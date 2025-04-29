Окупант здіймає руки догори і здається у полон українському дрону. ВIДЕО

Окупант здійняв руки догори і здався у полон українському дрону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оператор дрона провів росіянина до українських позицій і передав піхотинцям.

"Російський солдат ухвалив одне з найкращих рішень у своєму житті. Побачивши український безпілотник, він склав зброю і підняв руки вгору, висловлюючи бажання здатися. Пілоти скоригували його маршрут та вивели на українські позиції", - йдеться у коментарі до відео.

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