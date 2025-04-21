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Оператор дрона-сеткомета атакует вражеский "Mavic": "Однозначно он нас, г#ндон, увидел!", - "Не попал?", - "Есть. Есть, сука!". ВИДЕО
Оператор украинского дрона-сеткомета атаковал вражеский беспилотник и обезвредил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Воздушный бой и успешное сбивание вражеского мавика со сбрасыванием нашим сеткометом на FPV", - отмечается в комментарии к видео.
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показать весь комментарий21.04.2025 23:21
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це буде не бистро, панове, але обов'язково буде.
Freedom or death !
діти по батьках, жінки по чоловіках і сестри по братах...
але щє років з 200 в Україні будуть аккордеони рвати за кацапняву death
Щоб Оманські байстрюки, не повтікали, як трубіцині чи голови Конституційного Суду!!