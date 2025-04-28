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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
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Украинский боец снимает разрушенный Покровск: "Господин президент, делайте ядерную бомбу. Пока мы не сделаем, нас вот так будут бить". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снял разрушенный российскими обстрелами Покровск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтоженные и охваченные огнем жилые кварталы города. Боец призывает Президента Украины восстановить ядерный статус Украины. По его мнению, наличие такого вида оружия в украинских арсеналах сможет гарантировать безопасность страны.

Смотрите: Трамп может дать Украине ядерное оружие, если захочет, - Хэгсет

Также смотрите: Предложение Зеленского вернуть Украине ядерное оружие - несерьезное, - Рубио

Автор: 

армия РФ (19282) обстрел (27237) ядерное оружие (1335) Донецкая область (9684) Покровск (595) Покровский район (567)


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Топ комментарии
+8
Емоції бійця розумію, але наявність "атомної бонби" у ворога не завадила нам товкти Курщину. Не існує "чарівної" пілюлі. Пілюлі не існує, але рецепт є: власна армія і працюючий ВПК з купою КБ та популяризацією технічних спеціальностей серед молоді

Атомна бонба... Тут дрон хоча б на рівні "Шахеда" зробити і поставити на потік. Більше інженерів та електронщиків мобілізуйте з підприємств, які ще хоч щось виробляють - тоді точно буде і "ядрьона бонба" і ракети і дрони
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28.04.2025 13:23
+7
Ну, це по-перше не одного десятиріччя робота, а по-друге, ти, шановний, навіть не уявляєш, як нас витовчуть поки ми її робитимо.
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28.04.2025 13:18
+4
Яка нахрін ядерна бомба ! ? Тут атомні реактори кацапів обломились ! Це ж мільярд баксів ! Сдєлка сторіччя ! Все по трампівській книжці. Спочатку сдЄлка - потім війна. лЄнка на що купляти скумбрію збирається ? За вашу ядерну бомбу чи ШО ?
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28.04.2025 13:17
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Яка нахрін ядерна бомба ! ? Тут атомні реактори кацапів обломились ! Це ж мільярд баксів ! Сдєлка сторіччя ! Все по трампівській книжці. Спочатку сдЄлка - потім війна. лЄнка на що купляти скумбрію збирається ? За вашу ядерну бомбу чи ШО ?
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28.04.2025 13:17 Ответить
Уже отвалились реакторы, болгары передумали.
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28.04.2025 13:20 Ответить
Не кажіть, бо вони ще на Місяць надумають злітати за чуже бабло.
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28.04.2025 13:25 Ответить
Ну, це по-перше не одного десятиріччя робота, а по-друге, ти, шановний, навіть не уявляєш, як нас витовчуть поки ми її робитимо.
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28.04.2025 13:18 Ответить
по перше, це десь пів року для отримання потрібної сировини.
по друге, не треба про це волати на весь світ.
треба попередити, як ізраїль!
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28.04.2025 13:43 Ответить
Та нах... нам та ядерка?.. на будь-який дрон пакувати ядерне паливо з ЧАЕС і нехай летять до москалоти і вибухають будь де, а полонених козломордих з лопатами відправити це ядерне паливо вантажити в контейнери. Головне зробити непридатною для проживання велику територію, аж до Уралу (така собі буферна зона), а звідти вже буде важко по нашій території стріляти
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28.04.2025 13:55 Ответить
первую цепную ядерную реакцию в ссср сделали в Харькове.
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28.04.2025 13:54 Ответить
Та не вже?
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28.04.2025 14:03 Ответить
💯%!
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28.04.2025 13:22 Ответить
мільйон бомб
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28.04.2025 13:23 Ответить
Емоції бійця розумію, але наявність "атомної бонби" у ворога не завадила нам товкти Курщину. Не існує "чарівної" пілюлі. Пілюлі не існує, але рецепт є: власна армія і працюючий ВПК з купою КБ та популяризацією технічних спеціальностей серед молоді

