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Новини Відео
8 037 34

Охоплений вогнем чоловік крокує центром Івано-Франківська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований охоплений вогнем чоловік, що крокує вулицею в Івано-Франківську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до запису зазначається, що чоловік отримав незначні опіки рук та голови. Його доправили до обласної лікарні та надали допомогу. У дописах до відео йдеться про те, що чоловік не вперше себе підпалює.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" з 6 травня запускає новий маршрут, який з’єднає Івано-Франківськ, Львів і Луцьк

Автор: 

Івано-Франківськ (521) підпал (676) Івано-Франківська область (951) Івано-Франківський район (12)


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Топ коментарі
+8
ну, не знаю... З такою витримкою йому би на ЛБЗ ціни не було би ...
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01.05.2025 09:47
+7
франковские йоги,кто они?
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01.05.2025 09:35
+6
У дописах до відео йдеться про те, що чоловік не вперше себе підпалює.
---------------

Є піромани, а цей - піроонаніст
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01.05.2025 09:38
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франковские йоги,кто они?
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01.05.2025 09:35 Відповісти
Це примарний вершник
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01.05.2025 09:37 Відповісти
Аццький пішоходець 😈
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01.05.2025 09:57 Відповісти
На него сошёл благодатный огонь.
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01.05.2025 12:25 Відповісти
У дописах до відео йдеться про те, що чоловік не вперше себе підпалює.
---------------

Є піромани, а цей - піроонаніст
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01.05.2025 09:38 Відповісти
Так починається передвиборна кампанія .
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01.05.2025 09:39 Відповісти
Норм такий хід - гарячий - хоч прикурюй
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01.05.2025 09:40 Відповісти
Психіка та обставини людські в Україні, це до зеленського стефанчука шмигаля!! Привладні особи, мають доповідати Українцям, за своє НАСЛІДКИ сидіння на КРИПТІ, в урядовому кварталі, з 2019 року!
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01.05.2025 09:41 Відповісти
Лайфхак від ТЦК
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01.05.2025 09:41 Відповісти
ну, не знаю... З такою витримкою йому би на ЛБЗ ціни не було би ...
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01.05.2025 09:47 Відповісти
відсутність інстинкту самозбереження може нашкодити не тільки йому, а й підрозділу.
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01.05.2025 10:43 Відповісти
до чого тут підрозділ? Використати його як НРК-камікадзе.
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01.05.2025 10:59 Відповісти
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01.05.2025 09:43 Відповісти
"Wish You Were Here" 1975. В мене колись була ця платівка. Голубого кольору. 120 рублів.
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01.05.2025 09:56 Відповісти
Точно. Феноменальний концерт.
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01.05.2025 09:59 Відповісти
Shine on you crazy diamond?
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01.05.2025 10:24 Відповісти
Панство вже все написали і картинки запостили, що я хотів написати і запостити

Shine indeed!
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01.05.2025 11:37 Відповісти
У кожного своє хоббі
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01.05.2025 09:48 Відповісти
😁😂
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01.05.2025 10:38 Відповісти
It's OK
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01.05.2025 09:52 Відповісти
Знайомий себе підпалив на головному майдані міста, протестуючи через бездіяльність поліції. Потім жартцвав "я в танку горів".
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01.05.2025 09:55 Відповісти
Якби не знав що врятують то не робив би цього гра на публіку хочеш здохнуть є 1000 варіантів
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01.05.2025 09:59 Відповісти
Весна, у психов обострение..
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01.05.2025 10:02 Відповісти
Васи́ль Омеля́нович Ма́кух (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 14 листопада https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1927 1927, с. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2 Карів, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Львівське воєводство, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польська республіка - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 6 листопада https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1968 1968, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР) - учасник українського руху опору в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР. Воїн https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%90 УПА.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 5 листопада https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1968 1968 на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України, політики русифікації та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 агресії СРСР проти Чехословаччини, здійснив акт https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F самоспалення на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA Хрещатику у Києві.

У нього осіннє загострення було?
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01.05.2025 10:07 Відповісти
Бред не неси, когда человек поджигает себя протестуя против чего либо, это ещё можно хоть как то понять, но и тут у людей явно с психикой не всё в порядке, протестовать занимаясь самовредительством или самоубийством могут лишь ненормальные или как минимум не совсем нормальные люди а тут тип подпалил пальтишко и бравенько шагает по улице
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01.05.2025 10:28 Відповісти
А звідкіля ти знаєш, що він не протестував? Бо про це нічого не нарисали? Так нічого не написали і про пять балістичних ракет, які були запущені ціэї ночі. Бо це велика зелена державна таємниця!
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01.05.2025 12:05 Відповісти
Ну судя по его поведению он мог протестовать только против шизы посетившей его голову.
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01.05.2025 12:14 Відповісти
Про мотиви цього перформансу ні слова.
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01.05.2025 10:03 Відповісти
Вивчив нове закляття і тільки ним тепер користується.
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01.05.2025 10:49 Відповісти
Наслухався
Pink Floyd
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01.05.2025 10:07 Відповісти
Танкистом буде
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01.05.2025 10:20 Відповісти
Звонок в скорую, мужик орёт:
- АААААА, помогите, умираю!!!
Ну выезжают, ясно дело…Приезжают, видят картину…однокомнатная квартира,
пустая, по полу разбросаны газеты, по середине сидит абсолютно голый
мужик и у него (о, боже!) прибит орган оплодотворения гвоздём в пол. Ну
и соответственно орёт благим матом... Ну ребята побежали за гвоздодёром,
а глав. врач спрашивает, что мол случилось?.
Ответ мужика:
- …Да вот, жизнь говно, ничего не радует, хотел покончить жизнь
самоубийством с помощью поджога (вот и газеты пригодились бы).
Гл. врач недоумевая:
- Ну это ясно, а зачем прибили то гвоздем член??
Мужик:
- Это что бы не убежать и не потушить себя в ванне....
Глав. врач:
- Ясно, НУ А ТОГДА ЗАЧЕМ НАМ ПОЗВОНИЛ??? подожгли бы себя, в чем
проблема???
Мужик:
- …СПИЧКИ НА КУХНЕ ЗАБЫЛ...
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01.05.2025 10:32 Відповісти
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01.05.2025 11:08 Відповісти
Якби він був на коні можна було б це назвати вершник без голови
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01.05.2025 11:26 Відповісти
 
 