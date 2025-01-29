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Новости Видео Война
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Украинский дрон сбросил открытку, и оккупант из подразделения "Шторм V" решил добровольно сдаться в плен. ВИДЕО

На Запорожском направлении украинские воины взяли в плен российского солдата, мобилизованного из числа заключенных. Рядовой Герман Коняхин, 1970 года рождения, - уроженец Батайска Ростовской области, добровольно сдался после того, как прочитал листовку, сброшенную украинским дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

По словам пленного, он долго хранил открытку, ожидая возможности сбежать из подразделения, чтобы избежать гибели. Он рассказал, что командование "Шторм V" издевалось над солдатами, занималось коррупцией, заставляло их покупать собственное снаряжение и отправляло раненых и больных на передовую без надлежащей медицинской помощи.

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війна

війна

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армия РФ (19613) война (1401) плен (2629) Запорожская область (3179)


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Топ комментарии
+6
А що пишете ви, панове? Як мінімум дві речі - ця скотиняка не стрілятиме в наших воїнів, друге - на неї не треба витрачати ресурси. Пайка, яку він з'їсть - коштує в рази менше, ніж пересічні витрати на одного лаптя, подивіться... так що ви - неук, дуже 'яко кажучи, хояа ні - ви КРЕТИН. Третє - сировина для обміну, голова буде думати, чи тільки жерти....
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29.01.2025 20:54
+6
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29.01.2025 21:56
+5
Після слів "ти нам нє враг" слід було ще дописати "а друг, товарищь і брат"!
Хто складав цю маячню?
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29.01.2025 20:29
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При Керенському сидів - при путлєру сидів - при Зелі посидить
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29.01.2025 20:25 Ответить
Після слів "ти нам нє враг" слід було ще дописати "а друг, товарищь і брат"!
Хто складав цю маячню?
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29.01.2025 20:29 Ответить
А що пишете ви, панове? Як мінімум дві речі - ця скотиняка не стрілятиме в наших воїнів, друге - на неї не треба витрачати ресурси. Пайка, яку він з'їсть - коштує в рази менше, ніж пересічні витрати на одного лаптя, подивіться... так що ви - неук, дуже 'яко кажучи, хояа ні - ви КРЕТИН. Третє - сировина для обміну, голова буде думати, чи тільки жерти....
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29.01.2025 20:54 Ответить
Головне, що великий ук! Ви дивились в дзеркало, коли вам спало на думку слово кретин?
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29.01.2025 21:07 Ответить
це ж звичайна пропагандистський метод, не тупи
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30.01.2025 00:11 Ответить
Будь-хто з-за порєбріка має здохнути... ну як "не враг".
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29.01.2025 20:47 Ответить
На-єр було йти на сафарі в Україну, щоб терпіти знущання , та здаватися у полон . Сидів би біля цицьки своєї тьоті , та пив би бражку . А тепер ця скотиняка жаліться на свою судьбу.
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29.01.2025 21:50 Ответить
цей виродок сидiв не бiля цицькi, а на нарах.
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29.01.2025 23:42 Ответить
Таких листовок надо сбрасывать миллион!

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29.01.2025 21:53 Ответить
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29.01.2025 21:56 Ответить
То есть, политика,политикой но мой сын "Дороже"? А так-то 93%Украинцев "дебилы".всё шиты одной нитью.Уроды
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29.01.2025 22:44 Ответить
надо признать, среди кацапов попадаются и сообразительные.
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29.01.2025 23:38 Ответить
 
 