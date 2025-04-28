Головний рабин України піснею звернувся до Трампа: "Час боротися в ім’я світла та знищити імперію зла". ВIДЕО

Головний рабин України Моше Асман записав пісню-звернення до президента США Дональда Трампа та закликав допомогти досягти справедливого миру.

Відео він опублікував у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Моє звернення до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа – допомогти Україні досягти справедливого і міцного миру", - написав Моше Асман.

Відеоряд супроводжують кадри з ракетної атаки РФ по Києву 24 квітня та відвідування Моше Асманом місця влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку у Києві. Також упродовж усього відео показують наслідки й інших обстрілів РФ, зокрема атаки на Суми у Вербну неділю, внаслідок якої загинули 35 людей.

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У пісні головний рабин України звертається до Трампа англійською, наголошуючи, що "всі дивляться на нього".

"Ти – той, за ким стежить увесь світ, за кожним твоїм кроком, за всім, що ти робиш. Не дозволяй, щоб межа між добром і злом стиралася. Світло завжди зійде, темрява не переможе. Дональде Трампе, час боротися в ім'я світла", - йдеться в пісні.

"Вони (росіяни) завжди брешуть, завжди ховають ніж. Трон царя збудований на страху й ненависті. Вони не хочуть миру, їм потрібні лише кров і вогонь. Час знищити імперію зла", - додає в пісні головний рабин України.

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