Украинский воин в упор стреляет в оккупанта. ВИДЕО

Украинский воин ликвидировал оккупанта из стрелкового оружия в бою на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боя опубликована в соцсетях.

"Ликвидация российского оккупанта украинским воином в Харьковской области", - отмечается в комментарии к видео.

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