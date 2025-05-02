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Новини Відео Ближній стрілецький бій
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Український воїн упритул стріляє в окупанта. ВIДЕО

Український воїн ліквідував окупанта зі стрілецької зброї у бою на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бою опублікований у соцмережах.

"Ліквідація російського окупанта українським воїном у Харківській області", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Український воїн із близької відстані шпигує окупанта свинцем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) бій (166) Харківська область (861)


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Топ коментарі
+9
найкраще відео дня. Слава Україні! Не полон і сите життя занаші гроші, а собача смерть кацапам!
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02.05.2025 10:57
+7
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02.05.2025 10:55
+7
Воіну дяка та довги роки жития. Бережи тебе Господь та Янгол-охоронець, солдат.
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02.05.2025 11:00
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02.05.2025 10:55 Відповісти
найкраще відео дня. Слава Україні! Не полон і сите життя занаші гроші, а собача смерть кацапам!
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02.05.2025 10:57 Відповісти
Воіну дяка та довги роки жития. Бережи тебе Господь та Янгол-охоронець, солдат.
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02.05.2025 11:00 Відповісти
Veni, vidi, vici
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02.05.2025 11:00 Відповісти
рузьке думал что мышебратья, одиннароТ
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02.05.2025 11:04 Відповісти
Розляглося на чужому подвір'ї, вошколупиться, шукаючі блох - та ну нах таку заразу !
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02.05.2025 11:10 Відповісти
А помаранчева хмарка - то що? Душа відлетіла?
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02.05.2025 11:11 Відповісти
Фєкальніє маси)
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02.05.2025 11:14 Відповісти
Може скрепи?
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02.05.2025 11:16 Відповісти
......................................
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02.05.2025 11:24 Відповісти
В упор лёжа принял!
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02.05.2025 11:15 Відповісти
правильне ставлення до русакоязичних на фронті.
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02.05.2025 11:27 Відповісти
 
 