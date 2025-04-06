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Новости Видео ПВО Украины Обращение Зеленского
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Поручил главам Минобороны и МИД активизировать контакты с партнерами по ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и министру иностранных дел Андрею Сибиге активизировать контакты с партнерами по противовоздушной обороне.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте "Рамштайн" встреча готовится. Главных задач две, и это именно ПВО, именно "петриоты", и вторая задача - это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей. Также поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор. Нужно соответствующее желание и соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии", - отметил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть ощутимый прогресс и первые детали по размещению контингента партнеров по безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Также Зеленский отметил, что во время сегодняшнего российского удара были ракеты, которые РФ запустила из акватории Черного моря.

"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня: они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам. Прекращение огня на море - это не только о свободном судоходстве и поставках продовольствия по морю, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Путин не хочет заканчивать войну, он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с большей силой", - добавил он.

Также смотрите: Россияне выпустили более 1460 КАБов, почти 670 дронов и более 30 ракет по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

Президент подчеркнул, что именно поэтому и в дальнейшем неизменно нужны все формы давления на Россию: "усиление наших возможностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать".

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) ПВО (2736) Сибига Андрей (389) Умеров Рустем (519)


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Топ комментарии
+15
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06.04.2025 17:06
+13
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06.04.2025 16:57
+11
чому мені треба натиснути на "мені подобається", коли блювати або як мінімум плювати хочеться?
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06.04.2025 17:00
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активізувати контакти з партнерами щодо ППО

Е?
А можна людською мовою, а не політичним воляпюком?
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06.04.2025 16:51 Ответить
обіцяю обіцять, тощо.
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06.04.2025 21:21 Ответить
Шо оно несёт?
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06.04.2025 16:55 Ответить
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06.04.2025 16:57 Ответить
чому мені треба натиснути на "мені подобається", коли блювати або як мінімум плювати хочеться?
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06.04.2025 17:00 Ответить
Вам лише рижий п.дор подобається, чи пардон і пуйло?
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06.04.2025 17:14 Ответить
не тільки рижий американський а ЖОДЕН , як ви сказали 3,14дар й не тільки в Америці не вносять себе величного в підручники ну точно раніше ніж через 5 років в історичні книги...

Та й не лідери а навіть сама історична подія повинна бути осмислена часом .

. Поява в підручниках

• У підручники події зазвичай потрапляють через офіційний наратив держави, тож:

• В авторитарних країнах - дуже швидко, але тенденційно;

• У демократичних - повільніше, але з кількома поглядами на події.

20-30 років - типовий проміжок для "офіційної" появи у шкільних підручниках, хоча можуть бути винятки (наприклад, 11 вересня 2001 увійшло у підручники США вже через кілька років).
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06.04.2025 17:39 Ответить
"п.дор" - а оце слово ВАМ фото зє навіяло?
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06.04.2025 18:02 Ответить
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06.04.2025 17:11 Ответить
Знову ж таки , Поярков виліз раптом в Трампісти ( зараз правда здє взад)

АЛЕ!!! тільки він так може пройтися по вові _ ГЕРОЮ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІІ УКРАЇНИ В нових підручниках ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ 11 КЛАСУ

Зеля включил себя в учебники! Из него вылез вонючий Путин, фашистской фекалией. О мрази исторической-ютуб
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06.04.2025 16:57 Ответить
12й рік війна !
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06.04.2025 17:01 Ответить
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06.04.2025 17:06 Ответить
Були розробки цілісних систем ППО "Кільчень" і "Корал". Але це при барігах і розкрадальниках. А після Оману закриті наглухо разом з другими ракетними програмами. Тепер згадали, і пробують реанімувати.
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06.04.2025 17:18 Ответить
не обманюй.
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06.04.2025 18:33 Ответить
Зелюбчикам досить зайти в Вікіпедію Але то ж страшно! Там правда!!!
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06.04.2025 20:11 Ответить
тобі вже відповіли. а зєля твій ***** росіянське
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06.04.2025 18:17 Ответить
Ти що забув як голосував за зєлю? При Порошенку їх і почали робити ці зречення, поки твій зелений курдупель не заборонив .
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07.04.2025 02:21 Ответить
Шоколад корисний для мозку на відміну від продукції 95 свинобази криворіжської,
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07.04.2025 13:50 Ответить
Офігенна заява.
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06.04.2025 17:09 Ответить
Три роки чули, що Шашличний поіхав і провів потужні перемовини стосовно ППО, а зараз з'ясовуться, що переговори були не дуже активні і тільки зараз іх потрібно активізувати
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06.04.2025 17:21 Ответить
а за Гарантіями безпеки, які Найкращий укладав протягом трьох років, - за цими Гарантіями надання ППО для України не передбачається?
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06.04.2025 17:28 Ответить
На даний момент у ЄС немає кількості ППО навіть свої кордони прикрити, про що їхні військові десь у районі Нового Року заявили. А про Патріот взагалі може забути, після "дипломатичної" поїздки у США. Якщо десь ще одну чи дві знайдуть і то буде добре. Але ж ракети до них...
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06.04.2025 17:43 Ответить
Зеленський, це вирок Україні!
Сирійці, з подібним питанням, працюють щоденно, і маєть добрі результати!
Слава Україні!
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06.04.2025 17:36 Ответить
Воно одне і теж саме зачитує три роки , лапшу вішав своїми планами перепланами ,
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06.04.2025 17:41 Ответить
Забув сказати "беру під особистий контроль".
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06.04.2025 18:18 Ответить
Накануне в Израиль доставлена вторая партия системы американской ПРО THAAD.
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06.04.2025 18:32 Ответить
Великий доручитель
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06.04.2025 18:36 Ответить
після того.як "зепоцріот" із "президента України" перед війною.за три роки війни в Україні став "нєуловімий Джо"(а чому "нєуловімий"???. а все тому, що через брехню і здачу національних інтересів.та корупцію в Україні .став накуй нікому не потрібний, він почав доручати захист українського народу.яким має особисто сам займатися ,як гарант куй знає яким клєркам з яких відповідальності .за невиконане доручення "нєуловімого "зеленого Джо",що з козла молока...ППО для України буде все менше і саме.через антиукраїнську діяльність "зезедента"
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06.04.2025 18:40 Ответить
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06.04.2025 18:46 Ответить
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06.04.2025 19:33 Ответить
доручив...активізувати...4-й рік повномасштабного...блд....
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06.04.2025 21:17 Ответить
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06.04.2025 23:58 Ответить
Знову клянчить, але вже не сам, а доручає іншим, бо його штати послали. Нашею зовнішньою дипломатією тепер переймається Європа. Зеля на шостому році президенства нічого не навчився, відсіджує тільки срок, завдяки военному стану. Коли наше ппо буде в серії, те що проти шахедів розроблене? ❤️🇺🇦❤️
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07.04.2025 09:21 Ответить
 
 