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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Оператор дрона-камікадзе ліквідував втомленого окупанта, який ліг відпочити на траві під деревом. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького зіпсував відпочинок втомленому окупанту, який приліг на траві під деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис ліквідації росіянина опублікований у соцмережах.

Дивіться: Дрон-камікадзе влучає окупанту в голову. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) дрони (4722) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (69)


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Топ коментарі
+19
норм відпочив підар - добряче розкинув клєшні, копита та баняк
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25.04.2025 12:21
+18
Колискова від ЗСУ
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25.04.2025 12:24
+16
Вічного сну, падлюко!
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25.04.2025 12:21
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норм відпочив підар - добряче розкинув клєшні, копита та баняк
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25.04.2025 12:21 Відповісти
Такий сон зіпсували! Йому, мабуть, снились "немки в Бирлине"...
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25.04.2025 14:11 Відповісти
йому снився ,,рокот космодрома" . очі роззув - а тут космольот...
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25.04.2025 23:30 Відповісти
Вічного сну, падлюко!
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25.04.2025 12:21 Відповісти
Колискова від ЗСУ
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25.04.2025 12:24 Відповісти
здоровля та щістя москалику
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25.04.2025 12:27 Відповісти
Приспали, Захисники України, ще одного убивцю з московії, більше не буде гадити!
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25.04.2025 13:25 Відповісти
Ех, лапті, да лапті, да лапті моі. А, то про валєнки было, ну ізвєнітє.
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25.04.2025 14:00 Відповісти
Какие-то у них шапкозакидательские настроения.
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25.04.2025 17:59 Відповісти
Спи Ванюша
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25.04.2025 18:12 Відповісти
де і втома подівалась
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25.04.2025 23:28 Відповісти
Надеюсь у этого организма были близкие. Беда должна прийти в каждую землянку московии. Или это безродное никому ненужное туловище.
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26.04.2025 11:07 Відповісти
 
 