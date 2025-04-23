Мінус три окупанти і один БТР: оператор українського дрона фіксує успішний результат бойової роботи на Курщині. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував щонайменше трьох окупантів та спалив ворожу бронемашину на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
"Український FPV-дрон знищив російський БТР із екіпажем у районі села Олешня Курської області. А хвилиною пізніше ще одна "пташка" неквапливо перевірила отриманий чудовий результат", - йдеться у коментарі до відео.
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Nick Nemo
показати весь коментар23.04.2025 17:20 Відповісти Мені подобається 11
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