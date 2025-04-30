Операторы дронов уничтожили штурмовую группу из трех оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали штурмовую группу из трех оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Минус три оккупанта и фаер-шоу. Аэроразведка "СКАЛЫ" обнаружила врага - дроны мгновенно взяли ситуацию под контроль и устроили теплый прием. Точные удары, слаженная работа с союзниками - ни одного шанса для захватчиков", - отмечается в комментарии к записи.

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