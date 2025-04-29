Готуємось до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків проти РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Україна готується до розмови зі США щодо "нових санкційних кроків" проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні обговорювали підготовку нового рішення Ради національної безпеки і оборони. Важливо й надалі тиснути на російські мережі впливу, а також на всі їхні виробництва та торгівельні операції. Українські санкції стараємось по максимуму синхронізувати з усіма у Європі, щоб це було спільною позицією, і вже маємо хороші результати. В тому числі в закритих російських виробництвах, які працювали на їхню оборонку.
Готуємось також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну", - підкреслив Зеленський.
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І ще одне: поширення правди про те, як працює ця російська машина - Путін, ФСБ, корупція - не менш важливе. Чим більше людей це зрозуміє, тим менше буде підтримки та впливу кремлівської пропаганди. ФСБ боїться світла. А ми - його джерело.
Це ж не кіно.
Маринуй шашлик і готуйся до травневих свят🤡