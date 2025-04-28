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Новости Видео Главный раввин Украины записал песню для Трампа
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Главный раввин Украины песней обратился к Трампу: "Время бороться во имя света и уничтожить империю зла". ВИДЕО

Главный раввин Украины Моше Асман записал песню-обращение к президенту США Дональду Трампу и призвал помочь достичь справедливого мира.

Видео он опубликовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу - помочь Украине достичь справедливого и прочного мира", - написал Моше Асман.

Видеоряд сопровождают кадры с ракетной атаки РФ по Киеву 24 апреля и посещение Моше Асманом места попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Киеве. Также на протяжении всего видео показывают последствия и других обстрелов РФ, в частности атаки на Сумы в Вербное воскресенье, вследствие которой погибли 35 человек.

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В песне главный раввин Украины обращается к Трампу на английском, подчеркивая, что "все смотрят на него".

"Ты - тот, за кем следит весь мир, за каждым твоим шагом, за всем, что ты делаешь. Не позволяй, чтобы грань между добром и злом стиралась. Свет всегда взойдет, тьма не победит. Дональд Трамп, время бороться во имя света", - говорится в песне.

"Они (русские) всегда врут, всегда прячут нож. Трон царя выстроен на страхе и ненависти. Они не хотят мира, им нужны только кровь и огонь. Время уничтожить империю зла", - добавляет в песне главный раввин Украины.

Также читайте: Трамп хочет постоянного прекращения огня в Украине, а не временного, - Белый дом

Автор: 

Трамп Дональд (5286) Асман Моше Реувен (16) война в Украине (3972)


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Топ комментарии
+25
Дякую за пісню- звернення.Дуже проникливо, аби тільки почув той Трамр.
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28.04.2025 19:01
+19
Дякую ребе .
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28.04.2025 19:04
+16
Дональд Трамп не є ані світлом ані добром.
Довальд Трамп і є зло та темрява.

А главравіну респект.
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28.04.2025 18:58
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Дональд Трамп не є ані світлом ані добром.
Довальд Трамп і є зло та темрява.

