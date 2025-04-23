Операторы дронов одного оккупанта "довели" до самоубийства, а другому попали дроном-камикадзе между ног. ВИДЕО

Пилоты группы "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда ЦСП "Омега" Нацгвардии ликвидировали двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одного из оккупантов бойцы "довели" до самоубийства, а другому попали дроном-камикадзе между ног.

"Двое захватчиков убегали от FPV и попали под сброс, который ранил обоих. Один из них не стал ждать своей судьбы, а решил сам творить ее. Достав АК, без лишних колебаний пустил пулю себе в макитру. Второй тщетно пытался отстреляться от FPV, но принял боеприпас прямо между ног", - отмечается в комментарии к видео.

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