Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють що РФ затягує війну, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери розуміють, що Росія намагається затягувати війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись. І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну.
І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається", - сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.
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Вибрали янкі трампа. Ну і хрен з ними. А Україну за що?
Професійний фахівець із читання по губах Нікола Хіклінг для аидання "The Sun" проаналізував запис зустрічі.
Згідно з її розшифровкою, Трамп сказав Макрону: "Ти тут не на своєму місці. Мені потрібно, щоб ти зробив мені ласку. Тобі не слід бути тут."
Нікола Хіклінг також розшифрував діалог між Трампом і Зеленським під час їхньої короткої розмови віч-на-віч у Базиліці Св.Петра.
Зеленський сказав: "Я хотів би, щоб Ви зробили це, але не таким чином". На що Трамп відповів: "Це дуже цікава стратегія. Ви можете бути спокійними".
Ці фрази звучать особливо багатозначно на тлі нещодавньої зміни тону Трампа щодо путіна та нової хвилі критики на адресу росії після обстрілу Києва.