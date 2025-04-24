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Дрони 53-ї ОМБр спалили три ворожі БТР на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади разом із суміжними підрозділами спалили три ворожі БТР, які рухалися колоною в бік наших позицій на Лиманському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок успішної роботи дронарів втрати ворога становлять 3 БТР разом з екіпажами.

Також дивіться: Дрони знищили російський танк, який окупати перевозили на тралі. ВIДЕО

Автор: 

БТР (280) 53 окрема механізована бригада (119) дрони (4722) війна в Україні (3981)


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"Горить-палає техніка ворожа"
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24.04.2025 22:16 Відповісти
Эті бджоли, які несуть "нєправільный міот", як гарно цей "міот" несуть!!!!
53-тя - Успіху, Вдачі, Ротацій!!!!
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25.04.2025 00:54 Відповісти
 
 