Оккупант поднимает руки вверх и сдается в плен украинскому дрону. ВИДЕО

Оккупант поднял руки вверх и сдался в плен украинскому дрону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оператор дрона провел россиянина к украинским позициям и передал пехотинцам.

"Российский солдат принял одно из лучших решений в своей жизни. Увидев украинский беспилотник, он сложил оружие и поднял руки вверх, выражая желание сдаться. Пилоты скорректировали его маршрут и вывели на украинские позиции", - говорится в комментарии к видео.

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