А главравіну респект.
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28.04.2025 18:58 Ответить
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28.04.2025 20:15 Ответить
Дякую за пісню- звернення.Дуже проникливо, аби тільки почув той Трамр.
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28.04.2025 19:01 Ответить
Самое печальное, что раввин обращается к Трампу, который хоть и еврей, но еврей безбожный без совести и чести. Это не Голда Меир или генерал Ариэльзик Путина с долларами в глазах
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28.04.2025 19:01 Ответить
У тебя совсем крыша уехала? Каким боком Трамп еврей?
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28.04.2025 20:12 Ответить
Креативно. Шкода лише що сам Донні ближче до темряви аніж жо світла.
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28.04.2025 19:02 Ответить
Добре. аби Трампу дійшло.
Додам - балістичні ракети кндр летять та влучають, а де блд наша балістика яка може змінити гру??? в нас друзі-зе винаходять нікчемні хлопушки за 110 мільярдів!
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28.04.2025 19:03 Ответить
Дякую ребе .
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28.04.2025 19:04 Ответить
Сильно! Дякую, Ребе!
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28.04.2025 19:05 Ответить
Равін крутий, але розкидати перлини перед рудою свинею - то не в коня корм. Хоча, гадаю, простим людям пісня добре зайде.
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28.04.2025 19:06 Ответить
Добре! Молодець! Але, якщо Трамп дійсно агент Краснов, скільки не співай - не допоможе.
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28.04.2025 19:07 Ответить
Феноменально.
Так і треба. Красиво, гучно і креативно. Можу уявити собі яку несамовиту лють це в тромба викличе. Єврейське лоббі в Штатах могутніше за будь яке інше. Сподіваюся тромба від тієї люті апоплексичний удар хватить.
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28.04.2025 19:09 Ответить
Всех антисемитов в БАН навсегда.
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28.04.2025 19:11 Ответить
Супер. Дякую ребе
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28.04.2025 19:12 Ответить
Дякумо, ребе.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Печера Дракона:
Духовний радник президента США Марк Бьорнс у інтерв'ю "Kyiv Independent" визнав, що він помилявся щодо України і закликав владу США надавати Україні всю можливу допомогу. Як відомо, раніше пан Бьорнс був запеклим противником надання допомоги Україні.
Пастор Бьорнс розповів, що був шокований будувірством росіян і особисто переконався що байки ніби в Україні відбувається переслідування релігійних організацій - зухвала брехня.
Очевидно, пастор Бьорнс став жертвою російської пропаганди, яка ударно діє у США. Очевидно також, що жертвами цієї пропаганди стали чимало американських політиків і просто пересічних американців.
Чому так сталося? А от саме тому, що коли британській міністр Волліс сказав, що Україна недостатньо дякує Заходу, наші Х-перди і журналісти в унісон з ЗЕкомандою здійняли хвилю обурення. Мовляв - якої подяки вам ще треба?!
Волліс натякав, що треба активніше працювати з громадянським суспільством Заходу, але його не почули. У США склалася ситуація коли інтереси України ударно відстоювала діаспора, але ані держава Україна, ані депутати монобільшості їй у тому не допомагали. Ще й забороняли виїзд депутатів опозиції. Результат - американці чули не наші, українські тези, а вони чули тези російські.
Але й це не межа. Практика показала - американських можновладців можна переконувати. Так само як пастора Бьорнса, треба возити американських міністрів, американських конгресменів, показувати, говорити з ними.
Але офіс Зеленського-Єрмака всього цього не робить - він бикує перед Трампом в Овальному кабінеті, а потім скаржитися що кляті Штати їм не допомагають.
Замість працювати з представниками США, зелена влада звалює на США свої власні провали у дипломатії. І не тільки. Хоча дипломатія - прямий обов'язок президента України.
Характерно. Пастор Марк Бьорнс приїхав до України на запрошення не МЗС, а головного раввіна України Моше Асмана. Я оце думаю, може час Моше Асмана ставити головою МЗС? Бо їхні прямі обов'язки головний раввін України виконує набагато краще.
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28.04.2025 19:14 Ответить
А це провали зеленої влади, чи свідома шкода Україні?
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28.04.2025 19:30 Ответить
Дякую,ребе.
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28.04.2025 19:23 Ответить
А таки крута пісня, дякую равину!!
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28.04.2025 19:25 Ответить
Це просто ОФІГЕННО!
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28.04.2025 19:27 Ответить
Велика подяка за таке людяне звернення до нелюдяних діляг світу тиранів
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28.04.2025 19:35 Ответить
Дякую
Файні Слова
Файний голос
Гарно підібраний фото супровід
Все це пронизує душу
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28.04.2025 19:45 Ответить
Співати правильну пісню для дурня - це дурна справа.
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28.04.2025 19:46 Ответить
Якщо вірить що допоможе, хай співаєть, але Трампу на вуха кацапській "мідвєдь" наступив.
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28.04.2025 19:54 Ответить
На жаль, ця потужна пісня залишиться непочутою. Трамп розуміє лише розмови про гроші, і очевидно, що Путін зробив йому пропозицію, яку Трамп не зможе відхилити (читай - зробить його брудно багатим). А зараз Трамп просто розпродає Україну. Ні більше, ні менше.
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28.04.2025 20:02 Ответить
голос прелесть
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28.04.2025 20:08 Ответить
Пісня- до мурашок. Але двері, у які стукаємо - глухі. Рудий перевертень не має елементарного людського співчуття, тварюка без совісті . Це звернення почують американці. І в цьому- є надія.
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28.04.2025 20:20 Ответить
моше поведе нас в атаку.може.
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28.04.2025 20:38 Ответить
думаю всі погодяться, що ці удари балістикою кндр вражають, та дуже руйнівні. на цьому фоні оті трембіти, паляниці і інший мотлох за 110 лярдів виглядають як лайно, і по потужності лайно. ними хіба пенсіонерок лякати розбитими вікнами.
Треба вже притягти зе-шоблу до відповіді - де наша балістика??? Вигляда все як відвертий САБОТАЖ!
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28.04.2025 20:47 Ответить
 
 