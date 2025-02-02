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"Жесткая "дедовщина", ― ГУР о том, что происходит с мобилизованными в армию РФ украинцами. ВИДЕО

Незаконно мобилизованные в ряды российских вооруженных сил мужчины с временно оккупированных территорий Украины попадают в присущие для армии захватчиков жернова жестокой "дедовщины".

Об этом сообщает ГУР в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

По информации проекта "Хочу Жить", осенью прошлого года тридцать незаконно мобилизованных Россией лиц из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей попали в одну из воинских частей на территории оккупированного Крыма.

Сержантами для них россияне назначили выходцев с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиение незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза.

Кроме систематического унижения от кавказских "командиров", незаконно мобилизованные также жалуются на ужасное и недостаточное питание.

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Напомним, в период с 31 октября по 31 декабря 2024 года государство-агрессор Россия на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около трех сотен населения. Незаконный призыв на оккупированных территориях - очередное военное преступление России.

В ГУР отметили, что каждый, кто стал жертвой принудительной мобилизации, имеет шанс покинуть оккупационную армию и не участвовать в преступной войне России против Украины благодаря проекту "Хочу Жить". Также желающие могут обратиться по телефонам:

+38 044 350 89 17 и 688

Telegram или WhatsApp
+38 095 688 68 88
+38 093 688 68 88
+38 097 688 66 88

Смотрите также: 15 тыс. оккупантов обезврежено в январе на Покровском направлении, 7 тыс. - безвозвратные потери, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) Крым (26425) мобилизация (2811) ГУР (469)


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Топ комментарии
+45
Честно говоря - все равно. На момент вторжения было достаточно много людей которые проснулись уже в оккупации - и никакого выбора у них не было. Потом в первые недели и месяцы войны много людей старались - в том числе и рискуя жизнью - переехать через еще не совсем оформившуюся линию фронта - и выехать в Украину. Те кто не мог выехать в Украину - вполне спокойно выезжали в страны Балтии - а дальше в Европу. Прошло 3 года с момента начала войны, никаких особых проблем выехать через рашку в Европу я не знаю, если люди сидели из принципа "а нам все равно какой флаг - абы кормили" - то то что с ними происходит - это вполне заслуженно.
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02.02.2025 18:01 Ответить
+20
Ну... Порівнювати початок війни з теперішньою ситуацією не зовсім правильно. Тоді питання нехватки м'яса у кацапів, та і у нас так гостро не стояло. Зараз три роки війни пройшло, звісно, що дуже багато втрат з обох сторін, звісно що у кацапів набагато більше втрат, хоча і ресурсу у них теж більше і людського і фінансового. Кацапи не гребують навіть корейцями, маргіналами та зеками які сидять по так званих тяжких статтях. Тому це не скільки пропаганда як констатація фактів. Більш-менш адекватні кацапи йти воювати не хочуть і це теж правда. Але у нас інша ситуація. Ми захищаємось, у нас немає вибору. Прийдуть кацапи України не стане взагалі. Багато цього не розуміють і думають, що ***** задовольниться тим що вніс в свою конституцію і далі не піде. Але це не так, зовсім не так... На жаль... Відсидітись нікому не вдасться.
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02.02.2025 18:13 Ответить
+19
Неправда, ви все врете! Руссскіе братушечькі саміе лучшіе братушанчікі в міре! Членін!, партія! комсомол!
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02.02.2025 18:06 Ответить
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Вони що, беруть в армію людей за українськими паспортами? Як?!! Що б там не було, але законодавство у них працює, ну не можуть фізично взяти в армію людей с українським громадянством, а виплати, а відкриття рахунків, ви що?

Отже ці особи мобілізовані отримали громадянство РФ! І вже потім їх мобілізували. Чи є вони громадянами України після цього? Навіть при всій своїй ліберальності ніяк не можу їх виправдати. Ти можеш втікти навіть в Росію, якщо тебе притисли обставини, але не бери паспорт. Взяв паспорт, не сиди там, а тікай далі, нагадаю з Росії можна вільно поїхати будь-куди. Взяв паспорт і залишився жити, бо не зміг покинути рідні берьозки і матрьошки? Не направляй зброю на українців, май совість курво. Скрутили ТЦК на вулиці і кинули в бус? Ой, це про іншу країну) Там немає ТЦК, тільки агітатори в наметах на вулицях. Отже йдуть за гроші добровільно чи під психологічним тиском. Взяв до рук зброю, жадібний до грошей? Забери свої 5 мільйонів через мобілізацію в Москві і негайно тікай через Вірменію у Відень, 30% задонать на ЗСУ. Будеш з грошима, в безпеці, совість буде чиста і руки чисті від крові. Схопили по безпрєделу на вулиці - йди в СЗЧ.

