Операторы дронов одного оккупанта "довели" до самоубийства, а другому попали дроном-камикадзе между ног. ВИДЕО
Пилоты группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии ликвидировали двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одного из оккупантов бойцы "довели" до самоубийства, а другому попали дроном-камикадзе между ног.
"Двое захватчиков убегали от FPV и попали под сброс, который ранил обоих. Один из них не стал ждать своей судьбы, а решил сам творить ее. Достав АК, без лишних колебаний пустил пулю себе в макитру. Второй тщетно пытался отстреляться от FPV, но принял боеприпас прямо между ног", - отмечается в комментарии к видео.
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