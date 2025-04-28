Трамп хоче постійного припинення вогню в Україні, а не тимчасового, - Білий дім

У Білому домі заявили, що у Дональда Трампа "зростає розчарування" і Україною, і Росією.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп хоче домогтися постійного припинення вогню.

"Наскільки я розумію, Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття, і хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний", - розповіла вона.

28 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Раніше президент Естонії Карріс заявив, що Трамп пообіцяв, що США не виходитимуть з переговорів щодо припинення війни в Україні

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