Оператор дрона-камикадзе ликвидировал уставшего оккупанта, который лег отдохнуть на траве под деревом. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого испортил отдых уставшему оккупанту, который прилег на траве под деревом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации россиянина опубликована в соцсетях.
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