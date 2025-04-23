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Новини Відео Знищення ворожої техніки на Курському напрямку
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Мінус три окупанти і один БТР: оператор українського дрона фіксує успішний результат бойової роботи на Курщині. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував щонайменше трьох окупантів та спалив ворожу бронемашину на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

"Український FPV-дрон знищив російський БТР із екіпажем у районі села Олешня Курської області. А хвилиною пізніше ще одна "пташка" неквапливо перевірила отриманий чудовий результат", - йдеться у коментарі до відео.

Також читайте: ЗСУ вдарили по місцю запуску російських БпЛА у районі Тьоткіно Курської області РФ, ліквідовано до 20 рашистів, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) дрони (4714) Курськ (1109)


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Моргнул - саечку за испуг!
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23.04.2025 17:20 Відповісти
....Ха, прямо в ***** Спи, моя "радость", усни, все у тебя уже позади...
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23.04.2025 17:39 Відповісти
сАвєтскоє какчество!
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23.04.2025 17:45 Відповісти
Гарненькі лежать. Ой, такі мені подобаються+музон "політ валькірій". На мойому першому телефоні дзвінок був.Фірми "МОТОРОЛА". Все в тєму.
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23.04.2025 18:11 Відповісти
В мене колись був такий рингтон на телефоні...
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23.04.2025 18:35 Відповісти
добре..
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23.04.2025 18:17 Відповісти
Нема потворам землі і у Курській волості!
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23.04.2025 19:29 Відповісти
 
 