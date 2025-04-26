Пилоты "Black Raven" сожгли 2 танка, орудие и наземного робота оккупантов на Краматорском направлении. ВИДЕО
Пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожают личный состав и технику врага в сложных условиях на одном из ключевых направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Операторы дронов на этот раз поразили 2 танка Т-72, орудие Д-20, вражеский наземный робот "Лягушка", автотранспорт, средства связи и коммуникации, укрытия с личным составом.
Видео: "Black Raven"
"Бойцы Black Raven регулярно работают над ослаблением беспилотной составляющей врага, выводя из строя разнообразное радиотехническое оборудование", - прокомментировали видео пилоты.
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показать весь комментарий26.04.2025 21:58 Ответить Мне нравится 2
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