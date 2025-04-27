Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что РФ затягивает войну, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры понимают, что Россия пытается затягивать войну.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность - конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и в дальнейшем затягивать эту войну.
И поэтому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.
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Вибрали янкі трампа. Ну і хрен з ними. А Україну за що?
Професійний фахівець із читання по губах Нікола Хіклінг для аидання "The Sun" проаналізував запис зустрічі.
Згідно з її розшифровкою, Трамп сказав Макрону: "Ти тут не на своєму місці. Мені потрібно, щоб ти зробив мені ласку. Тобі не слід бути тут."
Нікола Хіклінг також розшифрував діалог між Трампом і Зеленським під час їхньої короткої розмови віч-на-віч у Базиліці Св.Петра.
Зеленський сказав: "Я хотів би, щоб Ви зробили це, але не таким чином". На що Трамп відповів: "Це дуже цікава стратегія. Ви можете бути спокійними".
Ці фрази звучать особливо багатозначно на тлі нещодавньої зміни тону Трампа щодо путіна та нової хвилі критики на адресу росії після обстрілу Києва.