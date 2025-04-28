Главный раввин Украины песней обратился к Трампу: "Время бороться во имя света и уничтожить империю зла". ВИДЕО

Главный раввин Украины Моше Асман записал песню-обращение к президенту США Дональду Трампу и призвал помочь достичь справедливого мира.

Видео он опубликовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Мое обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу - помочь Украине достичь справедливого и прочного мира", - написал Моше Асман.

Видеоряд сопровождают кадры с ракетной атаки РФ по Киеву 24 апреля и посещение Моше Асманом места попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Киеве. Также на протяжении всего видео показывают последствия и других обстрелов РФ, в частности атаки на Сумы в Вербное воскресенье, вследствие которой погибли 35 человек.

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В песне главный раввин Украины обращается к Трампу на английском, подчеркивая, что "все смотрят на него".

"Ты - тот, за кем следит весь мир, за каждым твоим шагом, за всем, что ты делаешь. Не позволяй, чтобы грань между добром и злом стиралась. Свет всегда взойдет, тьма не победит. Дональд Трамп, время бороться во имя света", - говорится в песне.

"Они (русские) всегда врут, всегда прячут нож. Трон царя выстроен на страхе и ненависти. Они не хотят мира, им нужны только кровь и огонь. Время уничтожить империю зла", - добавляет в песне главный раввин Украины.

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