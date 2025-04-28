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Новости Видео Освобождение бойцов из плена
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Операторы дронов освободили трех украинских воинов из плена. ВИДЕО

Экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады ювелирными сбросами заставили врага убежать и оставить наших бойцов. Их потом "птички" вывели к безопасным позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято освобождение украинских воинов, опубликована в соцсетях.

"Операторы разведывательных дронов Государственной пограничной службы Украины обнаружили вражескую группу, которая захватила в плен 3 украинских бойцов. 2 экипажа БПЛА нашей бригады вылетели на перехват и уничтожение противника. Во время операции операторы отделили врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставили оккупантов отступить", - отмечается в комментарии к записи.

Также смотрите: Один против шестерых: воин Нацгвардии самостоятельно взял в плен группу российских штурмовиков под Северском. ВИДЕО

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армия РФ (19282) освобождение (565) плен (2610) уничтожение (6956) дроны (3939)


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Топ комментарии
+33
Дяка хлопцям за спасіння побратимів.
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28.04.2025 11:21
+30
Приклад мужньої взаємодії,дякую захисникам!
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28.04.2025 11:19
+20
Дрони - річ. Донатьте на дрони.
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28.04.2025 11:22
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Приклад мужньої взаємодії,дякую захисникам!
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28.04.2025 11:19 Ответить
Дяка хлопцям за спасіння побратимів.
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28.04.2025 11:21 Ответить
Дрони - річ. Донатьте на дрони.
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28.04.2025 11:22 Ответить
До сліз.Дякую.
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28.04.2025 11:30 Ответить
Пілоти-ювеліри! Козаки, своїх не кидають ніколи
Бережи Вас Боже Воїни!
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28.04.2025 11:47 Ответить
Молодці, земляки! Гончарівське "тримає марку"!!!
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28.04.2025 11:52 Ответить
ой блін ...напряг для мого віку таке відео ,навіть не дихала... Господи Слава тобі Боже !!! Слава ЗСУ !!!❤️🇺🇦
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28.04.2025 12:04 Ответить
Неймовірне!
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28.04.2025 12:31 Ответить
Респект операторам дронів! Визволені хлопці вдруге народилися....
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28.04.2025 12:38 Ответить
Потрійна вдача на боці українців - знайшли, на влучили свої, не розтріляли рашисти.
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28.04.2025 13:47 Ответить
Слава Богу і його апостолам дроноводам. Дякую!
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28.04.2025 13:48 Ответить
Гарна робота, Сонечки! Дякуємо за кожного врятованого Українського Воїна та за кожного вбитого кацапа !!
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28.04.2025 15:01 Ответить
https://odesa.novyny.live/odeski-biitsi-pokazali-iak-zvilnili-pobratimiv-iz-polonu-250226.html Одеські бійці показали, як звільнили побратимів із полону

Одеські оператори БПЛА влучними скидами відбили від ворога трьох полонених побратимів. А особовий склад росіян одразу розбігся після успішної дронової атаки. Про це повідомляє Південно-західне регіональне управління Держприкордонслужби.
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28.04.2025 15:17 Ответить
 
 