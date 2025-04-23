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Оператори дронів одного окупанта "довели" до самогубства, а іншому влучили дроном-камікадзе поміж ніг. ВIДЕО
Пілоти групи "Гострі Картузи" 2-го окремого загону ЦСП "Омега" Нацгвардії ліквідували двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що одного із окупантів бійці "довели" до самогубства, а іншому влучили дроном-камікадзе поміж ніг.
"Двоє загарбників тікали від FPV і потрапили під скид, який поранив обох. Один з них не став чекати своєї долі, а вирішив сам творити її. Діставши АК, без зайвих вагань пустив кулю собі в макітру. Другий марно намагався відстрілятись від FPV, але прийняв боєприпас прямо поміж ніг", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+11 Urs
показати весь коментар23.04.2025 21:41
+10 Amber
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показати весь коментар23.04.2025 21:40
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