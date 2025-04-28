Украинский боец снимает разрушенный Покровск: "Господин президент, делайте ядерную бомбу. Пока мы не сделаем, нас вот так будут бить". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин снял разрушенный российскими обстрелами Покровск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтоженные и охваченные огнем жилые кварталы города. Боец призывает Президента Украины восстановить ядерный статус Украины. По его мнению, наличие такого вида оружия в украинских арсеналах сможет гарантировать безопасность страны.
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+8 Магирус
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+7 Марта Шепель #549182
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по друге, не треба про це волати на весь світ.
треба попередити, як ізраїль!
Атомна бонба... Тут дрон хоча б на рівні "Шахеда" зробити і поставити на потік. Більше інженерів та електронщиків мобілізуйте з підприємств, які ще хоч щось виробляють - тоді точно буде і "ядрьона бонба" і ракети і дрони
Напевно пані не в курсі, але нам потрібно робити не атомні бомби, які будуть возити літаки, тип яких свинякравчук від дав рашці та дав дозвіл по пиляти американцям. І навіть не ракети ти Спатпнп дальністью в 20 00 км. На потрібні заряди для тактичних ракет - 1 500 -3 000 км. Ракети ми зриобимо швиденько. Боеголовки ядерні ттрохи важче. Але на днях читав статтю одного косарсьуого фахівця так він писав, що в такому варіанті обзавестись ядеркою ми можемо за 4-5 років. Не знаю правий він або ні, але спробувати варто. А щодо до тиску... так Сша якдавить на жидів? Іщо? А Іран? А Пакистан з Індіею? Якщо ми постійно будемо на когось і щось оглядуватись, ******* нас будуть ВСІ!
Особливо якщо таки візьмуться робити та вкрадуть більшість фінансування.
Навіть міни до мінометів зробити не можуть.
Ця зелена шобла країною керує, як Зеленський на піаніно грає.
зробити, та попередити, як ізраїль!
не повірять, провести показові випробування.
ви, навіть не уявляєте, як зміниться відношення до україни!
І так кожен день з усіх прифронтових міст і сел...
Головне- щоб Зє-йло не "взял пад лічний контроль"!
Бо буде як з загиблим сержантом Журавлем.
Тільки зараз загине Україна...
Тут не бомба, а балістичні ракети потрібні...
Як *** ядерна зброя допоможе перемогти ****? Ти хочеш щоб Зе дав команду ******* ядеркою по околицях Покровська? тоді як? сам бачищ, що Покровськ розгачений звичайним озброєнням, то чого вимагаєш ядерку, замість того щоб вимагати кинути всі сили на конвенціональне озброєння? Все вкладається в парадигму мислення зебілячої кодли: генерувати прості рішення на рівні маразму замість ретельного і серйозного підходу. Вони нас звичайним, а ми їх ядеркою? По яким цілям? І ти думаєш вони будуть мовчати після нашої ядерки? Якщо не стріляти ядеркою, то як "мертва" ядерка допоможе відігнати ****? В курську **** сильно допомогли ядерні арсенали? Ми зайшли швидко, повільно виходимо, зайдемо знову де захочемо і пофіг на їхню ядерку.. Ні в кого не стане яєць застовсувати ядерку. Це фетіш який ні на що не здатний. Закликай, робити далекобійні ракети і дрони, розвивати сильнеі модернізоване військо а не махай уявною ядеркою. Ну, зебіли, що з них візьмеш.