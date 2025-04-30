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Оператори дронів знищили штурмову групу із трьох окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували штурмову групу із трьох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Мінус три окупанта та фаєр-шоу. Аеророзвідка "СКАЛИ" виявила ворога - дрони миттєво взяли ситуацію під контроль і влаштували теплий прийом. Точні удари, злагоджена робота з союзниками - жодного шансу для загарбників", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) знищення (7286) дрони (4735) 425-й окремий шткрмовий полк "Скала" (1)


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Слава нашим Героям , які так гарно відправляють
орків до пекла 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.04.2025 13:43 Відповісти
Судячи з відео, дрібних б/п, слава богу, не бракує. Хай хлопці бережуть себе, а решта додасться.
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30.04.2025 13:48 Відповісти
Відмінний результат бойової роботи операторів дронів із 425-го окремого штурмового полку "Скала". Молодці!
А ще в цьому відео самий кращий звуковий супровід, бо звичний "музичний" супровід аналогічних відео псує враження. Колеги та побратими, беріть за приклад обидва гідні результати!
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30.04.2025 13:59 Відповісти
Операторам подяка, ці вже ніколи не вб'ють українців.
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30.04.2025 14:01 Відповісти
 
 