Оператори дронів знищили штурмову групу із трьох окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували штурмову групу із трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Мінус три окупанта та фаєр-шоу. Аеророзвідка "СКАЛИ" виявила ворога - дрони миттєво взяли ситуацію під контроль і влаштували теплий прийом. Точні удари, злагоджена робота з союзниками - жодного шансу для загарбників", - зазначається у коментарі до запису.

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