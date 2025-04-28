Головний рабин України піснею звернувся до Трампа: "Час боротися в ім’я світла та знищити імперію зла". ВIДЕО
Головний рабин України Моше Асман записав пісню-звернення до президента США Дональда Трампа та закликав допомогти досягти справедливого миру.
Відео він опублікував у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Моє звернення до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа – допомогти Україні досягти справедливого і міцного миру", - написав Моше Асман.
Відеоряд супроводжують кадри з ракетної атаки РФ по Києву 24 квітня та відвідування Моше Асманом місця влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку у Києві. Також упродовж усього відео показують наслідки й інших обстрілів РФ, зокрема атаки на Суми у Вербну неділю, внаслідок якої загинули 35 людей.
У пісні головний рабин України звертається до Трампа англійською, наголошуючи, що "всі дивляться на нього".
"Ти – той, за ким стежить увесь світ, за кожним твоїм кроком, за всім, що ти робиш. Не дозволяй, щоб межа між добром і злом стиралася. Світло завжди зійде, темрява не переможе. Дональде Трампе, час боротися в ім'я світла", - йдеться в пісні.
"Вони (росіяни) завжди брешуть, завжди ховають ніж. Трон царя збудований на страху й ненависті. Вони не хочуть миру, їм потрібні лише кров і вогонь. Час знищити імперію зла", - додає в пісні головний рабин України.
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Довальд Трамп і є зло та темрява.
А главравіну респект.
Додам - балістичні ракети кндр летять та влучають, а де блд наша балістика яка може змінити гру??? в нас друзі-зе винаходять нікчемні хлопушки за 110 мільярдів!
Так і треба. Красиво, гучно і креативно. Можу уявити собі яку несамовиту лють це в тромба викличе. Єврейське лоббі в Штатах могутніше за будь яке інше. Сподіваюся тромба від тієї люті апоплексичний удар хватить.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Печера Дракона:
Духовний радник президента США Марк Бьорнс у інтерв'ю "Kyiv Independent" визнав, що він помилявся щодо України і закликав владу США надавати Україні всю можливу допомогу. Як відомо, раніше пан Бьорнс був запеклим противником надання допомоги Україні.
Пастор Бьорнс розповів, що був шокований будувірством росіян і особисто переконався що байки ніби в Україні відбувається переслідування релігійних організацій - зухвала брехня.
Очевидно, пастор Бьорнс став жертвою російської пропаганди, яка ударно діє у США. Очевидно також, що жертвами цієї пропаганди стали чимало американських політиків і просто пересічних американців.
Чому так сталося? А от саме тому, що коли британській міністр Волліс сказав, що Україна недостатньо дякує Заходу, наші Х-перди і журналісти в унісон з ЗЕкомандою здійняли хвилю обурення. Мовляв - якої подяки вам ще треба?!
Волліс натякав, що треба активніше працювати з громадянським суспільством Заходу, але його не почули. У США склалася ситуація коли інтереси України ударно відстоювала діаспора, але ані держава Україна, ані депутати монобільшості їй у тому не допомагали. Ще й забороняли виїзд депутатів опозиції. Результат - американці чули не наші, українські тези, а вони чули тези російські.
Але й це не межа. Практика показала - американських можновладців можна переконувати. Так само як пастора Бьорнса, треба возити американських міністрів, американських конгресменів, показувати, говорити з ними.
Але офіс Зеленського-Єрмака всього цього не робить - він бикує перед Трампом в Овальному кабінеті, а потім скаржитися що кляті Штати їм не допомагають.
Замість працювати з представниками США, зелена влада звалює на США свої власні провали у дипломатії. І не тільки. Хоча дипломатія - прямий обов'язок президента України.
Характерно. Пастор Марк Бьорнс приїхав до України на запрошення не МЗС, а головного раввіна України Моше Асмана. Я оце думаю, може час Моше Асмана ставити головою МЗС? Бо їхні прямі обов'язки головний раввін України виконує набагато краще.