Атомна бонба... Тут дрон хоча б на рівні "Шахеда" зробити і поставити на потік. Більше інженерів та електронщиків мобілізуйте з підприємств, які ще хоч щось виробляють - тоді точно буде і "ядрьона бонба" і ракети і дрони
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28.04.2025 13:23 Ответить
наявність ядерних ракет тактичного характеру ТОЧНО стримала би підорівна нас напасти Кравчукгнида віддав ВСЕ ЯЗ і Стану, І літаки. А ці ракети з меншою дальністью міг зберегти але не схотів. Не мав позиції державницької ( і не розповідайте мені що тактичні ракети з дальністьб 2000 -5000 тис км ураження теж були в управлінні моксви. "Сатана" - ТАК а ці - ні! Але як казала ця сивочолагнидакравчук - маемо те що маемо.
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28.04.2025 13:33 Ответить
Чому тільки макарович? Макарович домовився а підпис та віддав данийлович.
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28.04.2025 14:06 Ответить
Справедливості ради, прізвище тоєї гніди, що віддав "ядерку" росії - не Кравчук, а КУЧМА!
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28.04.2025 14:38 Ответить
в нас забрали ЯО ...хто заважає ЯО нам повернути ?! і Заходу буде спокійніше і аргумент є ,протидії ЯО у Білорусі ...
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28.04.2025 13:25 Ответить
Ну, це по-перше не одного десятиріччя робота, а по-друге, ти, шановний, навіть не уявляєш, як нас витовчуть поки ми її робитимо. Марта Шепель.
Напевно пані не в курсі, але нам потрібно робити не атомні бомби, які будуть возити літаки, тип яких свинякравчук від дав рашці та дав дозвіл по пиляти американцям. І навіть не ракети ти Спатпнп дальністью в 20 00 км. На потрібні заряди для тактичних ракет - 1 500 -3 000 км. Ракети ми зриобимо швиденько. Боеголовки ядерні ттрохи важче. Але на днях читав статтю одного косарсьуого фахівця так він писав, що в такому варіанті обзавестись ядеркою ми можемо за 4-5 років. Не знаю правий він або ні, але спробувати варто. А щодо до тиску... так Сша якдавить на жидів? Іщо? А Іран? А Пакистан з Індіею? Якщо ми постійно будемо на когось і щось оглядуватись, ******* нас будуть ВСІ!
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28.04.2025 13:29 Ответить
Та невже?
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28.04.2025 14:07 Ответить
Це ж треба щось робити, таємно, центріфугі ставить, кроти тут же доложать.... Краще вилупити банькі та гундосити з екрана, як нам всі должні.
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28.04.2025 13:30 Ответить
100%
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28.04.2025 13:31 Ответить
Херадерна бомба,это тебе не саунный корпоративчик кварталу заказать и не закон принять о выборах вне закона,здесь работать нужно.
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28.04.2025 13:33 Ответить
Той боєць розуміє що не можна так взяти і зробити атомну бомбу, в 90 х був шанс її зберегти але примарні борги за газ і легка нажива тогдашніх керуїв зробили свою справу.
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28.04.2025 13:34 Ответить
За три роки можна було зробити з нуля. У нас десять ядерних енергоблоків вже є...
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28.04.2025 13:34 Ответить
Це звісно емоції - але рашисти не приміняли ядерку по Україні - це просто " отий пан презедент" зруйнував всю оборонку з виробництва ракетних програм та арти і тепер кидає на м'ясо українців без мін, снарядів, ракет. Він кожного тижня рахує тіки тисяч всього випустили по Україні рашисти. До багатьох, тай військових також, це ще не дійшло, хоча ще повинно було 24,02,22 дійти. Шкода.
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28.04.2025 13:36 Ответить
Ядерний рояль хіба що...
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28.04.2025 13:37 Ответить
Можна тільки уявити, яку "атомну бомбу" може згепати наш "пане президент" Зеленський.
Особливо якщо таки візьмуться робити та вкрадуть більшість фінансування.
Навіть міни до мінометів зробити не можуть.
Ця зелена шобла країною керує, як Зеленський на піаніно грає.
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28.04.2025 13:45 Ответить
не треба про це волати на весь світ!
зробити, та попередити, як ізраїль!
не повірять, провести показові випробування.
ви, навіть не уявляєте, як зміниться відношення до україни!
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28.04.2025 13:45 Ответить
А хто "волає" ?? Це відео воїна ЗСУ, а не Президента чи якогось Міністра
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28.04.2025 14:13 Ответить
Зеленський нездатен зробити звичайну бомбу, про що мова. Закидує тілами свою бездарність
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28.04.2025 13:49 Ответить
Треба Венсу у "Сторіс" відправити !
І так кожен день з усіх прифронтових міст і сел...
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28.04.2025 13:53 Ответить
Невже він щиро вірит, що запроданець може щось зробити корисне?...
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28.04.2025 14:35 Ответить
Ага!
Головне- щоб Зє-йло не "взял пад лічний контроль"!
Бо буде як з загиблим сержантом Журавлем.
Тільки зараз загине Україна...
Тут не бомба, а балістичні ракети потрібні...
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28.04.2025 14:42 Ответить
100% боєць яскавий зелений довбйб і голосував за Боневтіка. Я шаную героїчний чин кожного воїна але таку муйню міг видати тільки зебіл. Це факт. Щось на кшталт: "нато, закрийте нам небо"...
Як *** ядерна зброя допоможе перемогти ****? Ти хочеш щоб Зе дав команду ******* ядеркою по околицях Покровська? тоді як? сам бачищ, що Покровськ розгачений звичайним озброєнням, то чого вимагаєш ядерку, замість того щоб вимагати кинути всі сили на конвенціональне озброєння? Все вкладається в парадигму мислення зебілячої кодли: генерувати прості рішення на рівні маразму замість ретельного і серйозного підходу. Вони нас звичайним, а ми їх ядеркою? По яким цілям? І ти думаєш вони будуть мовчати після нашої ядерки? Якщо не стріляти ядеркою, то як "мертва" ядерка допоможе відігнати ****? В курську **** сильно допомогли ядерні арсенали? Ми зайшли швидко, повільно виходимо, зайдемо знову де захочемо і пофіг на їхню ядерку.. Ні в кого не стане яєць застовсувати ядерку. Це фетіш який ні на що не здатний. Закликай, робити далекобійні ракети і дрони, розвивати сильнеі модернізоване військо а не махай уявною ядеркою. Ну, зебіли, що з них візьмеш.
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28.04.2025 14:50 Ответить
Чому по пригороду Покровська, не по Бахмуту де засіло 12 тис. кацапив, або Авдіївка де їх ще тисяч 20 сидить? Десятки тис двохсотих за 10 хв. "нічого не вирішує", Боєць все вірно каже, довпойоби ті що говорять що яз нічого не змінить, Україна і стала жертвою таких довпойобів, з зрозумілим "парагвайським" фіналом.
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28.04.2025 15:37 Ответить
 
 