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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Операторы дронов одного оккупанта "довели" до самоубийства, а другому попали дроном-камикадзе между ног. ВИДЕО

Пилоты группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одного из оккупантов бойцы "довели" до самоубийства, а другому попали дроном-камикадзе между ног.

"Двое захватчиков убегали от FPV и попали под сброс, который ранил обоих. Один из них не стал ждать своей судьбы, а решил сам творить ее. Достав АК, без лишних колебаний пустил пулю себе в макитру. Второй тщетно пытался отстреляться от FPV, но принял боеприпас прямо между ног", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус три оккупанта и один БТР: оператор украинского дрона фиксирует успешный результат боевой работы на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Национальная гвардия (2121) дроны (3923)


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Топ комментарии
+11
вибухова кастрація без наркоза і анестезії.
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23.04.2025 21:41
+10
Радує одне , що ця дохла кацапня вже ніколи не прийде на украінську
землю 😡
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23.04.2025 22:02
+7
https://www.youtube.com/watch?v=hyvFWhT8bKM Очі та Жало: ВЙО-day 15-21.04.25, працює 414 ОБрУБАС
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23.04.2025 21:40
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https://www.youtube.com/watch?v=hyvFWhT8bKM Очі та Жало: ВЙО-day 15-21.04.25, працює 414 ОБрУБАС
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23.04.2025 21:40 Ответить
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23.04.2025 21:41 Ответить
вибухова кастрація без наркоза і анестезії.
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23.04.2025 21:41 Ответить
А чим він тепер на піаніно гратиме?
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23.04.2025 21:46 Ответить
Наостанок він навіть спробував покласти яйця назад у кошик.
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23.04.2025 21:49 Ответить
очко горело , очко пылало к жоне приедет белая лада .
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23.04.2025 21:53 Ответить
Счастье вдруг в тишине

Постучалось в двери.

Hеужель ты ко мне?

Верю и не верю!..
Смерть московії та оркам з неї!
Слава Україні!
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23.04.2025 22:00 Ответить
Радує одне , що ця дохла кацапня вже ніколи не прийде на украінську
землю 😡
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23.04.2025 22:02 Ответить
Які відважні та слабоумні, через поле, спокійним шагом, в поний зріст...
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23.04.2025 22:40 Ответить
... от і доходилися в повний зріст фарш!
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23.04.2025 22:43 Ответить
Ще мінус два!
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23.04.2025 23:22 Ответить
Так кому з цієї пари пощастило більше??? Хто накабздона слухатиме довше????
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24.04.2025 00:01 Ответить
Вибух дрона поміж ноженятами навернає больна..
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24.04.2025 04:44 Ответить
Один скид, два орка мінус. Той другий сконав би і сам, але гарно по манді прилетіло
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24.04.2025 09:19 Ответить
це ж чудово)
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24.04.2025 15:07 Ответить
 
 