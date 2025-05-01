Охваченный огнем мужчина шагает по центру Ивано-Франковска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен охваченный огнем мужчина, шагающий по улице в Ивано-Франковске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментариях к записи отмечается, что мужчина получил незначительные ожоги рук и головы. Его доставили в областную больницу и оказали помощь. В комментариях к видео говорится о том, что мужчина не впервые себя поджигает.

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