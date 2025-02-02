"Жесткая "дедовщина", ― ГУР о том, что происходит с мобилизованными в армию РФ украинцами. ВИДЕО
Незаконно мобилизованные в ряды российских вооруженных сил мужчины с временно оккупированных территорий Украины попадают в присущие для армии захватчиков жернова жестокой "дедовщины".
Об этом сообщает ГУР в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
По информации проекта "Хочу Жить", осенью прошлого года тридцать незаконно мобилизованных Россией лиц из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей попали в одну из воинских частей на территории оккупированного Крыма.
Сержантами для них россияне назначили выходцев с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиение незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза.
Кроме систематического унижения от кавказских "командиров", незаконно мобилизованные также жалуются на ужасное и недостаточное питание.
Напомним, в период с 31 октября по 31 декабря 2024 года государство-агрессор Россия на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовала около трех сотен населения. Незаконный призыв на оккупированных территориях - очередное военное преступление России.
В ГУР отметили, что каждый, кто стал жертвой принудительной мобилизации, имеет шанс покинуть оккупационную армию и не участвовать в преступной войне России против Украины благодаря проекту "Хочу Жить". Также желающие могут обратиться по телефонам:
+38 044 350 89 17 и 688
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Отже ці особи мобілізовані отримали громадянство РФ! І вже потім їх мобілізували. Чи є вони громадянами України після цього? Навіть при всій своїй ліберальності ніяк не можу їх виправдати. Ти можеш втікти навіть в Росію, якщо тебе притисли обставини, але не бери паспорт. Взяв паспорт, не сиди там, а тікай далі, нагадаю з Росії можна вільно поїхати будь-куди. Взяв паспорт і залишився жити, бо не зміг покинути рідні берьозки і матрьошки? Не направляй зброю на українців, май совість курво. Скрутили ТЦК на вулиці і кинули в бус? Ой, це про іншу країну) Там немає ТЦК, тільки агітатори в наметах на вулицях. Отже йдуть за гроші добровільно чи під психологічним тиском. Взяв до рук зброю, жадібний до грошей? Забери свої 5 мільйонів через мобілізацію в Москві і негайно тікай через Вірменію у Відень, 30% задонать на ЗСУ. Будеш з грошима, в безпеці, совість буде чиста і руки чисті від крові. Схопили по безпрєделу на вулиці - йди в СЗЧ.
Короче я до чого: є можливість залишитись людиною в будь-яких скрутних обставинах, навіть в таких.
Ніякі гроші не змусять солдата йти в атаку раз за разом коли виживаємість близько 20% це норма. За оцінками одного руснявого військового медика дезертира так і є. Тому і женуть вперед *********, відсидкою в холодній ямі і погрозами розстрілу.
а щоб не треба було ловити по вулицях бусіками - тому і платять.
" І як допомагають погрози і відсидки, повторюю, видно на фронті"
в нас слаба богу і близько нема того знущання над пораненими і відказниками як в РФ. І це добре якраз
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
А якби в тебе була машина часу, подзвонив би собі і своїм родичам в квітні 19-го?)))
400 вбитих в Бучі за один місяць теж не шкода? Бо треба було йти воювати, а не чекати чогось?
в 1932-33 теж самі винні були? Ждуни блєать, за 2 роки можна ж було в Європу виїхати, а не вмирати разом з дітьми.