Пілоти "Black Raven" спалили 2 танки, гармату та наземний робот окупантів на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищують особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на одному із ключових напрямків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Оператори дронів цього разу уразили 2 танки Т-72, гармату Д-20, ворожий наземний робот "Лягушка", автотранспорт, засоби зв'язку та комунікації, укриття з особовим складом.
Відео: "Black Raven"
"Бійці Black Raven регулярно працюють над послабленням безпілотної складової ворога, виводячи з ладу різноманітне радіотехнічне обладнання", - прокоментували відео пілоти.
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показати весь коментар26.04.2025 21:58 Відповісти Мені подобається 2
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