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Окупант здіймає руки догори і здається у полон українському дрону. ВIДЕО

Окупант здійняв руки догори і здався у полон українському дрону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що оператор дрона провів росіянина до українських позицій і передав піхотинцям.

"Російський солдат ухвалив одне з найкращих рішень у своєму житті. Побачивши український безпілотник, він склав зброю і підняв руки вгору, висловлюючи бажання здатися. Пілоти скоригували його маршрут та вивели на українські позиції", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

полон (1563) дрони (4729)


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Готується до параду, на победобесіє???
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29.04.2025 11:51 Відповісти
Краще б він здох , але для обміну кацап підійде 😠
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29.04.2025 11:53 Відповісти
Якщо не накоїв лиха і був мобілізований примусово, то вибрав найкращий вихід, що б жити.
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29.04.2025 11:52 Відповісти
Буде жити і показувати дулі Пуйлу, який послав його на смерть.
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29.04.2025 12:04 Відповісти
Правильно сделал
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29.04.2025 12:54 Відповісти
 
 