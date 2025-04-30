Оператори дронів знищили штурмову групу із трьох окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів із 425-го окремого штурмового полку "Скала" ліквідували штурмову групу із трьох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Мінус три окупанта та фаєр-шоу. Аеророзвідка "СКАЛИ" виявила ворога - дрони миттєво взяли ситуацію під контроль і влаштували теплий прийом. Точні удари, злагоджена робота з союзниками - жодного шансу для загарбників", - зазначається у коментарі до запису.
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орків до пекла 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
А ще в цьому відео самий кращий звуковий супровід, бо звичний "музичний" супровід аналогічних відео псує враження. Колеги та побратими, беріть за приклад обидва гідні результати!