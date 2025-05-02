5 806 19
Украинский воин в упор стреляет в оккупанта. ВИДЕО
Украинский воин ликвидировал оккупанта из стрелкового оружия в бою на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боя опубликована в соцсетях.
"Ликвидация российского оккупанта украинским воином в Харьковской области", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+19 Василь Васько #582549
показать весь комментарий02.05.2025 10:57
+17 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий02.05.2025 10:55
+15 Старый зольдат
показать весь комментарий02.05.2025 11:00
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий02.05.2025 10:55 Ответить Мне нравится 18
Василь Васько #582549
показать весь комментарий02.05.2025 10:57 Ответить Мне нравится 20
Старый зольдат
показать весь комментарий02.05.2025 11:00 Ответить Мне нравится 16
Bob Fayn
показать весь комментарий02.05.2025 11:00 Ответить Мне нравится 6
Псамметих II
показать весь комментарий02.05.2025 11:04 Ответить Мне нравится 6
AbOriginal_UA
показать весь комментарий02.05.2025 11:10 Ответить Мне нравится 1
Яр Холодний
показать весь комментарий02.05.2025 11:11 Ответить Мне нравится 0
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий02.05.2025 11:14 Ответить Мне нравится 9
Микола Січень #601514
показать весь комментарий02.05.2025 11:16 Ответить Мне нравится 1
Яр Холодний
показать весь комментарий02.05.2025 11:24 Ответить Мне нравится 0
✘
Oresta Bartka
показать весь комментарий02.05.2025 11:52 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий02.05.2025 11:15 Ответить Мне нравится 3
Сашко Бабенко #553471
показать весь комментарий02.05.2025 11:27 Ответить Мне нравится 1
Dmitriy Matsnev
показать весь комментарий02.05.2025 11:31 Ответить Мне нравится 2
Александр Кудренко #438142
показать весь комментарий02.05.2025 11:36 Ответить Мне нравится 4
Олександр Томах
показать весь комментарий02.05.2025 11:37 Ответить Мне нравится 1
Андрей Антипов #547033
показать весь комментарий02.05.2025 11:52 Ответить Мне нравится 1
Василий Граздич #507298
показать весь комментарий02.05.2025 12:02 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль