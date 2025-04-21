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Оператор дрона-сіткомета атакує ворожий "Mavic": "Однозначно він нас, г#ндон, побачив!", - "Не попав?", - "Є. Єсть, сука!". ВIДЕО

Оператор українського дрона-сіткомета атакував ворожий безпілотник та знешкодив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Повітряний бій та успішне збиття ворожого мавіка зі скидом нашим сіткометом на FPV", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Український дрон-камікадзе атакує бронепоїзд армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) технології (813) знищення (7243) дрони (4706)


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Топ коментарі
+11
дрон за дроном, кацап за кацапом.
це буде не бистро, панове, але обов'язково буде.
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21.04.2025 23:21
+8
операція "Авоська".
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21.04.2025 23:02
+7
Нова послуга від ЗСУ «*****»!
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21.04.2025 23:32
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Піймався - той шо кусався
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21.04.2025 22:45 Відповісти
операція "Авоська".
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21.04.2025 23:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mwWB3N8vsKA Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 34 (2 сезон), 414 ОБрУБАС Птахи Мадяра
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21.04.2025 22:49 Відповісти
Мадяр - супер !
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21.04.2025 23:35 Відповісти
дрон за дроном, кацап за кацапом.
це буде не бистро, панове, але обов'язково буде.
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21.04.2025 23:21 Відповісти
Правду пишеш
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22.04.2025 00:04 Відповісти
завжди і тільки її
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22.04.2025 00:08 Відповісти
Україна буде тільки незалежна !
Freedom or death !
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22.04.2025 00:35 Відповісти
вже мамки по дитях всі очі виплакали,
діти по батьках, жінки по чоловіках і сестри по братах...
але щє років з 200 в Україні будуть аккордеони рвати за кацапняву death
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22.04.2025 00:42 Відповісти
Нова послуга від ЗСУ «*****»!
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21.04.2025 23:32 Відповісти
Таким порядком, і отих, з Урядового кварталу, до сітки треба!
Щоб Оманські байстрюки, не повтікали, як трубіцині чи голови Конституційного Суду!!
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22.04.2025 00:13 Відповісти
+
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22.04.2025 12:27 Відповісти
 
 