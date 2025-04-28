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Новини Припинення війни Мирна угода щодо припинення війни
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Трамп хоче постійного припинення вогню в Україні, а не тимчасового, - Білий дім

Трамп розчаровується в Україні та Росії. Що відомо

У Білому домі заявили, що у Дональда Трампа "зростає розчарування" і Україною, і Росією.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню.

"Наскільки я розумію, Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний", - розповіла вона.

28 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Раніше президент Естонії Карріс заявив, що Трамп пообіцяв, що США не виходитимуть з переговорів щодо припинення війни в Україні

Також читайте: Єврокомісія: Дата та місце зустрічі фон дер Ляєн і Трампа ще не визначені. Переговори відбудуться після узгодження пропозицій

Автор: 

США (22900) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+23
А чим Україна його розчарувала - що досі існує і бореться?
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28.04.2025 16:10
+20
воно дурне з народження
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28.04.2025 16:11
+18
Світ у Америці розчарувався, але трампа це не турбує.
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28.04.2025 16:13
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28.04.2025 16:10 Відповісти
воно дурне з народження
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28.04.2025 16:11 Відповісти
та да, вже "Міс всєлєнна" не для сутєра донні

.
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28.04.2025 16:11 Відповісти
Тільки б не повісився з розпачу!
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28.04.2025 16:15 Відповісти
А чим Україна його розчарувала - що досі існує і бореться?
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28.04.2025 16:10 Відповісти
Україна нічим, але "зезеден" очевидно...
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28.04.2025 16:12 Відповісти
ну прекрасно...,після великої кількості зробленої дурні сказати, я розчарований всіма й піти...
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28.04.2025 16:11 Відповісти
Піти, накапати 15 крапель валеріани тетродотоксину в рюмку з single malt whisky. І випити за мир у всьому світі.
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28.04.2025 16:19 Відповісти
та пішов ти козі в трєщіну , дібіл старий
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28.04.2025 16:13 Відповісти
Дивна поведінка, то жартує то розчаровується.
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28.04.2025 16:13 Відповісти
Світ у Америці розчарувався, але трампа це не турбує.
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28.04.2025 16:13 Відповісти
А він хоч уявляє, наскільки всі розчаровані ним?
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28.04.2025 16:13 Відповісти
Треба трампону дати *** замість українських ресурсів, щоб він зовсім розчарувався!
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28.04.2025 16:14 Відповісти
Трамп дрімає, та не чує
що на ньом ***** ночує.
Ось прокинеться Трампіша
та умоститься зручніше.
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28.04.2025 16:14 Відповісти
Коротше, до 8 травня помукають, потім перемир'я, куйло проведе урочистий парад, оголосить себе всегалактичним переможцем, Трамп шле всіх нафуй із переговорами і починаються масові ракетні удари по містах разом із прильотами шахедів, ракет вони докуя накопичили...
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28.04.2025 16:15 Відповісти
А ось х...й йому а не парад побєдобєсія! 🤬
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28.04.2025 16:17 Відповісти
Хай тихенько смокче х...й в оральному кабінеті і закінчує гратися в політику, вже час думати про майбутьнє в пеклі!
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28.04.2025 16:16 Відповісти
Воно не може вже ні про що, крім зміни памперсів думати.
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28.04.2025 16:24 Відповісти
З Трампом кожен день прямо Американські гірки - штормить його не по - дитячому
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28.04.2025 16:16 Відповісти
Це взаємно. Тільки ми без перемовин це усвідомили. Що трампА ****....н. Єдиний на весь світ.
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28.04.2025 16:17 Відповісти
Так він же по старості нічого не пам'ятає що висрав вчора! 😁
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28.04.2025 16:18 Відповісти
звісно неприємно обісратись. але не переживайте містере президент, вас таких двоє
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28.04.2025 16:18 Відповісти
Знал бы он как им разочаровались его избиратели. От его популизма и напыщенности
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28.04.2025 16:18 Відповісти
Пережарений на сонці розчарувався....буде дамбіть бамбас чи не буде ...)
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28.04.2025 16:18 Відповісти
"Не "зачаровуйтесь" - то й "розчаровувувавться" не будете..."
Таке буває - коли людина собі придумує світ, і потім пробуєв ньому жить... Це притаманне шизофренікам...
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28.04.2025 16:19 Відповісти
а виборці тоді теж шизофреніки? 👀
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28.04.2025 16:21 Відповісти
"Вивихи в голові" притаманні більшості людей... Але у одних вони більш виражені, у інших - менш... Одні здатні їх контролювать, а інші - ні...
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28.04.2025 16:38 Відповісти
в даному випадку більш виражені вивихи у більшості, тобто більшість є шизофреніками. але, як відомо, шизофренія - це довічна хвороба, що не може бути вилікувана, тобто шансів і у нас в такому випадку нуль.

