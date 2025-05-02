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Український воїн упритул стріляє в окупанта. ВIДЕО
Український воїн ліквідував окупанта зі стрілецької зброї у бою на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом бою опублікований у соцмережах.
"Ліквідація російського окупанта українським воїном у Харківській області", - зазначається у коментарі до відео.
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