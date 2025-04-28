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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
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Український боєць фільмує зруйнований Покровськ: "Пане президент, робіть ядерну бомбу. Поки ми не зробимо, нас отак будуть товкти". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зафільмував зруйнований російськими обстрілами Покровськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, знищені та охоплені вогнем житлові квартали міста. Боєць закликає Президента України відновити ядерний статус України. На його думку, наявність такого виду зброї в українських арсеналах зможе гарантувати безпеку країни.

Дивіться: Трамп може дати Україні ядерну зброю, якщо захоче, - Гегсет

Також дивіться: Пропозиція Зеленського повернути Україні ядерну зброю – несерйозна, - Рубіо

Автор: 

армія рф (17432) обстріл (28558) ядерна зброя (1154) Донецька область (8495) Покровськ (627) Покровський район (578)


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Топ коментарі
+8
Емоції бійця розумію, але наявність "атомної бонби" у ворога не завадила нам товкти Курщину. Не існує "чарівної" пілюлі. Пілюлі не існує, але рецепт є: власна армія і працюючий ВПК з купою КБ та популяризацією технічних спеціальностей серед молоді

Атомна бонба... Тут дрон хоча б на рівні "Шахеда" зробити і поставити на потік. Більше інженерів та електронщиків мобілізуйте з підприємств, які ще хоч щось виробляють - тоді точно буде і "ядрьона бонба" і ракети і дрони
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28.04.2025 13:23
+7
Ну, це по-перше не одного десятиріччя робота, а по-друге, ти, шановний, навіть не уявляєш, як нас витовчуть поки ми її робитимо.
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28.04.2025 13:18
+4
Яка нахрін ядерна бомба ! ? Тут атомні реактори кацапів обломились ! Це ж мільярд баксів ! Сдєлка сторіччя ! Все по трампівській книжці. Спочатку сдЄлка - потім війна. лЄнка на що купляти скумбрію збирається ? За вашу ядерну бомбу чи ШО ?
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28.04.2025 13:17
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Яка нахрін ядерна бомба ! ? Тут атомні реактори кацапів обломились ! Це ж мільярд баксів ! Сдєлка сторіччя ! Все по трампівській книжці. Спочатку сдЄлка - потім війна. лЄнка на що купляти скумбрію збирається ? За вашу ядерну бомбу чи ШО ?
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28.04.2025 13:17 Відповісти
Уже отвалились реакторы, болгары передумали.
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28.04.2025 13:20 Відповісти
Не кажіть, бо вони ще на Місяць надумають злітати за чуже бабло.
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28.04.2025 13:25 Відповісти
Ну, це по-перше не одного десятиріччя робота, а по-друге, ти, шановний, навіть не уявляєш, як нас витовчуть поки ми її робитимо.
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28.04.2025 13:18 Відповісти
по перше, це десь пів року для отримання потрібної сировини.
по друге, не треба про це волати на весь світ.
треба попередити, як ізраїль!
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28.04.2025 13:43 Відповісти
Та нах... нам та ядерка?.. на будь-який дрон пакувати ядерне паливо з ЧАЕС і нехай летять до москалоти і вибухають будь де, а полонених козломордих з лопатами відправити це ядерне паливо вантажити в контейнери. Головне зробити непридатною для проживання велику територію, аж до Уралу (така собі буферна зона), а звідти вже буде важко по нашій території стріляти
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28.04.2025 13:55 Відповісти
первую цепную ядерную реакцию в ссср сделали в Харькове.
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28.04.2025 13:54 Відповісти
Та не вже?
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28.04.2025 14:03 Відповісти
💯%!
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28.04.2025 13:22 Відповісти
мільйон бомб
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28.04.2025 13:23 Відповісти
Емоції бійця розумію, але наявність "атомної бонби" у ворога не завадила нам товкти Курщину. Не існує "чарівної" пілюлі. Пілюлі не існує, але рецепт є: власна армія і працюючий ВПК з купою КБ та популяризацією технічних спеціальностей серед молоді

