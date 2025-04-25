Оператор дрона-камікадзе ліквідував втомленого окупанта, який ліг відпочити на траві під деревом. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького зіпсував відпочинок втомленому окупанту, який приліг на траві під деревом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації росіянина опублікований у соцмережах.
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