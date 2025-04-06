Поручил главам Минобороны и МИД активизировать контакты с партнерами по ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и министру иностранных дел Андрею Сибиге активизировать контакты с партнерами по противовоздушной обороне.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте "Рамштайн" встреча готовится. Главных задач две, и это именно ПВО, именно "петриоты", и вторая задача - это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей. Также поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор. Нужно соответствующее желание и соответствующие решения, чтобы защитить как можно больше жизней от российской баллистики. Усиление нашего воздушного щита одновременно будет усилением всей дипломатии", - отметил президент.

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Также Зеленский отметил, что во время сегодняшнего российского удара были ракеты, которые РФ запустила из акватории Черного моря.

"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск. Это одна из причин, почему Россия искажает дипломатию, почему Россия не идет на безусловное прекращение огня: они хотят оставить себе возможность бить из акватории моря по нашим городам, по нашим портам. Прекращение огня на море - это не только о свободном судоходстве и поставках продовольствия по морю, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира. Путин не хочет заканчивать войну, он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с большей силой", - добавил он.

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Президент подчеркнул, что именно поэтому и в дальнейшем неизменно нужны все формы давления на Россию: "усиление наших возможностей защищаться, сохранение санкций и такая дипломатия, такой разговор с Москвой, который не оставит им никакой возможности убивать".