Оператор дрона-сіткомета атакує ворожий "Mavic": "Однозначно він нас, г#ндон, побачив!", - "Не попав?", - "Є. Єсть, сука!". ВIДЕО

Оператор українського дрона-сіткомета атакував ворожий безпілотник та знешкодив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Повітряний бій та успішне збиття ворожого мавіка зі скидом нашим сіткометом на FPV", - зазначається у коментарі до відео.

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