Главный раввин Украины песней обратился к Трампу: "Время бороться во имя света и уничтожить империю зла". ВИДЕО
Главный раввин Украины Моше Асман записал песню-обращение к президенту США Дональду Трампу и призвал помочь достичь справедливого мира.
Видео он опубликовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Мое обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу - помочь Украине достичь справедливого и прочного мира", - написал Моше Асман.
Видеоряд сопровождают кадры с ракетной атаки РФ по Киеву 24 апреля и посещение Моше Асманом места попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Киеве. Также на протяжении всего видео показывают последствия и других обстрелов РФ, в частности атаки на Сумы в Вербное воскресенье, вследствие которой погибли 35 человек.
В песне главный раввин Украины обращается к Трампу на английском, подчеркивая, что "все смотрят на него".
"Ты - тот, за кем следит весь мир, за каждым твоим шагом, за всем, что ты делаешь. Не позволяй, чтобы грань между добром и злом стиралась. Свет всегда взойдет, тьма не победит. Дональд Трамп, время бороться во имя света", - говорится в песне.
"Они (русские) всегда врут, всегда прячут нож. Трон царя выстроен на страхе и ненависти. Они не хотят мира, им нужны только кровь и огонь. Время уничтожить империю зла", - добавляет в песне главный раввин Украины.
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Довальд Трамп і є зло та темрява.
А главравіну респект.
Додам - балістичні ракети кндр летять та влучають, а де блд наша балістика яка може змінити гру??? в нас друзі-зе винаходять нікчемні хлопушки за 110 мільярдів!
Так і треба. Красиво, гучно і креативно. Можу уявити собі яку несамовиту лють це в тромба викличе. Єврейське лоббі в Штатах могутніше за будь яке інше. Сподіваюся тромба від тієї люті апоплексичний удар хватить.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Печера Дракона:
Духовний радник президента США Марк Бьорнс у інтерв'ю "Kyiv Independent" визнав, що він помилявся щодо України і закликав владу США надавати Україні всю можливу допомогу. Як відомо, раніше пан Бьорнс був запеклим противником надання допомоги Україні.
Пастор Бьорнс розповів, що був шокований будувірством росіян і особисто переконався що байки ніби в Україні відбувається переслідування релігійних організацій - зухвала брехня.
Очевидно, пастор Бьорнс став жертвою російської пропаганди, яка ударно діє у США. Очевидно також, що жертвами цієї пропаганди стали чимало американських політиків і просто пересічних американців.
Чому так сталося? А от саме тому, що коли британській міністр Волліс сказав, що Україна недостатньо дякує Заходу, наші Х-перди і журналісти в унісон з ЗЕкомандою здійняли хвилю обурення. Мовляв - якої подяки вам ще треба?!
Волліс натякав, що треба активніше працювати з громадянським суспільством Заходу, але його не почули. У США склалася ситуація коли інтереси України ударно відстоювала діаспора, але ані держава Україна, ані депутати монобільшості їй у тому не допомагали. Ще й забороняли виїзд депутатів опозиції. Результат - американці чули не наші, українські тези, а вони чули тези російські.
Але й це не межа. Практика показала - американських можновладців можна переконувати. Так само як пастора Бьорнса, треба возити американських міністрів, американських конгресменів, показувати, говорити з ними.
Але офіс Зеленського-Єрмака всього цього не робить - він бикує перед Трампом в Овальному кабінеті, а потім скаржитися що кляті Штати їм не допомагають.
Замість працювати з представниками США, зелена влада звалює на США свої власні провали у дипломатії. І не тільки. Хоча дипломатія - прямий обов'язок президента України.
Характерно. Пастор Марк Бьорнс приїхав до України на запрошення не МЗС, а головного раввіна України Моше Асмана. Я оце думаю, може час Моше Асмана ставити головою МЗС? Бо їхні прямі обов'язки головний раввін України виконує набагато краще.
Файні Слова
Файний голос
Гарно підібраний фото супровід
Все це пронизує душу
Треба вже притягти зе-шоблу до відповіді - де наша балістика??? Вигляда все як відвертий САБОТАЖ!