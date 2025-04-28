Український боєць фільмує зруйнований Покровськ: "Пане президент, робіть ядерну бомбу. Поки ми не зробимо, нас отак будуть товкти". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн зафільмував зруйнований російськими обстрілами Покровськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, знищені та охоплені вогнем житлові квартали міста. Боєць закликає Президента України відновити ядерний статус України. На його думку, наявність такого виду зброї в українських арсеналах зможе гарантувати безпеку країни.

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