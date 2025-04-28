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Новини Відео Визволення бійців із полону
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Оператори дронів визволили трьох українських воїнів з полону. ВIДЕО

Екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ювелірними скидами змусили ворога втекти та залишити наших бійців. Їх потім "пташки" вивели до безпечних позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване визволення українських воїнів, опублікований у соцмережах.

"Оператори розвідувальних дронів Державної прикордонної служби України виявили ворожу групу, яка захопила в полон 3 українських бійців. 2 екіпажі БПЛА нашої бригади вилетіли на перехоплення та знищення противника. Під час операції оператори відділили ворога від українських воїнів та за допомогою скидів змусили окупантів відступити", - зазначається у коментарі до запису.

Також дивіться: Один проти шістьох: воїн Нацгвардії самотужки полонив групу російських штурмовиків під Сіверськом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17432) визволення (564) полон (1562) знищення (7268) дрони (4723)


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Приклад мужньої взаємодії,дякую захисникам!
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28.04.2025 11:19 Відповісти
Дяка хлопцям за спасіння побратимів.
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28.04.2025 11:21 Відповісти
Дрони - річ. Донатьте на дрони.
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28.04.2025 11:22 Відповісти
До сліз.Дякую.
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28.04.2025 11:30 Відповісти
Пілоти-ювеліри! Козаки, своїх не кидають ніколи
Бережи Вас Боже Воїни!
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28.04.2025 11:47 Відповісти
Молодці, земляки! Гончарівське "тримає марку"!!!
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28.04.2025 11:52 Відповісти
ой блін ...напряг для мого віку таке відео ,навіть не дихала... Господи Слава тобі Боже !!! Слава ЗСУ !!!❤️🇺🇦
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28.04.2025 12:04 Відповісти
 
 