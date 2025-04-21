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Оператор дрона-сіткомета атакує ворожий "Mavic": "Однозначно він нас, г#ндон, побачив!", - "Не попав?", - "Є. Єсть, сука!". ВIДЕО
Оператор українського дрона-сіткомета атакував ворожий безпілотник та знешкодив його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Повітряний бій та успішне збиття ворожого мавіка зі скидом нашим сіткометом на FPV", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+11 три - пятнадцать
показати весь коментар21.04.2025 23:21
+8 Urs
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+7 Погрібний Олександр
показати весь коментар21.04.2025 23:32
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це буде не бистро, панове, але обов'язково буде.
Freedom or death !
діти по батьках, жінки по чоловіках і сестри по братах...
але щє років з 200 в Україні будуть аккордеони рвати за кацапняву death
Щоб Оманські байстрюки, не повтікали, як трубіцині чи голови Конституційного Суду!!