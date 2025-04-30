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Новости Видео Дроны против оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Операторы дронов уничтожили штурмовую группу из трех оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали штурмовую группу из трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Минус три оккупанта и фаер-шоу. Аэроразведка "СКАЛЫ" обнаружила врага - дроны мгновенно взяли ситуацию под контроль и устроили теплый прием. Точные удары, слаженная работа с союзниками - ни одного шанса для захватчиков", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полет тела оккупанта на несколько десятков метров после удара украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19307) уничтожение (6974) дроны (3951) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (1)


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Слава нашим Героям , які так гарно відправляють
орків до пекла 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.04.2025 13:43 Ответить
Судячи з відео, дрібних б/п, слава богу, не бракує. Хай хлопці бережуть себе, а решта додасться.
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30.04.2025 13:48 Ответить
Відмінний результат бойової роботи операторів дронів із 425-го окремого штурмового полку "Скала". Молодці!
А ще в цьому відео самий кращий звуковий супровід, бо звичний "музичний" супровід аналогічних відео псує враження. Колеги та побратими, беріть за приклад обидва гідні результати!
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30.04.2025 13:59 Ответить
Операторам подяка, ці вже ніколи не вб'ють українців.
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30.04.2025 14:01 Ответить
Останній дрон був лишнім... Осколки він уже отримав. Додало "жару" опіками від вогню... Хай-би додихав спокійно...
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30.04.2025 14:18 Ответить
 
 