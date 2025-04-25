Оператор дрона-камикадзе ликвидировал уставшего оккупанта, который лег отдохнуть на траве под деревом. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого испортил отдых уставшему оккупанту, который прилег на траве под деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации россиянина опубликована в соцсетях.

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