Оператори дронів визволили трьох українських воїнів з полону. ВIДЕО

Екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади ювелірними скидами змусили ворога втекти та залишити наших бійців. Їх потім "пташки" вивели до безпечних позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване визволення українських воїнів, опублікований у соцмережах.

"Оператори розвідувальних дронів Державної прикордонної служби України виявили ворожу групу, яка захопила в полон 3 українських бійців. 2 екіпажі БПЛА нашої бригади вилетіли на перехоплення та знищення противника. Під час операції оператори відділили ворога від українських воїнів та за допомогою скидів змусили окупантів відступити", - зазначається у коментарі до запису.

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