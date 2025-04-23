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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Оператори дронів одного окупанта "довели" до самогубства, а іншому влучили дроном-камікадзе поміж ніг. ВIДЕО

Пілоти групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії ліквідували двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що одного із окупантів бійці "довели" до самогубства, а іншому влучили дроном-камікадзе поміж ніг.

"Двоє загарбників тікали від FPV і потрапили під скид, який поранив обох. Один з них не став чекати своєї долі, а вирішив сам творити її. Діставши АК, без зайвих вагань пустив кулю собі в макітру. Другий марно намагався відстрілятись від FPV, але прийняв боєприпас прямо поміж ніг", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус три окупанти і один БТР: оператор українського дрона фіксує успішний результат бойової роботи на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) Національна гвардія (1532) дрони (4714)


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Топ коментарі
+11
вибухова кастрація без наркоза і анестезії.
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23.04.2025 21:41
+10
Радує одне , що ця дохла кацапня вже ніколи не прийде на украінську
землю 😡
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23.04.2025 22:02
+7
https://www.youtube.com/watch?v=hyvFWhT8bKM Очі та Жало: ВЙО-day 15-21.04.25, працює 414 ОБрУБАС
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23.04.2025 21:40
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https://www.youtube.com/watch?v=hyvFWhT8bKM Очі та Жало: ВЙО-day 15-21.04.25, працює 414 ОБрУБАС
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23.04.2025 21:40 Відповісти
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23.04.2025 21:41 Відповісти
вибухова кастрація без наркоза і анестезії.
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23.04.2025 21:41 Відповісти
А чим він тепер на піаніно гратиме?
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23.04.2025 21:46 Відповісти
Наостанок він навіть спробував покласти яйця назад у кошик.
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23.04.2025 21:49 Відповісти
очко горело , очко пылало к жоне приедет белая лада .
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23.04.2025 21:53 Відповісти
Счастье вдруг в тишине

Постучалось в двери.

Hеужель ты ко мне?

Верю и не верю!..
Смерть московії та оркам з неї!
Слава Україні!
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23.04.2025 22:00 Відповісти
Радує одне , що ця дохла кацапня вже ніколи не прийде на украінську
землю 😡
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23.04.2025 22:02 Відповісти
Які відважні та слабоумні, через поле, спокійним шагом, в поний зріст...
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23.04.2025 22:40 Відповісти
... от і доходилися в повний зріст фарш!
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23.04.2025 22:43 Відповісти
Ще мінус два!
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23.04.2025 23:22 Відповісти
Так кому з цієї пари пощастило більше??? Хто накабздона слухатиме довше????
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24.04.2025 00:01 Відповісти
Вибух дрона поміж ноженятами навернає больна..
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24.04.2025 04:44 Відповісти
Один скид, два орка мінус. Той другий сконав би і сам, але гарно по манді прилетіло
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24.04.2025 09:19 Відповісти
це ж чудово)
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24.04.2025 15:07 Відповісти
 
 