Охваченный огнем мужчина шагает по центру Ивано-Франковска. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен охваченный огнем мужчина, шагающий по улице в Ивано-Франковске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к записи отмечается, что мужчина получил незначительные ожоги рук и головы. Его доставили в областную больницу и оказали помощь. В комментариях к видео говорится о том, что мужчина не впервые себя поджигает.
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+8 Urs
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+7 KO JT
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Є піромани, а цей - піроонаніст
Shine indeed!
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 5 листопада https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1968 1968 на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України, політики русифікації та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 агресії СРСР проти Чехословаччини, здійснив акт https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F самоспалення на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA Хрещатику у Києві.
У нього осіннє загострення було?
Pink Floyd
- АААААА, помогите, умираю!!!
Ну выезжают, ясно дело…Приезжают, видят картину…однокомнатная квартира,
пустая, по полу разбросаны газеты, по середине сидит абсолютно голый
мужик и у него (о, боже!) прибит орган оплодотворения гвоздём в пол. Ну
и соответственно орёт благим матом... Ну ребята побежали за гвоздодёром,
а глав. врач спрашивает, что мол случилось?.
Ответ мужика:
- …Да вот, жизнь говно, ничего не радует, хотел покончить жизнь
самоубийством с помощью поджога (вот и газеты пригодились бы).
Гл. врач недоумевая:
- Ну это ясно, а зачем прибили то гвоздем член??
Мужик:
- Это что бы не убежать и не потушить себя в ванне....
Глав. врач:
- Ясно, НУ А ТОГДА ЗАЧЕМ НАМ ПОЗВОНИЛ??? подожгли бы себя, в чем
проблема???
Мужик:
- …СПИЧКИ НА КУХНЕ ЗАБЫЛ...