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Новости Видео Военные технологии
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Оператор дрона-сеткомета атакует вражеский "Mavic": "Однозначно он нас, г#ндон, увидел!", - "Не попал?", - "Есть. Есть, сука!". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-сеткомета атаковал вражеский беспилотник и обезвредил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Воздушный бой и успешное сбивание вражеского мавика со сбрасыванием нашим сеткометом на FPV", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Украинский дрон-камикадзе атакует бронепоезд армии РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) технологии (671) уничтожение (6931) дроны (3917)


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Топ комментарии
+11
дрон за дроном, кацап за кацапом.
це буде не бистро, панове, але обов'язково буде.
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21.04.2025 23:21
+8
операція "Авоська".
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21.04.2025 23:02
+7
Нова послуга від ЗСУ «*****»!
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21.04.2025 23:32
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Піймався - той шо кусався
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21.04.2025 22:45 Ответить
операція "Авоська".
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21.04.2025 23:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mwWB3N8vsKA Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 34 (2 сезон), 414 ОБрУБАС Птахи Мадяра
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21.04.2025 22:49 Ответить
Мадяр - супер !
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21.04.2025 23:35 Ответить
дрон за дроном, кацап за кацапом.
це буде не бистро, панове, але обов'язково буде.
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21.04.2025 23:21 Ответить
Правду пишеш
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22.04.2025 00:04 Ответить
завжди і тільки її
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22.04.2025 00:08 Ответить
Україна буде тільки незалежна !
Freedom or death !
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22.04.2025 00:35 Ответить
вже мамки по дитях всі очі виплакали,
діти по батьках, жінки по чоловіках і сестри по братах...
але щє років з 200 в Україні будуть аккордеони рвати за кацапняву death
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22.04.2025 00:42 Ответить
Нова послуга від ЗСУ «*****»!
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21.04.2025 23:32 Ответить
Таким порядком, і отих, з Урядового кварталу, до сітки треба!
Щоб Оманські байстрюки, не повтікали, як трубіцині чи голови Конституційного Суду!!
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22.04.2025 00:13 Ответить
+
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22.04.2025 12:27 Ответить
 
 