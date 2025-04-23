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Новости Видео Уничтожение вражеской техники на Курском направлении
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Минус три оккупанта и один БТР: оператор украинского дрона фиксирует успешный результат боевой работы на Курщине. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал по меньшей мере трех оккупантов и сжег вражескую бронемашину на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Украинский FPV-дрон уничтожил российский БТР с экипажем в районе села Олешня Курской области. А минутой позже еще одна "птичка" неторопливо проверила полученный замечательный результат", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: ВСУ ударили по месту запуска российских БпЛА в районе Теткино Курской области РФ, ликвидировано до 20 рашистов, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) дроны (3923) Курск (1098)


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Моргнул - саечку за испуг!
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23.04.2025 17:20 Ответить
....Ха, прямо в ***** Спи, моя "радость", усни, все у тебя уже позади...
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23.04.2025 17:39 Ответить
сАвєтскоє какчество!
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23.04.2025 17:45 Ответить
Гарненькі лежать. Ой, такі мені подобаються+музон "політ валькірій". На мойому першому телефоні дзвінок був.Фірми "МОТОРОЛА". Все в тєму.
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23.04.2025 18:11 Ответить
В мене колись був такий рингтон на телефоні...
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23.04.2025 18:35 Ответить
добре..
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23.04.2025 18:17 Ответить
Нема потворам землі і у Курській волості!
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23.04.2025 19:29 Ответить
 
 