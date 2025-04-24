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Дроны 53-й ОМБр сожгли три вражеских БТР на Лиманском направлении. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады вместе со смежными подразделениями сожгли три вражеских БТР, которые двигались колонной в сторону наших позиций на Лиманском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие успешной работы дронаров потери врага составляют 3 БТР вместе с экипажами.

Также смотрите: Дроны уничтожили российский танк, который оккупанты перевозили на трале. ВИДЕО

Автор: 

БТР (364) 53 отдельная механизированная бригада (118) дроны (3931) война в Украине (3902)


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"Горить-палає техніка ворожа"
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24.04.2025 22:16 Ответить
Эті бджоли, які несуть "нєправільный міот", як гарно цей "міот" несуть!!!!
53-тя - Успіху, Вдачі, Ротацій!!!!
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25.04.2025 00:54 Ответить
 
 