Короче я до чого: є можливість залишитись людиною в будь-яких скрутних обставинах, навіть в таких.
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02.02.2025 18:30 Ответить
Про паспорти ви вірно підмітили. Бо ніхто на цей момент не звернув уваги. Зате вже знайомі нікі знову ********* в коментарях
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02.02.2025 18:37 Ответить
Про це тут ніхто, навіть, задумуватись не хоче. Тут одна методичка: прийдуть кацапи і поженуть українців штурмувати Берлін. Не розуміючи, що насправді насильно мобілізованими багато не навоюєш. Це, навіть, кацапи давно зрозуміли і тому почали підписувати з мобілізованими контракти і платити мїм великі гроші. А як воюють бусифіковані, ми бачимо зараз на Донбасі, де кожен день ми втрачаємо чергові населені пункти. І кількість СЗЧ говорить сама за себе.
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02.02.2025 19:55 Ответить
Знову братанська поломийка ******* ***** про те в чому шарить як свиня в апельсинах.
Ніякі гроші не змусять солдата йти в атаку раз за разом коли виживаємість близько 20% це норма. За оцінками одного руснявого військового медика дезертира так і є. Тому і женуть вперед *********, відсидкою в холодній ямі і погрозами розстрілу.
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02.02.2025 20:38 Ответить
Ти, я бачу, в усьому шариш. Чому ж тоді платять великі гроші? І як допомагають погрози і відсидки, повторюю, видно на фронті. Вже 200 тисяч сзч, а буде ще більше.
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02.02.2025 21:16 Ответить
" Чому ж тоді платять великі гроші"

а щоб не треба було ловити по вулицях бусіками - тому і платять.

" І як допомагають погрози і відсидки, повторюю, видно на фронті"

в нас слаба богу і близько нема того знущання над пораненими і відказниками як в РФ. І це добре якраз
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20.02.2025 01:39 Ответить
Боже ты ідіот ! ?в раші навіть таджиків без паспортів брали після крокусу, твоя згода їм не потрібна . Вони навіть чмобікам буває не платять .
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06.02.2025 06:55 Ответить
Чьють не расплаколсо, блеать! Вот вообще пихуй - zero tolerance!
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02.02.2025 18:39 Ответить
Праваславнає вассаєдінєніє раздєльонних западам народа))
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02.02.2025 18:48 Ответить
Триединый руцки нарот😁

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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03.02.2025 06:56 Ответить
К КаВеЕн та Лігу Сміху не пробував?
А якби в тебе була машина часу, подзвонив би собі і своїм родичам в квітні 19-го?)))
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02.02.2025 20:39 Ответить
пані катували в ТЦК?? Чи це так аби гавкнути....
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03.02.2025 09:32 Ответить
Ждуни дАждАлись. І ви, ждуни серливі, дочекаєтєсь, як шо СОУ, від яких ви ховаєтєсь під спідницями матусь та бабусь і по льохам з дачами, не витримают. Будуть вас 3,14..ти буряти з мордвой, а сзаду прилаштуєтся овцелюби кадиркіна з тувінцями тощо, а якути з евенками тощо будут мати вас спереду.
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02.02.2025 19:12 Ответить
назад у буду, посіпака москальська. Вивчай альпінізм, орієнтування у горах або запливи у Тисі. Можеш навіть зараз почати партизанити на користь твоїм любимим москалям.
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02.02.2025 19:40 Ответить
то й песдуй до рашистів, мразь
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02.02.2025 19:42 Ответить
Ви навіть уявити собі не можете наскільки мені на них похєр.
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02.02.2025 19:17 Ответить
Цікаву ті критики влади і ждуни … як реагують на це..?
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02.02.2025 19:17 Ответить
ше одне тупе гімно вилізло.
400 вбитих в Бучі за один місяць теж не шкода? Бо треба було йти воювати, а не чекати чогось?
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02.02.2025 20:22 Ответить
******? До чого тут ті, хто мобілізований москалями на окупованих територіях і зараз воює проти України до мешканців Бучі? Мешканці Бучі воювали з ЗСУ? Ні, не воювали. А вот мешканці Криму і ОРДЛО воюють проти України залюбки. До речі, мобілізовані з ОЛДЛО знущалися над українцями погірше москалів. І да, треба було воювати.
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02.02.2025 20:54 Ответить
Скільки ж тут тупих чмонь.
в 1932-33 теж самі винні були? Ждуни блєать, за 2 роки можна ж було в Європу виїхати, а не вмирати разом з дітьми.
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02.02.2025 19:41 Ответить
Одні воїни зібрались аби когось подихати затягли замість них😬
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02.02.2025 19:55 Ответить
Ситуация пи*Deц полный, понимая что груз постоянный , это очень тяжело очень, не виноваты те дети которые не выехали , есть родители которое это допустили.
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02.02.2025 20:49 Ответить
І що, мені розчулитись. Та нехай їх там, краще, повбивають. Нам меньше геморою.
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02.02.2025 20:53 Ответить
Хто в СА служив той не дивується. Це новина тільки для мамкиних ненароджених молодше 40ка рочків.
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02.02.2025 21:59 Ответить
Кто в СА служил,тот в цирке не смеётся.
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02.02.2025 22:37 Ответить
Кстати расеяне столкнулись на поле боя в Украине с теми,кто служил в СА и их много это 53-56 лет.Потому,что многие пошли в первые дни в 22-м году дать отпор кацапне,а Советская Армия это была армия поэтому кацапня умылась кровью...
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02.02.2025 22:43 Ответить
рукі прочь от житєлєй свабодного лугандона .дєспоти ***********
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03.02.2025 07:58 Ответить
не розумію...іх теж бусіфіціровали там?? Так чого вони не волають про канституцію та іх права та про то що вони не радилися для вайни??? Мабуть того що відразу отримають кацапським чоботом по рожі або прикладом у зуби...Ухилянти тільки тут такі сміливі...
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03.02.2025 09:34 Ответить
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