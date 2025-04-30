Операторы дронов уничтожили штурмовую группу из трех оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов из 425-го отдельного штурмового полка "Скала" ликвидировали штурмовую группу из трех оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Минус три оккупанта и фаер-шоу. Аэроразведка "СКАЛЫ" обнаружила врага - дроны мгновенно взяли ситуацию под контроль и устроили теплый прием. Точные удары, слаженная работа с союзниками - ни одного шанса для захватчиков", - отмечается в комментарии к записи.
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орків до пекла 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
А ще в цьому відео самий кращий звуковий супровід, бо звичний "музичний" супровід аналогічних відео псує враження. Колеги та побратими, беріть за приклад обидва гідні результати!