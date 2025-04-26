Пілоти "Black Raven" спалили 2 танки, гармату та наземний робот окупантів на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищують особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на одному із ключових напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Оператори дронів цього разу уразили 2 танки Т-72, гармату Д-20, ворожий наземний робот "Лягушка", автотранспорт, засоби зв'язку та комунікації, укриття з особовим складом.

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Відео: "Black Raven"

"Бійці Black Raven регулярно працюють над послабленням безпілотної складової ворога, виводячи з ладу різноманітне радіотехнічне обладнання", - прокоментували відео пілоти.

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