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Окупант здіймає руки догори і здається у полон українському дрону. ВIДЕО
Окупант здійняв руки догори і здався у полон українському дрону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оператор дрона провів росіянина до українських позицій і передав піхотинцям.
"Російський солдат ухвалив одне з найкращих рішень у своєму житті. Побачивши український безпілотник, він склав зброю і підняв руки вгору, висловлюючи бажання здатися. Пілоти скоригували його маршрут та вивели на українські позиції", - йдеться у коментарі до відео.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар29.04.2025 11:51 Відповісти Мені подобається 1
Amber
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Огусто
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frank sonatra
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vasilii #602589
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