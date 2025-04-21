Оператор дрона-сеткомета атакует вражеский "Mavic": "Однозначно он нас, г#ндон, увидел!", - "Не попал?", - "Есть. Есть, сука!". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-сеткомета атаковал вражеский беспилотник и обезвредил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Воздушный бой и успешное сбивание вражеского мавика со сбрасыванием нашим сеткометом на FPV", - отмечается в комментарии к видео.

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