок!
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29.01.2025 15:50 Ответить
От нахіба утримувати паралельні органи влади в Києві, для розгулу корупції? Вже 34 рік влада товче воду в ступі і не хоче втрачати годівницю для чиновників!(((
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29.01.2025 14:52 Ответить
Він щось не так сказав?
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29.01.2025 15:05 Ответить
очередное полоумное существо из любителей солнцеликого отметилось!
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29.01.2025 15:56 Ответить
Таке враження, що з ОП дали команду «фас» на законно обраного Кличка, який в найскрутніші дні був разом з киянами і місто працювало як швейцарський годинник!
Призначили очільником військової адміністрації ткаченка, який насправді мамедов і нічого спільного з військовими справами не мав! Це рейдерський захват влади у Києві!
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29.01.2025 15:05 Ответить
Не лише на Кличка. Наразі всі, хто не входить у вертикаль Зеленського під загрозою. Передвиборне шоу розпочалося!
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29.01.2025 15:28 Ответить
А чому дивуватись? ОПа вже живе виборами, а Віталя, як незалежний від них мер столиці, їм наче кістка в горлі! Скільки вже разів вони намагалися його усунути? А після арешту генералів, петиції про санкції проти Пороха та іншого намагання дискредитувати всіх, окрім дєрьмака і ляльки його найвеличнішої, дивуватись немає чому...
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29.01.2025 15:59 Ответить
Та це вже у зєлі почалась агонія ,бо йому самому Трамп дав зрозуміти що не хоче вести з ним жодних справ. ,от його і ковбасить .
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29.01.2025 16:15 Ответить
****..бол Кличко вместе с бывшим главой ОП при Яныке Левочкиным, регианалом главой Киевгорстроя Кушниром в схемах с Ермаком и его внештатным советником главой НКЦПФР Магомедовым на схемах с покупкой жилья намутили миллиарды и вывели все в офшоры через рынок ценных бумаг. Получается путин и Арахамия говорят одни и те же тезы, что Джонсон сказал воюйте, а мы поможем. Это тот Арахамия который раскидывал в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/91562439/ ) ( https://opendatabot.ua/court/119841937-b9b446d464c089495df092115dcdb64b ) (https://opendatabot.ua/court/118317297-b491352129861200596b8718cf5d858c) (https://opendatabot.ua/court/113437774-8ea96baf1481d1dad2de06200e2fc468) ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Шлюхамии и Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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29.01.2025 17:07 Ответить
Ніяк ********* не вирвуть у Клічка шматок пирога. От же суки.))
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29.01.2025 17:34 Ответить
Всё таки хочется дожить до того момента, когда все чиновники, которые сегодня, как пауки в банке, жрут друга за власть и деньги, исчезнут с лица украинской земли.

В данном случае Кличко абсолютно прав, зачем городу ещё одна власть, военная, это же очередная куча бездельников и чиновников, у которых по сто двести тысяч зарплата и куча льгот, зачем они?

Зеленский никак не успокоится, уж очень ему хочется проглотить Кличка, да только у него мал росток и ещё меньше роток!
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29.01.2025 18:00 Ответить
Є цікавіше питання: навіщо Києву Кличко, цей плиточкоукладач та булгаковолюб під час війни з Московщиною?
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29.01.2025 21:33 Ответить
Есть не менее интересный ответ - а вы задайте этот вопрос тем, кто за него голосовал, а это почти пол миллиона киевлян , и прошу заметить, что его действительно выбрали, а не назначили по блату.

Власть в любой стране это зеркальное отражение народа, который её выбирает, это вам ответ на ваш вопрос.
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29.01.2025 21:39 Ответить
дЄрмаеку все мало і мало, земразота
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29.01.2025 21:13 Ответить
За 3їр наплодили чинуш як при срср хо ч маємо мера законнообраного і начальників служб все інше розтрата грошей з бюджету на х з що
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13.03.2025 20:50 Ответить
 
 