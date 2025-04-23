Минус три оккупанта и один БТР: оператор украинского дрона фиксирует успешный результат боевой работы на Курщине. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал по меньшей мере трех оккупантов и сжег вражескую бронемашину на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский FPV-дрон уничтожил российский БТР с экипажем в районе села Олешня Курской области. А минутой позже еще одна "птичка" неторопливо проверила полученный замечательный результат", - говорится в комментарии к видео.

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