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28.04.2025 16:47 Відповісти
Це ТИ зробив такий висновок - не я...
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28.04.2025 16:55 Відповісти
висновок з Вашого комента вище "Це притаманне шизофренікам..."
вмійте відповідати за свої слова, а не як шелупонь підворотні - це не я.
бувайте.

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28.04.2025 17:01 Відповісти
Оце якраз і притаманне шизофренікам - САМ сказав, САМ пояснив СОБОЮ ж сказане, САМ зробив висновок з поясненого САМИМ СОБОЮ, і гордо пішов, задоволений САМ СОБОЮ...
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28.04.2025 17:18 Відповісти
я помилився, вибачайте, у Вас генетична параноїдальна шизофренія, і так натужно працюєте. Співчуваю.
зарплата через два дні, можливо і премія буде.
очікуйте, повідомлять
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28.04.2025 17:28 Відповісти
Вони мабуть теж вважали, що "хуже нє будєт, хоть паржом".
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28.04.2025 16:41 Відповісти
"Усі покидьки - один я д'Артаньян!"
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28.04.2025 16:19 Відповісти
Бидосик-трамп повторяет ошибки вавы... Типо, побажав заглянуть пыне в зеньки предсмертного одра...
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28.04.2025 16:19 Відповісти
просто это тот случай когда тебе почти 80 и смеешься с Байдена, а сам из себя ничего не представляешь ...
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28.04.2025 16:19 Відповісти
А ще він хоче жити вічно. Але так само не знає як.
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28.04.2025 16:21 Відповісти
Дурік.
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28.04.2025 16:21 Відповісти
Розчарування приходить з віком. Марно прожив життя і нічого доброго для людей не зробив.
Все для себе.
Напевне відчуває за плечима тітку з косою.
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28.04.2025 16:22 Відповісти
Вот вам крест, что я завтра повешусь, А сегодня - просто напьюсь!
Разочаровалось оно. Он думал что волшебник типа Хоттабыча или Президента как Рейган, а на деле оказалось просто старый, дешевый поц
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28.04.2025 16:24 Відповісти
Якраз 9 травня потрібно і вдарити по червоній площі всім чим є...
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28.04.2025 16:25 Відповісти
Н, да в нього теж п'ять.шість.потужних.менеджерів яких.влаштовує неадекватність.президента.
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28.04.2025 16:26 Відповісти
Дайте Трампу ще 100 днів
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28.04.2025 16:28 Відповісти
Білий дім? За трампа це хатинка червоно-рудого коліру для навіжених
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28.04.2025 16:28 Відповісти
Читав сьогодні - той "навіжений", що справа, запропонував генетично клонувать карликових шерстистих мамонтів, і тримать їх у якості домашніх тваринок...
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28.04.2025 16:40 Відповісти
Від клонованого карликового мамунтьонка до трампьонка- один крок! 😁
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28.04.2025 16:44 Відповісти
Допиваються "до чортиків". Класика.
А що потрібно вживати, щоб привиділись мамонти?
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28.04.2025 16:49 Відповісти
Не знаю... До такого ще не допивався... У одному з колективів, де мені служить прийшлося, ходив вислів про подібний стан людини: "Мартишню ловить...". (щоб не казать, що "Допився до чортиків"...)
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28.04.2025 16:53 Відповісти
Маразм кріпчає
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28.04.2025 16:53 Відповісти

