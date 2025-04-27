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Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють що РФ затягує війну, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери розуміють, що Росія намагається затягувати війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність іти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну для них штурмову активність – авжеж ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись. І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ – обдурити Америку та інших – і надалі затягувати цю війну.

І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Трампа та Зеленського свідчать, що перемир’я у війні близьке як ніколи. Проте навряд чи воно стане перемогою для України, - The Telegraph

Раніше повідомлялося, що Зеленський та Трамп провели зустріч і домовилися про подальші переговори після прощання з Папою Римським.

Автор: 

Зеленський Володимир (23884) звернення (604)


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Топ коментарі
+6
Від цього потужного відосика Кримський міст хитнувся?
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27.04.2025 21:21
+6
Чого їм не затягувати - на втрати їм пох - кожен день захоплюють територію України - потрібно стабілізувати фронт
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27.04.2025 21:23
+4
А ти типу не затягуєш, потужний, як діарея
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27.04.2025 21:22
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Від цього потужного відосика Кримський міст хитнувся?
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27.04.2025 21:21 Відповісти
Штормхедени чомусь 3 місяці по параші не летять. Рижі пі.ори заблокували системи наведення. ?
Вибрали янкі трампа. Ну і хрен з ними. А Україну за що?
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27.04.2025 21:31 Відповісти
Зебіле, просто сходи оновити дані у ТЦК. Це не означає, що тебе відразу відправлять у Бахмут без підготовки.
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27.04.2025 21:36 Відповісти
А ти типу не затягуєш, потужний, як діарея
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27.04.2025 21:22 Відповісти
Чого їм не затягувати - на втрати їм пох - кожен день захоплюють територію України - потрібно стабілізувати фронт
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27.04.2025 21:23 Відповісти
@ (в перекладі):
Професійний фахівець із читання по губах Нікола Хіклінг для аидання "The Sun" проаналізував запис зустрічі.
Згідно з її розшифровкою, Трамп сказав Макрону: "Ти тут не на своєму місці. Мені потрібно, щоб ти зробив мені ласку. Тобі не слід бути тут."
Нікола Хіклінг також розшифрував діалог між Трампом і Зеленським під час їхньої короткої розмови віч-на-віч у Базиліці Св.Петра.
Зеленський сказав: "Я хотів би, щоб Ви зробили це, але не таким чином". На що Трамп відповів: "Це дуже цікава стратегія. Ви можете бути спокійними".
Ці фрази звучать особливо багатозначно на тлі нещодавньої зміни тону Трампа щодо путіна та нової хвилі критики на адресу росії після обстрілу Києва.
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27.04.2025 21:32 Відповісти
Ще потрібно щоб хтось читав думки в головах
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27.04.2025 21:37 Відповісти
Вони й так це розуміли( справа в тому,а як реагуватимуть(бо Трампон лиш погрожує уйті васваясі(
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27.04.2025 21:33 Відповісти
Хоч не згадав про чергові домовленості про посилення ППО
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27.04.2025 21:37 Відповісти
Що за обнюхана істота по десять раз на день щось коментує?
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27.04.2025 21:38 Відповісти
Интересно, каких партнёров он имеет ввиду, дебила трампа?
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27.04.2025 21:44 Відповісти
забув сказати, що і він не проти затягування війни...
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27.04.2025 21:59 Відповісти
На нари ішака тупорилого!
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27.04.2025 23:11 Відповісти
 
 