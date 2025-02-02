"Жесткая "дедовщина", ― ГУР о том, что происходит с мобилизованными в армию РФ украинцами. ВИДЕО

Незаконно мобилизованные в ряды российских вооруженных сил мужчины с временно оккупированных территорий Украины попадают в присущие для армии захватчиков жернова жестокой "дедовщины".

Об этом сообщает ГУР в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

По информации проекта "Хочу Жить", осенью прошлого года тридцать незаконно мобилизованных Россией лиц из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей попали в одну из воинских частей на территории оккупированного Крыма.



Сержантами для них россияне назначили выходцев с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиение незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза.



Кроме систематического унижения от кавказских "командиров", незаконно мобилизованные также жалуются на ужасное и недостаточное питание.

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Напомним, в период с 31 октября по 31 декабря 2024 года государство-агрессор Россия на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около трех сотен населения. Незаконный призыв на оккупированных территориях - очередное военное преступление России.



В ГУР отметили, что каждый, кто стал жертвой принудительной мобилизации, имеет шанс покинуть оккупационную армию и не участвовать в преступной войне России против Украины благодаря проекту "Хочу Жить". Также желающие могут обратиться по телефонам:

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