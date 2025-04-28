Трамп хочет постоянного прекращения огня в Украине, а не временного, - Белый дом

В Белом доме заявили, что у Дональда Трампа "растет разочарование" и Украиной, и Россией.

Об этом пишет Clash Report, передает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня.

"Насколько я понимаю, Путин сегодня утром предложил временное прекращение огня. Президент ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - рассказала она.

28 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на дне празднования 80-летия Победы.

Ранее президент Эстонии Каррис заявил, что Трамп пообещал, что США не будут выходить из переговоров по прекращению войны в Украине.

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