Поручил главам Минобороны и МИД активизировать контакты с партнерами по ПВО, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и министру иностранных дел Андрею Сибиге активизировать контакты с партнерами по противовоздушной обороне.
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте "Рамштайн" встреча готовится. Главных задач две, и это именно ПВО, именно "петриоты", и вторая задача - это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей. Также поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор. Нужно соответствующее желание и соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии", - отметил президент.
Также Зеленский отметил, что во время сегодняшнего российского удара были ракеты, которые РФ запустила из акватории Черного моря.
"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня: они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам. Прекращение огня на море - это не только о свободном судоходстве и поставках продовольствия по морю, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Путин не хочет заканчивать войну, он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с большей силой", - добавил он.
Президент подчеркнул, что именно поэтому и в дальнейшем неизменно нужны все формы давления на Россию: "усиление наших возможностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Е?
А можна людською мовою, а не політичним воляпюком?
Та й не лідери а навіть сама історична подія повинна бути осмислена часом .
. Поява в підручниках
• У підручники події зазвичай потрапляють через офіційний наратив держави, тож:
• В авторитарних країнах - дуже швидко, але тенденційно;
• У демократичних - повільніше, але з кількома поглядами на події.
• 20-30 років - типовий проміжок для "офіційної" появи у шкільних підручниках, хоча можуть бути винятки (наприклад, 11 вересня 2001 увійшло у підручники США вже через кілька років).
АЛЕ!!! тільки він так може пройтися по вові _ ГЕРОЮ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІІ УКРАЇНИ В нових підручниках ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ 11 КЛАСУ
Зеля включил себя в учебники! Из него вылез вонючий Путин, фашистской фекалией. О мрази исторической-ютуб
Сирійці, з подібним питанням, працюють щоденно, і маєть добрі результати!
Слава Україні!