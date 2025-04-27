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Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что РФ затягивает войну, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры понимают, что Россия пытается затягивать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную для них штурмовую активность - конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир - обмануть Америку и других - и в дальнейшем затягивать эту войну.

И поэтому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Трампа и Зеленского свидетельствуют, что перемирие в войне близко как никогда. Однако вряд ли оно станет победой для Украины, - The Telegraph

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели встречу и договорились о дальнейших переговорах после прощания с Папой Римским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20417) обращение (748)


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Топ комментарии
+3
Від цього потужного відосика Кримський міст хитнувся?
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27.04.2025 21:21
+3
Що за обнюхана істота по десять раз на день щось коментує?
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27.04.2025 21:38
+2
А ти типу не затягуєш, потужний, як діарея
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27.04.2025 21:22
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Від цього потужного відосика Кримський міст хитнувся?
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27.04.2025 21:21 Ответить
Штормхедени чомусь 3 місяці по параші не летять. Рижі пі.ори заблокували системи наведення. ?
Вибрали янкі трампа. Ну і хрен з ними. А Україну за що?
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27.04.2025 21:31 Ответить
Зебіле, просто сходи оновити дані у ТЦК. Це не означає, що тебе відразу відправлять у Бахмут без підготовки.
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27.04.2025 21:36 Ответить
А ти типу не затягуєш, потужний, як діарея
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27.04.2025 21:22 Ответить
Чого їм не затягувати - на втрати їм пох - кожен день захоплюють територію України - потрібно стабілізувати фронт
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27.04.2025 21:23 Ответить
@ (в перекладі):
Професійний фахівець із читання по губах Нікола Хіклінг для аидання "The Sun" проаналізував запис зустрічі.
Згідно з її розшифровкою, Трамп сказав Макрону: "Ти тут не на своєму місці. Мені потрібно, щоб ти зробив мені ласку. Тобі не слід бути тут."
Нікола Хіклінг також розшифрував діалог між Трампом і Зеленським під час їхньої короткої розмови віч-на-віч у Базиліці Св.Петра.
Зеленський сказав: "Я хотів би, щоб Ви зробили це, але не таким чином". На що Трамп відповів: "Це дуже цікава стратегія. Ви можете бути спокійними".
Ці фрази звучать особливо багатозначно на тлі нещодавньої зміни тону Трампа щодо путіна та нової хвилі критики на адресу росії після обстрілу Києва.
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27.04.2025 21:32 Ответить
Ще потрібно щоб хтось читав думки в головах
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27.04.2025 21:37 Ответить
Вони й так це розуміли( справа в тому,а як реагуватимуть(бо Трампон лиш погрожує уйті васваясі(
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27.04.2025 21:33 Ответить
Хоч не згадав про чергові домовленості про посилення ППО
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27.04.2025 21:37 Ответить
Що за обнюхана істота по десять раз на день щось коментує?
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27.04.2025 21:38 Ответить
Интересно, каких партнёров он имеет ввиду, дебила трампа?
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27.04.2025 21:44 Ответить
забув сказати, що і він не проти затягування війни...
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27.04.2025 21:59 Ответить
 
 