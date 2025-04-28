Український боєць фільмує зруйнований Покровськ: "Пане президент, робіть ядерну бомбу. Поки ми не зробимо, нас отак будуть товкти". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зафільмував зруйнований російськими обстрілами Покровськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, знищені та охоплені вогнем житлові квартали міста. Боєць закликає Президента України відновити ядерний статус України. На його думку, наявність такого виду зброї в українських арсеналах зможе гарантувати безпеку країни.
Топ коментарі
+8 Магирус
показати весь коментар28.04.2025 13:23
+7 Марта Шепель #549182
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+4 gr1959
показати весь коментар28.04.2025 13:17
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по друге, не треба про це волати на весь світ.
треба попередити, як ізраїль!
Атомна бонба... Тут дрон хоча б на рівні "Шахеда" зробити і поставити на потік. Більше інженерів та електронщиків мобілізуйте з підприємств, які ще хоч щось виробляють - тоді точно буде і "ядрьона бонба" і ракети і дрони
Напевно пані не в курсі, але нам потрібно робити не атомні бомби, які будуть возити літаки, тип яких свинякравчук від дав рашці та дав дозвіл по пиляти американцям. І навіть не ракети ти Спатпнп дальністью в 20 00 км. На потрібні заряди для тактичних ракет - 1 500 -3 000 км. Ракети ми зриобимо швиденько. Боеголовки ядерні ттрохи важче. Але на днях читав статтю одного косарсьуого фахівця так він писав, що в такому варіанті обзавестись ядеркою ми можемо за 4-5 років. Не знаю правий він або ні, але спробувати варто. А щодо до тиску... так Сша якдавить на жидів? Іщо? А Іран? А Пакистан з Індіею? Якщо ми постійно будемо на когось і щось оглядуватись, ******* нас будуть ВСІ!
Особливо якщо таки візьмуться робити та вкрадуть більшість фінансування.
Навіть міни до мінометів зробити не можуть.
Ця зелена шобла країною керує, як Зеленський на піаніно грає.
зробити, та попередити, як ізраїль!
не повірять, провести показові випробування.
ви, навіть не уявляєте, як зміниться відношення до україни!
І так кожен день з усіх прифронтових міст і сел...
Головне- щоб Зє-йло не "взял пад лічний контроль"!
Бо буде як з загиблим сержантом Журавлем.
Тільки зараз загине Україна...
Тут не бомба, а балістичні ракети потрібні...
Як *** ядерна зброя допоможе перемогти ****? Ти хочеш щоб Зе дав команду ******* ядеркою по околицях Покровська? тоді як? сам бачищ, що Покровськ розгачений звичайним озброєнням, то чого вимагаєш ядерку, замість того щоб вимагати кинути всі сили на конвенціональне озброєння? Все вкладається в парадигму мислення зебілячої кодли: генерувати прості рішення на рівні маразму замість ретельного і серйозного підходу. Вони нас звичайним, а ми їх ядеркою? По яким цілям? І ти думаєш вони будуть мовчати після нашої ядерки? Якщо не стріляти ядеркою, то як "мертва" ядерка допоможе відігнати ****? В курську **** сильно допомогли ядерні арсенали? Ми зайшли швидко, повільно виходимо, зайдемо знову де захочемо і пофіг на їхню ядерку.. Ні в кого не стане яєць застовсувати ядерку. Це фетіш який ні на що не здатний. Закликай, робити далекобійні ракети і дрони, розвивати сильнеі модернізоване військо а не махай уявною ядеркою. Ну, зебіли, що з них візьмеш.
ну що за фантазії...