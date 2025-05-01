Охоплений вогнем чоловік крокує центром Івано-Франківська. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований охоплений вогнем чоловік, що крокує вулицею в Івано-Франківську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у коментарях до запису зазначається, що чоловік отримав незначні опіки рук та голови. Його доправили до обласної лікарні та надали допомогу. У дописах до відео йдеться про те, що чоловік не вперше себе підпалює.

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