РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7691 посетитель онлайн
Новости Видео Санкции США против России Обращение Зеленского
790 15

Готовимся к разговору с Америкой о новых санкционных шагах против РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Украина готовится к разговору с США относительно "новых санкционных шагов" против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня обсуждали подготовку нового решения Совета национальной безопасности и обороны. Важно и в дальнейшем давить на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже имеем хорошие результаты. В том числе в закрытых российских производствах, которые работали на их оборонку.

Готовимся также и к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов - выбираем именно такие болевые точки России, которые больше всего будут побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Этим летом Россия "что-то готовит" в Беларуси и будет прикрываться военными учениями, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) россия (95615) санкции (11301) США (26743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Гнида зелена, треба самому економіку переводити на військові рейки та випускати ракети і бити ними по кацапам, а не продовжувати займатися крадівництвом
показать весь комментарий
29.04.2025 22:27
+3
Іди *****
показать весь комментарий
29.04.2025 22:13
+3
ЦІкаво: цього актора першого російського телеканала хтось взагалі слухає в нормальному стані, без стимуляторів ?
показать весь комментарий
29.04.2025 22:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як зазначають журналісти каналу Ходорковський LIVE, зокрема автори програми «Досьє на ФСБ», ******* Росія тримається на трьох "китах": Путін, ФСБ і корупція. Саме корупція, а точніше - культ грошей і матеріального зиску, є основою путінської системи. Це не просто побічний ефект - це головний механізм управління.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:11 Ответить
Чим чистішою буде наша система, тим менше шансів у ворожих спецслужб діяти через "своїх людей".

І ще одне: поширення правди про те, як працює ця російська машина - Путін, ФСБ, корупція - не менш важливе. Чим більше людей це зрозуміє, тим менше буде підтримки та впливу кремлівської пропаганди. ФСБ боїться світла. А ми - його джерело.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:13 Ответить
А де про "справедливий мир"?
показать весь комментарий
29.04.2025 22:11 Ответить
Іди *****
показать весь комментарий
29.04.2025 22:13 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2025 22:22 Ответить
Не треба передчасних.анонсів.
Це ж не кіно.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:25 Ответить
ЦІкаво: цього актора першого російського телеканала хтось взагалі слухає в нормальному стані, без стимуляторів ?
показать весь комментарий
29.04.2025 22:25 Ответить
Гнида зелена, треба самому економіку переводити на військові рейки та випускати ракети і бити ними по кацапам, а не продовжувати займатися крадівництвом
показать весь комментарий
29.04.2025 22:27 Ответить
Може краще це робити разом з Європою? Розумні країни вже давно послали трампа.
показать весь комментарий
29.04.2025 22:42 Ответить
Тошнота вилізла
показать весь комментарий
29.04.2025 22:56 Ответить
підарасе зелений, а тур до штатів у листопаді із потужним планом незламної перемоги - це було що?! готування до готування до підготовчої розмови?!
показать весь комментарий
29.04.2025 23:03 Ответить
Нахаба. І ..ідар.
показать весь комментарий
29.04.2025 23:17 Ответить
Та нах#й воно тобі Вова?!
Маринуй шашлик і готуйся до травневих свят🤡
показать весь комментарий
29.04.2025 23:19 Ответить
Мели Ємеля - твоя неделя !
показать весь комментарий
29.04.2025 23:39 Ответить
готуйтесь готуйтесь. Сьогодні-завтра вони знайдуть собі іншу справу, щоб не сумувати кожного дня на гольфяних полях
показать весь комментарий
29.04.2025 23:43 Ответить
 
 