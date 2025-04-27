Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что РФ затягивает войну, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры понимают, что Россия пытается затягивать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность - конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и в дальнейшем затягивать эту войну.

И поэтому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит", - сказал Зеленский.