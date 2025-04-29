Готовимся к разговору с Америкой о новых санкционных шагах против РФ, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Украина готовится к разговору с США относительно "новых санкционных шагов" против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня обсуждали подготовку нового решения Совета национальной безопасности и обороны. Важно и в дальнейшем давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты. В том числе в закрытых российских производствах, которые работали на их оборонку.
Готовимся также и к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов - выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего будут побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну", - подчеркнул Зеленский.
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І ще одне: поширення правди про те, як працює ця російська машина - Путін, ФСБ, корупція - не менш важливе. Чим більше людей це зрозуміє, тим менше буде підтримки та впливу кремлівської пропаганди. ФСБ боїться світла. А ми - його джерело.
Це ж не кіно.
Маринуй шашлик і готуйся до травневих свят🤡