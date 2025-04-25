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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Оператор дрона-камикадзе ликвидировал уставшего оккупанта, который лег отдохнуть на траве под деревом. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого испортил отдых уставшему оккупанту, который прилег на траве под деревом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись ликвидации россиянина опубликована в соцсетях.

Смотрите: Дрон-камикадзе попадает оккупанту в голову. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19269) уничтожение (6949) дроны (3939) Отдельная президентская бригада (70)


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Топ комментарии
+19
норм відпочив підар - добряче розкинув клєшні, копита та баняк
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25.04.2025 12:21
+18
Колискова від ЗСУ
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25.04.2025 12:24
+16
Вічного сну, падлюко!
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25.04.2025 12:21
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норм відпочив підар - добряче розкинув клєшні, копита та баняк
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25.04.2025 12:21 Ответить
Такий сон зіпсували! Йому, мабуть, снились "немки в Бирлине"...
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25.04.2025 14:11 Ответить
йому снився ,,рокот космодрома" . очі роззув - а тут космольот...
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25.04.2025 23:30 Ответить
Вічного сну, падлюко!
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25.04.2025 12:21 Ответить
Колискова від ЗСУ
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25.04.2025 12:24 Ответить
здоровля та щістя москалику
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25.04.2025 12:27 Ответить
Приспали, Захисники України, ще одного убивцю з московії, більше не буде гадити!
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25.04.2025 13:25 Ответить
Ех, лапті, да лапті, да лапті моі. А, то про валєнки было, ну ізвєнітє.
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25.04.2025 14:00 Ответить
Какие-то у них шапкозакидательские настроения.
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25.04.2025 17:59 Ответить
Спи Ванюша
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25.04.2025 18:12 Ответить
де і втома подівалась
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25.04.2025 23:28 Ответить
Надеюсь у этого организма были близкие. Беда должна прийти в каждую землянку московии. Или это безродное никому ненужное туловище.
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26.04.2025 11:07 Ответить
 
 