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Новости Прекращение войны Мирное соглашение
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Трамп хочет постоянного прекращения огня в Украине, а не временного, - Белый дом

Трамп разочаровывается в Украине и России. Что известно

В Белом доме заявили, что у Дональда Трампа "растет разочарование" и Украиной, и Россией.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня.

"Насколько я понимаю, Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - рассказала она.

28 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дне празднования 80-летия Победы.

Ранее президент Эстонии Каррис заявил, что Трамп пообещал, что США не будут выходить из переговоров по прекращению войны в Украине.

Также читайте: Еврокомиссия: Дата и место встречи фон дер Ляйен и Трампа еще не определены. Переговоры состоятся после согласования предложений

Автор: 

США (26719) Трамп Дональд (5286)


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Топ комментарии
+29
А чим Україна його розчарувала - що досі існує і бореться?
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28.04.2025 16:10
+27
воно дурне з народження
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28.04.2025 16:11
+26
Світ у Америці розчарувався, але трампа це не турбує.
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28.04.2025 16:13
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28.04.2025 16:10 Ответить
воно дурне з народження
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28.04.2025 16:11 Ответить
та да, вже "Міс всєлєнна" не для сутєра донні

.
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28.04.2025 16:11 Ответить
Тільки б не повісився з розпачу!
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28.04.2025 16:15 Ответить
А чим Україна його розчарувала - що досі існує і бореться?
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28.04.2025 16:10 Ответить
Україна нічим, але "зезеден" очевидно...
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28.04.2025 16:12 Ответить
ну прекрасно...,після великої кількості зробленої дурні сказати, я розчарований всіма й піти...
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28.04.2025 16:11 Ответить
Піти, накапати 15 крапель валеріани тетродотоксину в рюмку з single malt whisky. І випити за мир у всьому світі.
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28.04.2025 16:19 Ответить
та пішов ти козі в трєщіну , дібіл старий
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28.04.2025 16:13 Ответить
Дивна поведінка, то жартує то розчаровується.
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28.04.2025 16:13 Ответить
Світ у Америці розчарувався, але трампа це не турбує.
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28.04.2025 16:13 Ответить
А він хоч уявляє, наскільки всі розчаровані ним?
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28.04.2025 16:13 Ответить
Треба трампону дати *** замість українських ресурсів, щоб він зовсім розчарувався!
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28.04.2025 16:14 Ответить
Трамп дрімає, та не чує
що на ньом ***** ночує.
Ось прокинеться Трампіша
та умоститься зручніше.
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28.04.2025 16:14 Ответить
Коротше, до 8 травня помукають, потім перемир'я, куйло проведе урочистий парад, оголосить себе всегалактичним переможцем, Трамп шле всіх нафуй із переговорами і починаються масові ракетні удари по містах разом із прильотами шахедів, ракет вони докуя накопичили...
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28.04.2025 16:15 Ответить
А ось х...й йому а не парад побєдобєсія! 🤬
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28.04.2025 16:17 Ответить
Хай тихенько смокче х...й в оральному кабінеті і закінчує гратися в політику, вже час думати про майбутьнє в пеклі!
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28.04.2025 16:16 Ответить
Воно не може вже ні про що, крім зміни памперсів думати.
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28.04.2025 16:24 Ответить
З Трампом кожен день прямо Американські гірки - штормить його не по - дитячому
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28.04.2025 16:16 Ответить
Це взаємно. Тільки ми без перемовин це усвідомили. Що трампА ****....н. Єдиний на весь світ.
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28.04.2025 16:17 Ответить
Так він же по старості нічого не пам'ятає що висрав вчора! 😁
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28.04.2025 16:18 Ответить
звісно неприємно обісратись. але не переживайте містере президент, вас таких двоє
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28.04.2025 16:18 Ответить
Знал бы он как им разочаровались его избиратели. От его популизма и напыщенности
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28.04.2025 16:18 Ответить
Да, процентов 10-15 из них. Но это не значит что они проголосовали бы за демократов и гомосоциализм если вернуть все взад.
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28.04.2025 18:01 Ответить
Пережарений на сонці розчарувався....буде дамбіть бамбас чи не буде ...)
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28.04.2025 16:18 Ответить
"Не "зачаровуйтесь" - то й "розчаровувувавться" не будете..."
Таке буває - коли людина собі придумує світ, і потім пробуєв ньому жить... Це притаманне шизофренікам...
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28.04.2025 16:19 Ответить
а виборці тоді теж шизофреніки? 👀
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28.04.2025 16:21 Ответить
"Вивихи в голові" притаманні більшості людей... Але у одних вони більш виражені, у інших - менш... Одні здатні їх контролювать, а інші - ні...
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28.04.2025 16:38 Ответить
в даному випадку більш виражені вивихи у більшості, тобто більшість є шизофреніками. але, як відомо, шизофренія - це довічна хвороба, що не може бути вилікувана, тобто шансів і у нас в такому випадку нуль.

