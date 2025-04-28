Операторы дронов освободили трех украинских воинов из плена. ВИДЕО
Экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады ювелирными сбросами заставили врага убежать и оставить наших бойцов. Их потом "птички" вывели к безопасным позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято освобождение украинских воинов, опубликована в соцсетях.
"Операторы разведывательных дронов Государственной пограничной службы Украины обнаружили вражескую группу, которая захватила в плен 3 украинских бойцов. 2 экипажа БПЛА нашей бригады вылетели на перехват и уничтожение противника. Во время операции операторы отделили врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставили оккупантов отступить", - отмечается в комментарии к записи.
Топ комментарии
+33 Огусто
показать весь комментарий28.04.2025 11:21
+30 Геннадій #588068
показать весь комментарий28.04.2025 11:19
+20 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий28.04.2025 11:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережи Вас Боже Воїни!
Одеські оператори БПЛА влучними скидами відбили від ворога трьох полонених побратимів. А особовий склад росіян одразу розбігся після успішної дронової атаки. Про це повідомляє Південно-західне регіональне управління Держприкордонслужби.