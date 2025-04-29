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Новини Відео Санкції США проти Росії Звернення Зеленського
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Готуємось до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків проти РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Україна готується до розмови зі США щодо "нових санкційних кроків" проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торгівельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма у Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. В тому числі в закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонку.

Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Цього літа Росія "щось готує" у Білорусі та прикриватиметься військовими навчаннями, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23901) росія (65282) санкції (11851) США (22925)


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Топ коментарі
+5
Гнида зелена, треба самому економіку переводити на військові рейки та випускати ракети і бити ними по кацапам, а не продовжувати займатися крадівництвом
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29.04.2025 22:27
+3
Іди *****
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29.04.2025 22:13
+3
ЦІкаво: цього актора першого російського телеканала хтось взагалі слухає в нормальному стані, без стимуляторів ?
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29.04.2025 22:25
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Як зазначають журналісти каналу Ходорковський LIVE, зокрема автори програми «Досьє на ФСБ», ******* Росія тримається на трьох "китах": Путін, ФСБ і корупція. Саме корупція, а точніше - культ грошей і матеріального зиску, є основою путінської системи. Це не просто побічний ефект - це головний механізм управління.
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29.04.2025 22:11 Відповісти
Чим чистішою буде наша система, тим менше шансів у ворожих спецслужб діяти через "своїх людей".

І ще одне: поширення правди про те, як працює ця російська машина - Путін, ФСБ, корупція - не менш важливе. Чим більше людей це зрозуміє, тим менше буде підтримки та впливу кремлівської пропаганди. ФСБ боїться світла. А ми - його джерело.
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29.04.2025 22:13 Відповісти
А де про "справедливий мир"?
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29.04.2025 22:11 Відповісти
Іди *****
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29.04.2025 22:13 Відповісти
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29.04.2025 22:22 Відповісти
Не треба передчасних.анонсів.
Це ж не кіно.
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29.04.2025 22:25 Відповісти
ЦІкаво: цього актора першого російського телеканала хтось взагалі слухає в нормальному стані, без стимуляторів ?
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29.04.2025 22:25 Відповісти
Гнида зелена, треба самому економіку переводити на військові рейки та випускати ракети і бити ними по кацапам, а не продовжувати займатися крадівництвом
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29.04.2025 22:27 Відповісти
Може краще це робити разом з Європою? Розумні країни вже давно послали трампа.
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29.04.2025 22:42 Відповісти
Тошнота вилізла
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29.04.2025 22:56 Відповісти
підарасе зелений, а тур до штатів у листопаді із потужним планом незламної перемоги - це було що?! готування до готування до підготовчої розмови?!
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29.04.2025 23:03 Відповісти
Нахаба. І ..ідар.
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29.04.2025 23:17 Відповісти
Та нах#й воно тобі Вова?!
Маринуй шашлик і готуйся до травневих свят🤡
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29.04.2025 23:19 Відповісти
 
 