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28.04.2025 16:47 Ответить
Це ТИ зробив такий висновок - не я...
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28.04.2025 16:55 Ответить
висновок з Вашого комента вище "Це притаманне шизофренікам..."
вмійте відповідати за свої слова, а не як шелупонь підворотні - це не я.
бувайте.

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28.04.2025 17:01 Ответить
Оце якраз і притаманне шизофренікам - САМ сказав, САМ пояснив СОБОЮ ж сказане, САМ зробив висновок з поясненого САМИМ СОБОЮ, і гордо пішов, задоволений САМ СОБОЮ...
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28.04.2025 17:18 Ответить
я помилився, вибачайте, у Вас генетична параноїдальна шизофренія, і так натужно працюєте. Співчуваю.
зарплата через два дні, можливо і премія буде.
очікуйте, повідомлять
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28.04.2025 17:28 Ответить
Та куди мені до тебе! Просидіть 12 років на форумі, будучи "нахєр нікому не цікавим та не потрібним" - це треба вміть...
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28.04.2025 18:31 Ответить
це Ви вірно відмітили, на хєру ні у кого і ніколи не був на відміну від Вас. це Ваша галузь інтимно-політичних стосунків, така у Вас робота - або на Хєру, або Хєр в рот, або ж анілінгус. І в цьому Ви, і не тільки, просто профі з великим стажем.
успіхів в роботі, вас з нетерпінням очікують.
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28.04.2025 18:57 Ответить
Людина, що просиділа на форумі багато років, про яку ніхто не знає, і вона нікому не відома - це звичайна кацапська "консерва", якій дали команду "фас!", і вона побігла "гавкать"...
"Как пагодка в Мацкве?"
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28.04.2025 19:00 Ответить
Вони мабуть теж вважали, що "хуже нє будєт, хоть паржом".
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28.04.2025 16:41 Ответить
"Усі покидьки - один я д'Артаньян!"
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28.04.2025 16:19 Ответить
Бидосик-трамп повторяет ошибки вавы... Типо, побажав заглянуть пыне в зеньки предсмертного одра...
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28.04.2025 16:19 Ответить
просто это тот случай когда тебе почти 80 и смеешься с Байдена, а сам из себя ничего не представляешь ...
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28.04.2025 16:19 Ответить
А ще він хоче жити вічно. Але так само не знає як.
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28.04.2025 16:21 Ответить
Дурік.
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28.04.2025 16:21 Ответить
Розчарування приходить з віком. Марно прожив життя і нічого доброго для людей не зробив.
Все для себе.
Напевне відчуває за плечима тітку з косою.
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28.04.2025 16:22 Ответить
Вот вам крест, что я завтра повешусь, А сегодня - просто напьюсь!
Разочаровалось оно. Он думал что волшебник типа Хоттабыча или Президента как Рейган, а на деле оказалось просто старый, дешевый поц
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28.04.2025 16:24 Ответить
Якраз 9 травня потрібно і вдарити по червоній площі всім чим є...
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28.04.2025 16:25 Ответить
Н, да в нього теж п'ять.шість.потужних.менеджерів яких.влаштовує неадекватність.президента.
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28.04.2025 16:26 Ответить
Дайте Трампу ще 100 днів
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28.04.2025 16:28 Ответить
Білий дім? За трампа це хатинка червоно-рудого коліру для навіжених
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28.04.2025 16:28 Ответить
Читав сьогодні - той "навіжений", що справа, запропонував генетично клонувать карликових шерстистих мамонтів, і тримать їх у якості домашніх тваринок...
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28.04.2025 16:40 Ответить
Від клонованого карликового мамунтьонка до трампьонка- один крок! 😁
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28.04.2025 16:44 Ответить
Допиваються "до чортиків". Класика.
А що потрібно вживати, щоб привиділись мамонти?
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28.04.2025 16:49 Ответить
Не знаю... До такого ще не допивався... У одному з колективів, де мені служить прийшлося, ходив вислів про подібний стан людини: "Мартишню ловить...". (щоб не казать, що "Допився до чортиків"...)
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28.04.2025 16:53 Ответить
Маразм кріпчає
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28.04.2025 16:53 Ответить

