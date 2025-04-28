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Новини Відео Головний рабин України записав пісню для Трампа
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Головний рабин України піснею звернувся до Трампа: "Час боротися в ім’я світла та знищити імперію зла". ВIДЕО

Головний рабин України Моше Асман записав пісню-звернення до президента США Дональда Трампа та закликав допомогти досягти справедливого миру. 

Відео він опублікував у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє звернення до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа – допомогти Україні досягти справедливого і міцного миру", - написав Моше Асман.

Відеоряд супроводжують кадри з ракетної атаки РФ по Києву 24 квітня та відвідування Моше Асманом місця влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку у Києві. Також упродовж усього відео показують наслідки й інших обстрілів РФ, зокрема атаки на Суми у Вербну неділю, внаслідок якої загинули 35 людей.

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У пісні головний рабин України звертається до Трампа англійською, наголошуючи, що "всі дивляться на нього".

"Ти – той, за ким стежить увесь світ, за кожним твоїм кроком, за всім, що ти робиш. Не дозволяй, щоб межа між добром і злом стиралася. Світло завжди зійде, темрява не переможе. Дональде Трампе, час боротися в ім'я світла", - йдеться в пісні.

"Вони (росіяни) завжди брешуть, завжди ховають ніж. Трон царя збудований на страху й ненависті. Вони не хочуть миру, їм потрібні лише кров і вогонь. Час знищити імперію зла", - додає в пісні головний рабин України.

Також читайте: Трамп хоче постійного припинення вогню в Україні, а не тимчасового, - Білий дім

Автор: 

Трамп Дональд (5726) Асман Моше Реувен (17) війна в Україні (4007)


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Топ коментарі
+6
Антисимітам тут не раді
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28.04.2025 18:58
+3
Дякую за пісню- звернення.Дуже проникливо, аби тільки почув той Трамр.
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28.04.2025 19:01
+2
Дональд Трамп не є ані світлом ані добром.
Довальд Трамп і є зло та темрява.

А главравіну респект.
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28.04.2025 18:58
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Антисимітам тут не раді
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28.04.2025 18:58 Відповісти
как пагодка в масквє, п**р?
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28.04.2025 19:05 Відповісти
Всех антисемитов в БАН навсегда
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28.04.2025 19:10 Відповісти
Дональд Трамп не є ані світлом ані добром.
Довальд Трамп і є зло та темрява.

А главравіну респект.
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28.04.2025 18:58 Відповісти
Дякую за пісню- звернення.Дуже проникливо, аби тільки почув той Трамр.
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28.04.2025 19:01 Відповісти
А чого мойша не звернувся до своєї зеленої гниди?
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28.04.2025 19:01 Відповісти
ти антисеміт?
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28.04.2025 19:06 Відповісти
Або просто ідіот
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28.04.2025 19:22 Відповісти
Самое печальное, что раввин обращается к Трампу, который хоть и еврей, но еврей безбожный без совести и чести. Это не Голда Меир или генерал Ариэльзик Путина с долларами в глазах
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28.04.2025 19:01 Відповісти
Креативно. Шкода лише що сам Донні ближче до темряви аніж жо світла.
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28.04.2025 19:02 Відповісти
Добре. аби Трампу дійшло.
Додам - балістичні ракети кндр летять та влучають, а де блд наша балістика яка може змінити гру??? в нас друзі-зе винаходять нікчемні хлопушки за 110 мільярдів!
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28.04.2025 19:03 Відповісти
Дякую ребе .
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28.04.2025 19:04 Відповісти
Сильно! Дякую, Ребе!
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28.04.2025 19:05 Відповісти
Равін крутий, але розкидати перлини перед рудою свинею - то не в коня корм. Хоча, гадаю, простим людям пісня добре зайде.
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28.04.2025 19:06 Відповісти
Добре! Молодець! Але, якщо Трамп дійсно агент Краснов, скільки не співай - не допоможе.
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28.04.2025 19:07 Відповісти
Феноменально.
Так і треба. Красиво, гучно і креативно. Можу уявити собі яку несамовиту лють це в тромба викличе. Єврейське лоббі в Штатах могутніше за будь яке інше. Сподіваюся тромба від тієї люті апоплексичний удар хватить.
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28.04.2025 19:09 Відповісти
Всех антисемитов в БАН навсегда.
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28.04.2025 19:11 Відповісти
Супер. Дякую ребе
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28.04.2025 19:12 Відповісти
Дякумо, ребе.

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Печера Дракона:
Духовний радник президента США Марк Бьорнс у інтерв'ю "Kyiv Independent" визнав, що він помилявся щодо України і закликав владу США надавати Україні всю можливу допомогу. Як відомо, раніше пан Бьорнс був запеклим противником надання допомоги Україні.
Пастор Бьорнс розповів, що був шокований будувірством росіян і особисто переконався що байки ніби в Україні відбувається переслідування релігійних організацій - зухвала брехня.
Очевидно, пастор Бьорнс став жертвою російської пропаганди, яка ударно діє у США. Очевидно також, що жертвами цієї пропаганди стали чимало американських політиків і просто пересічних американців.
Чому так сталося? А от саме тому, що коли британській міністр Волліс сказав, що Україна недостатньо дякує Заходу, наші Х-перди і журналісти в унісон з ЗЕкомандою здійняли хвилю обурення. Мовляв - якої подяки вам ще треба?!
Волліс натякав, що треба активніше працювати з громадянським суспільством Заходу, але його не почули. У США склалася ситуація коли інтереси України ударно відстоювала діаспора, але ані держава Україна, ані депутати монобільшості їй у тому не допомагали. Ще й забороняли виїзд депутатів опозиції. Результат - американці чули не наші, українські тези, а вони чули тези російські.
Але й це не межа. Практика показала - американських можновладців можна переконувати. Так само як пастора Бьорнса, треба возити американських міністрів, американських конгресменів, показувати, говорити з ними.
Але офіс Зеленського-Єрмака всього цього не робить - він бикує перед Трампом в Овальному кабінеті, а потім скаржитися що кляті Штати їм не допомагають.
Замість працювати з представниками США, зелена влада звалює на США свої власні провали у дипломатії. І не тільки. Хоча дипломатія - прямий обов'язок президента України.
Характерно. Пастор Марк Бьорнс приїхав до України на запрошення не МЗС, а головного раввіна України Моше Асмана. Я оце думаю, може час Моше Асмана ставити головою МЗС? Бо їхні прямі обов'язки головний раввін України виконує набагато краще.
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28.04.2025 19:14 Відповісти
 
 