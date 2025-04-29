Готуємось до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків проти РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Україна готується до розмови зі США щодо "нових санкційних кроків" проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торгівельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма у Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. В тому числі в закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонку.

Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну", - підкреслив Зеленський.