А шерстистих носорогів ні?
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28.04.2025 17:15 Ответить
Ну, наскільки мені відомо - один південнокорейський генетик (засуджений судом за незаконні генетичні експерименти), рився у нутрощах мамонтів у Якутії, і нібито відновив генетичну формулу мамонта. Уже було заявлено про можливість впливу на ембріони індідоазіатського слона, щоб відродить мамонта. Чи добилися такого з носорогом - не чув...
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28.04.2025 17:27 Ответить
Обидва скоро жебраками стануть !
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28.04.2025 16:43 Ответить
Два дебіла це сила
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28.04.2025 16:59 Ответить
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28.04.2025 16:33 Ответить
> У Білому домі заявили, що у дональда трампа "зростає розчарування" і Україною, і росією

Знов ці покидьки ставлять Україну і парашу в один ряд . Чому трамп ніколи не каже про невдоволення росією, а тільки "пакетом" (з Байденом, Обамою, Україною) ? Щоб путіну не так сильно псувати настрій ?

Я розумію, трамп перестане розчаровуватись, якщо українці вмиратимуть тихесенько і його не згадуватимуть, а трамп собі вестиме бізнес з росією.

Хрін тобі, рижий вилупку, твої руки теж в крові українців, і вже не відмитись.
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28.04.2025 16:34 Ответить
Дурень Трумп думкой богатие!!!
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28.04.2025 16:35 Ответить
от тупой трампоолень..................хуйлокабаев тебя дауна давно уже поимел........................феерический дурачок ****..............
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28.04.2025 16:37 Ответить
Дивно, що про 350 мільярдів не згадав. Хоча, ще не вечір...
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28.04.2025 16:37 Ответить
бери Україну в НАТО НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ І НЕ 3,14СТЯКАЙ "КУЙНЮ"
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28.04.2025 16:40 Ответить
Йому пох на все, крім себе з жня свого народження! Нарцис безмозглий, одним словом!
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28.04.2025 16:49 Ответить
Це карма. С початку в Україні до влади прийшло НЕАДЕКВАТНЕ і ДУРНЕ БРЕХЛО, тепер доля йому підсунула таке ж саме НЕАДЕКВАТНЕ і ДУРНЕ БРЕХЛО. Фсьо! Хай тепер домовляються.
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28.04.2025 16:47 Ответить
А Ви розумієте, до чого можуть домовитися два дурня нарциса? І америці і України може бути, мяко кожачи, не добре! 😁
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28.04.2025 16:52 Ответить
По суті в США зараз те саме, що було в Україні в 2019
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28.04.2025 16:54 Ответить
Хотєлкі тут не допоможуть ,тут потрібні томагавки і трайденти ,але куди тобі ,рудому нарцису, який вважає себе ледь не намісником бога на землі,до такого, якщо ти, в порівнянні з жінкою Маргарет Тетчер ,політичний імпотент.
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28.04.2025 16:51 Ответить
Як що воно хоче надійного миру на віка, а не часу для нового набігу орди на Європу, то нехай вимагає від путіна добровільного розпуску федерації народів росії.
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28.04.2025 17:08 Ответить
Почитав коменти українчиків і зрозумів, що "с етого роя не вийдет нічаго". Що не подобається у вислові Трампа? Якщо такі вумні і сильні, то пошліть його подалі і закінчуйте війну самі, відвойовуйте Крим і окуповані території, чи це має зробити Трамп? А Боневтіка яка місія?
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28.04.2025 17:27 Ответить
Від кого Трамп хоче постійного припинення вогню? Дайте вгадаю...від України! Росіяни, по думці рудого дурня, так хочуть миру, що їм непотрібно зупиняти вогонь.
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28.04.2025 17:36 Ответить
Я думаю нет такого места в матах куда бы украинцы не посылали этого рыжего дебилоида, он не

просто надоел, он достал нас всех своим бредом!

Какие претензии могут быть к Украине, гнида ты вонючая, это ты своему другану путлеру

предъявляй их!
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28.04.2025 17:51 Ответить
Хотіти - не означає оженитися.
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28.04.2025 18:46 Ответить
 
 