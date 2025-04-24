Дрони 53-ї ОМБр спалили три ворожі БТР на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Signum" 53-ї окремої механізованої бригади разом із суміжними підрозділами спалили три ворожі БТР, які рухалися колоною в бік наших позицій на Лиманському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок успішної роботи дронарів втрати ворога становлять 3 БТР разом з екіпажами.

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