Атомна бонба... Тут дрон хоча б на рівні "Шахеда" зробити і поставити на потік. Більше інженерів та електронщиків мобілізуйте з підприємств, які ще хоч щось виробляють - тоді точно буде і "ядрьона бонба" і ракети і дрони
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28.04.2025 13:23 Відповісти
наявність ядерних ракет тактичного характеру ТОЧНО стримала би підорівна нас напасти Кравчукгнида віддав ВСЕ ЯЗ і Стану, І літаки. А ці ракети з меншою дальністью міг зберегти але не схотів. Не мав позиції державницької ( і не розповідайте мені що тактичні ракети з дальністьб 2000 -5000 тис км ураження теж були в управлінні моксви. "Сатана" - ТАК а ці - ні! Але як казала ця сивочолагнидакравчук - маемо те що маемо.
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28.04.2025 13:33 Відповісти
Чому тільки макарович? Макарович домовився а підпис та віддав данийлович.
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28.04.2025 14:06 Відповісти
Справедливості ради, прізвище тоєї гніди, що віддав "ядерку" росії - не Кравчук, а КУЧМА!
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28.04.2025 14:38 Відповісти
в нас забрали ЯО ...хто заважає ЯО нам повернути ?! і Заходу буде спокійніше і аргумент є ,протидії ЯО у Білорусі ...
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28.04.2025 13:25 Відповісти
Ну, це по-перше не одного десятиріччя робота, а по-друге, ти, шановний, навіть не уявляєш, як нас витовчуть поки ми її робитимо. Марта Шепель.
Напевно пані не в курсі, але нам потрібно робити не атомні бомби, які будуть возити літаки, тип яких свинякравчук від дав рашці та дав дозвіл по пиляти американцям. І навіть не ракети ти Спатпнп дальністью в 20 00 км. На потрібні заряди для тактичних ракет - 1 500 -3 000 км. Ракети ми зриобимо швиденько. Боеголовки ядерні ттрохи важче. Але на днях читав статтю одного косарсьуого фахівця так він писав, що в такому варіанті обзавестись ядеркою ми можемо за 4-5 років. Не знаю правий він або ні, але спробувати варто. А щодо до тиску... так Сша якдавить на жидів? Іщо? А Іран? А Пакистан з Індіею? Якщо ми постійно будемо на когось і щось оглядуватись, ******* нас будуть ВСІ!
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28.04.2025 13:29 Відповісти
Та невже?
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28.04.2025 14:07 Відповісти
Це ж треба щось робити, таємно, центріфугі ставить, кроти тут же доложать.... Краще вилупити банькі та гундосити з екрана, як нам всі должні.
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28.04.2025 13:30 Відповісти
100%
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28.04.2025 13:31 Відповісти
Херадерна бомба,это тебе не саунный корпоративчик кварталу заказать и не закон принять о выборах вне закона,здесь работать нужно.
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28.04.2025 13:33 Відповісти
Той боєць розуміє що не можна так взяти і зробити атомну бомбу, в 90 х був шанс її зберегти але примарні борги за газ і легка нажива тогдашніх керуїв зробили свою справу.
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28.04.2025 13:34 Відповісти
За три роки можна було зробити з нуля. У нас десять ядерних енергоблоків вже є...
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28.04.2025 13:34 Відповісти
Це звісно емоції - але рашисти не приміняли ядерку по Україні - це просто " отий пан презедент" зруйнував всю оборонку з виробництва ракетних програм та арти і тепер кидає на м'ясо українців без мін, снарядів, ракет. Він кожного тижня рахує тіки тисяч всього випустили по Україні рашисти. До багатьох, тай військових також, це ще не дійшло, хоча ще повинно було 24,02,22 дійти. Шкода.
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28.04.2025 13:36 Відповісти
Ядерний рояль хіба що...
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28.04.2025 13:37 Відповісти
Можна тільки уявити, яку "атомну бомбу" може згепати наш "пане президент" Зеленський.
Особливо якщо таки візьмуться робити та вкрадуть більшість фінансування.
Навіть міни до мінометів зробити не можуть.
Ця зелена шобла країною керує, як Зеленський на піаніно грає.
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28.04.2025 13:45 Відповісти
не треба про це волати на весь світ!
зробити, та попередити, як ізраїль!
не повірять, провести показові випробування.
ви, навіть не уявляєте, як зміниться відношення до україни!
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28.04.2025 13:45 Відповісти
А хто "волає" ?? Це відео воїна ЗСУ, а не Президента чи якогось Міністра
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28.04.2025 14:13 Відповісти
Зеленський нездатен зробити звичайну бомбу, про що мова. Закидує тілами свою бездарність
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28.04.2025 13:49 Відповісти
Треба Венсу у "Сторіс" відправити !
І так кожен день з усіх прифронтових міст і сел...
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28.04.2025 13:53 Відповісти
Невже він щиро вірит, що запроданець може щось зробити корисне?...
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28.04.2025 14:35 Відповісти
Ага!
Головне- щоб Зє-йло не "взял пад лічний контроль"!
Бо буде як з загиблим сержантом Журавлем.
Тільки зараз загине Україна...
Тут не бомба, а балістичні ракети потрібні...
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28.04.2025 14:42 Відповісти
100% боєць яскавий зелений довбйб і голосував за Боневтіка. Я шаную героїчний чин кожного воїна але таку муйню міг видати тільки зебіл. Це факт. Щось на кшталт: "нато, закрийте нам небо"...
Як *** ядерна зброя допоможе перемогти ****? Ти хочеш щоб Зе дав команду ******* ядеркою по околицях Покровська? тоді як? сам бачищ, що Покровськ розгачений звичайним озброєнням, то чого вимагаєш ядерку, замість того щоб вимагати кинути всі сили на конвенціональне озброєння? Все вкладається в парадигму мислення зебілячої кодли: генерувати прості рішення на рівні маразму замість ретельного і серйозного підходу. Вони нас звичайним, а ми їх ядеркою? По яким цілям? І ти думаєш вони будуть мовчати після нашої ядерки? Якщо не стріляти ядеркою, то як "мертва" ядерка допоможе відігнати ****? В курську **** сильно допомогли ядерні арсенали? Ми зайшли швидко, повільно виходимо, зайдемо знову де захочемо і пофіг на їхню ядерку.. Ні в кого не стане яєць застовсувати ядерку. Це фетіш який ні на що не здатний. Закликай, робити далекобійні ракети і дрони, розвивати сильнеі модернізоване військо а не махай уявною ядеркою. Ну, зебіли, що з них візьмеш.
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28.04.2025 14:50 Відповісти
Чому по пригороду Покровська, не по Бахмуту де засіло 12 тис. кацапив, або Авдіївка де їх ще тисяч 20 сидить? Десятки тис двохсотих за 10 хв. "нічого не вирішує", Боєць все вірно каже, довпойоби ті що говорять що яз нічого не змінить, Україна і стала жертвою таких довпойобів, з зрозумілим "парагвайським" фіналом.
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28.04.2025 15:37 Відповісти
ми не можемо взвод добровольців колумбійців привезти щоб за нас воювали бо нема грошей але гроші на ядерну бомбу будуть....
ну що за фантазії...
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28.04.2025 15:56 Відповісти
 
 