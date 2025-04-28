Трамп хоче постійного припинення вогню в Україні, а не тимчасового, - Білий дім
У Білому домі заявили, що у Дональда Трампа "зростає розчарування" і Україною, і Росією.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню.
"Наскільки я розумію, Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний", - розповіла вона.
28 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
Раніше президент Естонії Карріс заявив, що Трамп пообіцяв, що США не виходитимуть з переговорів щодо припинення війни в Україні
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валеріанитетродотоксину в рюмку з single malt whisky. І випити за мир у всьому світі.
що на ньом ***** ночує.
Ось прокинеться Трампіша
та умоститься зручніше.
Таке буває - коли людина собі придумує світ, і потім пробуєв ньому жить... Це притаманне шизофренікам...
вмійте відповідати за свої слова, а не як шелупонь підворотні - це не я.
бувайте.
зарплата через два дні, можливо і премія буде.
очікуйте, повідомлять
Все для себе.
Напевне відчуває за плечима тітку з косою.
Разочаровалось оно. Он думал что волшебник типа Хоттабыча или Президента как Рейган, а на деле оказалось просто старый, дешевый поц
А що потрібно вживати, щоб привиділись мамонти?
А шерстистих носорогів ні?
Знов ці покидьки ставлять Україну і парашу в один ряд . Чому трамп ніколи не каже про невдоволення росією, а тільки "пакетом" (з Байденом, Обамою, Україною) ? Щоб путіну не так сильно псувати настрій ?
Я розумію, трамп перестане розчаровуватись, якщо українці вмиратимуть тихесенько і його не згадуватимуть, а трамп собі вестиме бізнес з росією.
Хрін тобі, рижий вилупку, твої руки теж в крові українців, і вже не відмитись.