Мінус три окупанти і один БТР: оператор українського дрона фіксує успішний результат бойової роботи на Курщині. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував щонайменше трьох окупантів та спалив ворожу бронемашину на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український FPV-дрон знищив російський БТР із екіпажем у районі села Олешня Курської області. А хвилиною пізніше ще одна "пташка" неквапливо перевірила отриманий чудовий результат", - йдеться у коментарі до відео.

Також читайте: ЗСУ вдарили по місцю запуску російських БпЛА у районі Тьоткіно Курської області РФ, ліквідовано до 20 рашистів, - Генштаб