Операторы дронов освободили трех украинских воинов из плена. ВИДЕО

Экипажи БПЛА 1-й отдельной танковой Северской бригады ювелирными сбросами заставили врага убежать и оставить наших бойцов. Их потом "птички" вывели к безопасным позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято освобождение украинских воинов, опубликована в соцсетях.

"Операторы разведывательных дронов Государственной пограничной службы Украины обнаружили вражескую группу, которая захватила в плен 3 украинских бойцов. 2 экипажа БПЛА нашей бригады вылетели на перехват и уничтожение противника. Во время операции операторы отделили врага от украинских воинов и с помощью сбросов заставили оккупантов отступить", - отмечается в комментарии к записи.

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