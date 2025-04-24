Дроны 53-й ОМБр сожгли три вражеских БТР на Лиманском направлении. ВИДЕО
Пилоты подразделения "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями сожгли три вражеских БТР, которые двигались колонной в сторону наших позиций на Лиманском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие успешной работы дронаров потери врага составляют 3 БТР вместе с экипажами.
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