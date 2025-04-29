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Оккупант поднимает руки вверх и сдается в плен украинскому дрону. ВИДЕО

Оккупант поднял руки вверх и сдался в плен украинскому дрону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оператор дрона провел россиянина к украинским позициям и передал пехотинцам.

"Российский солдат принял одно из лучших решений в своей жизни. Увидев украинский беспилотник, он сложил оружие и поднял руки вверх, выражая желание сдаться. Пилоты скорректировали его маршрут и вывели на украинские позиции", - говорится в комментарии к видео.

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плен (2611) дроны (3946)


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Готується до параду, на победобесіє???
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29.04.2025 11:51 Ответить
Краще б він здох , але для обміну кацап підійде 😠
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29.04.2025 11:53 Ответить
Якщо не накоїв лиха і був мобілізований примусово, то вибрав найкращий вихід, що б жити.
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29.04.2025 11:52 Ответить
Буде жити і показувати дулі Пуйлу, який послав його на смерть.
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29.04.2025 12:04 Ответить
Правильно сделал
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29.04.2025 12:54 Ответить
 
 