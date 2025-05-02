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Украинский воин в упор стреляет в оккупанта. ВИДЕО

Украинский воин ликвидировал оккупанта из стрелкового оружия в бою на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боя опубликована в соцсетях.

"Ликвидация российского оккупанта украинским воином в Харьковской области", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Украинский воин с близкого расстояния изрешетил оккупанта свинцом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) уничтожение (6986) бой (167) Харьковская область (856)


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Топ комментарии
+19
найкраще відео дня. Слава Україні! Не полон і сите життя занаші гроші, а собача смерть кацапам!
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02.05.2025 10:57
+17
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02.05.2025 10:55
+15
Воіну дяка та довги роки жития. Бережи тебе Господь та Янгол-охоронець, солдат.
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02.05.2025 11:00
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02.05.2025 10:55 Ответить
найкраще відео дня. Слава Україні! Не полон і сите життя занаші гроші, а собача смерть кацапам!
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02.05.2025 10:57 Ответить
Воіну дяка та довги роки жития. Бережи тебе Господь та Янгол-охоронець, солдат.
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02.05.2025 11:00 Ответить
Veni, vidi, vici
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02.05.2025 11:00 Ответить
рузьке думал что мышебратья, одиннароТ
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02.05.2025 11:04 Ответить
Розляглося на чужому подвір'ї, вошколупиться, шукаючі блох - та ну нах таку заразу !
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02.05.2025 11:10 Ответить
А помаранчева хмарка - то що? Душа відлетіла?
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02.05.2025 11:11 Ответить
Фєкальніє маси)
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02.05.2025 11:14 Ответить
Може скрепи?
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02.05.2025 11:16 Ответить
......................................
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02.05.2025 11:24 Ответить
У кацапів нема душі.
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02.05.2025 11:52 Ответить
В упор лёжа принял!
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02.05.2025 11:15 Ответить
правильне ставлення до русакоязичних на фронті.
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02.05.2025 11:27 Ответить
Все гімно з нього вибив, аж закурилося...
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02.05.2025 11:31 Ответить
Військовий ЗСУ добиває скажену російську собаку, позбавивши предсмертних мук. Вражає гуманізм наших воїнів, навіть у таких складних умовах.
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02.05.2025 11:36 Ответить
Подивився десять разів поспіль. Сатисфакції вистачить на всі вихідні
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02.05.2025 11:37 Ответить
То з кацапа пердячий газ вийшов? 🙄
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02.05.2025 11:52 Ответить
коротко и ясно !!!((( не очем больше с ними пи...ть !!!! война !!!(((
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02.05.2025 12:02 Ответить
 
 