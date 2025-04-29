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Оккупант поднимает руки вверх и сдается в плен украинскому дрону. ВИДЕО
Оккупант поднял руки вверх и сдался в плен украинскому дрону.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оператор дрона провел россиянина к украинским позициям и передал пехотинцам.
"Российский солдат принял одно из лучших решений в своей жизни. Увидев украинский беспилотник, он сложил оружие и поднял руки вверх, выражая желание сдаться. Пилоты скорректировали его маршрут и вывели на украинские позиции", - говорится в комментарии к видео.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий29.04.2025 11:51 Ответить Мне нравится 1
Amber
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