Готовимся к разговору с Америкой о новых санкционных шагах против РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Украина готовится к разговору с США относительно "новых санкционных шагов" против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня обсуждали подготовку нового решения Совета национальной безопасности и обороны. Важно и в дальнейшем давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты. В том числе в закрытых российских производствах, которые работали на их оборонку.

Готовимся также и к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов - выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего будут побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну", - подчеркнул Зеленский.