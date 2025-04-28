Трамп хочет постоянного прекращения огня в Украине, а не временного, - Белый дом
В Белом доме заявили, что у Дональда Трампа "растет разочарование" и Украиной, и Россией.
Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня.
"Насколько я понимаю, Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - рассказала она.
28 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дне празднования 80-летия Победы.
Ранее президент Эстонии Каррис заявил, что Трамп пообещал, что США не будут выходить из переговоров по прекращению войны в Украине.
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валеріанитетродотоксину в рюмку з single malt whisky. І випити за мир у всьому світі.
що на ньом ***** ночує.
Ось прокинеться Трампіша
та умоститься зручніше.
Таке буває - коли людина собі придумує світ, і потім пробуєв ньому жить... Це притаманне шизофренікам...
вмійте відповідати за свої слова, а не як шелупонь підворотні - це не я.
бувайте.
зарплата через два дні, можливо і премія буде.
очікуйте, повідомлять
успіхів в роботі, вас з нетерпінням очікують.
"Как пагодка в Мацкве?"
Все для себе.
Напевне відчуває за плечима тітку з косою.
Разочаровалось оно. Он думал что волшебник типа Хоттабыча или Президента как Рейган, а на деле оказалось просто старый, дешевый поц
А що потрібно вживати, щоб привиділись мамонти?
А шерстистих носорогів ні?
Знов ці покидьки ставлять Україну і парашу в один ряд . Чому трамп ніколи не каже про невдоволення росією, а тільки "пакетом" (з Байденом, Обамою, Україною) ? Щоб путіну не так сильно псувати настрій ?
Я розумію, трамп перестане розчаровуватись, якщо українці вмиратимуть тихесенько і його не згадуватимуть, а трамп собі вестиме бізнес з росією.
Хрін тобі, рижий вилупку, твої руки теж в крові українців, і вже не відмитись.
просто надоел, он достал нас всех своим бредом!
Какие претензии могут быть к Украине, гнида ты вонючая, это ты своему другану путлеру
предъявляй их!