А шерстистих носорогів ні?
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28.04.2025 17:15 Відповісти
Ну, наскільки мені відомо - один південнокорейський генетик (засуджений судом за незаконні генетичні експерименти), рився у нутрощах мамонтів у Якутії, і нібито відновив генетичну формулу мамонта. Уже було заявлено про можливість впливу на ембріони індідоазіатського слона, щоб відродить мамонта. Чи добилися такого з носорогом - не чув...
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28.04.2025 17:27 Відповісти
Обидва скоро жебраками стануть !
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28.04.2025 16:43 Відповісти
Два дебіла це сила
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28.04.2025 16:59 Відповісти
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28.04.2025 16:33 Відповісти
> У Білому домі заявили, що у дональда трампа "зростає розчарування" і Україною, і росією

Знов ці покидьки ставлять Україну і парашу в один ряд . Чому трамп ніколи не каже про невдоволення росією, а тільки "пакетом" (з Байденом, Обамою, Україною) ? Щоб путіну не так сильно псувати настрій ?

Я розумію, трамп перестане розчаровуватись, якщо українці вмиратимуть тихесенько і його не згадуватимуть, а трамп собі вестиме бізнес з росією.

Хрін тобі, рижий вилупку, твої руки теж в крові українців, і вже не відмитись.
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28.04.2025 16:34 Відповісти
Дурень Трумп думкой богатие!!!
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28.04.2025 16:35 Відповісти
от тупой трампоолень..................хуйлокабаев тебя дауна давно уже поимел........................феерический дурачок ****..............
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28.04.2025 16:37 Відповісти
Дивно, що про 350 мільярдів не згадав. Хоча, ще не вечір...
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28.04.2025 16:37 Відповісти
бери Україну в НАТО НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ І НЕ 3,14СТЯКАЙ "КУЙНЮ"
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28.04.2025 16:40 Відповісти
Йому пох на все, крім себе з жня свого народження! Нарцис безмозглий, одним словом!
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28.04.2025 16:49 Відповісти
Це карма. С початку в Україні до влади прийшло НЕАДЕКВАТНЕ і ДУРНЕ БРЕХЛО, тепер доля йому підсунула таке ж саме НЕАДЕКВАТНЕ і ДУРНЕ БРЕХЛО. Фсьо! Хай тепер домовляються.
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28.04.2025 16:47 Відповісти
А Ви розумієте, до чого можуть домовитися два дурня нарциса? І америці і України може бути, мяко кожачи, не добре! 😁
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28.04.2025 16:52 Відповісти
По суті в США зараз те саме, що було в Україні в 2019
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28.04.2025 16:54 Відповісти
Хотєлкі тут не допоможуть ,тут потрібні томагавки і трайденти ,але куди тобі ,рудому нарцису, який вважає себе ледь не намісником бога на землі,до такого, якщо ти, в порівнянні з жінкою Маргарет Тетчер ,політичний імпотент.
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28.04.2025 16:51 Відповісти
Як що воно хоче надійного миру на віка, а не часу для нового набігу орди на Європу, то нехай вимагає від путіна добровільного розпуску федерації народів росії.
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28.04.2025 17:08 Відповісти
Почитав коменти українчиків і зрозумів, що "с етого роя не вийдет нічаго". Що не подобається у вислові Трампа? Якщо такі вумні і сильні, то пошліть його подалі і закінчуйте війну самі, відвойовуйте Крим і окуповані території, чи це має зробити Трамп? А Боневтіка яка місія?
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28.04.2025 17:27 Відповісти
Від кого Трамп хоче постійного припинення вогню? Дайте вгадаю...від України! Росіяни, по думці рудого дурня, так хочуть миру, що їм непотрібно зупиняти вогонь.
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28.04.2025 17:36 Відповісти
 
 